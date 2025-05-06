06 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:38

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:38

BOLU ilinde 06 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAN, BERK, ÇAMPINAR, EMEN, HIDIRSEYHLER, HIDIRŞEYHLER, ILICAKINIK, KARACASU FATIH, KARACASU FATİH, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, MESCILER, MESCİLER, OKÇULAR, SULTAN, TASOLUK, TASOLUK MERKEZ, TAŞOLUK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000 SK., 2000. SK., 2002, 2002 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006, 2006 SK., 2007 SK., 2008, 2009, 2010, 2011, 2011 SK., 2016, 2017, 2017 Sok., 2018. SK., 2019 SK., 2022, 2024, 3304. SK., 545 SK., 8085, 9042, AĞILAN YAYLASI, AKDEDE, AKYEL SK., ALADAG, ALADAĞ SİTESİ İÇİ YOLU, ANA, ANA CD., ASAGI ILICAKINIK, AŞAĞI ILICAKINIK, AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, BAHÇELİ MAHALLESİ SK., BERK 1., BERK 1. KÖYÜ, BERK 1. SK., BERK-2., BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F, CAMII MAH, CAMİİ MAH SK., ÇAMPINAR KÖYÜ, ÇAMPINAR KÖYÜ ÇAM PINAR MERKEZ, ÇAMPINAR MEVKII, ÇESME, ÇİFTE KÖPRÜLER SK., ÇİĞDEM SOK., DEMİRCAN, DERE SULTAN, DERE SULTAN KÖY SOKAĞI, DERICI, ELGUVAN, EMEN MEVKII, FABRİKA SOK, GÖLCÜK, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GÖLCÜK MİLLİ PARKI, GÖLCÜK SOK, GÜNEŞ SK., GÜVERCİN, HACI YAKUPLAR, HACIOSMANOGLU, HACIOSMANOĞLU, HIDIRSEYHLER KÖY YOLU, HIDIRŞEYHLER KÖYÜ YOLU, HILAL, HİLAL SOK, IHLAMUR SK., ILICAKINIK-1., İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE R, KALYONCU, KAPLICA, KAPLICA CD., KAPLICA CD., KAPLICA YOLU, KAPLICA YOLU SK., KAPLICA YOLU SOK, KARABACAK SK., KARACASU AŞAĞI YAYLA, KARACASU İMAM HATİP ORTAOKULU, KARACASU TAŞOLUK MEVKİ, KARIŞLAR MAH SK., KOCAMEŞE SK., KONAK SULTAN, KÖKEZ SOK, KÖPRÜCÜLER-YAMAN, KÖROĞLU SK., LALE, M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MELTEM, MELTEM SK., MERAM SK., MESCILER MEVKII, MESCILER YAYLASI YOLU, MESCİLER EMEN MEVKİ, MESCİLER KÖYÜ MERKEZ, MESCİLER MEVKİ KÜME EVLER SOK, MEVLANA SK., MİMAR SİNAN SK., MURAT SK., NERGIS, NERGİS SK., OKUL-3. SK., ORÜS, ORÜS CD., SAFAK, SAKARYA SK., SEBEN, SEBEN CD., SULTAN KÖYÜ YOLU, SULTAN-2., SULTAN-YAMAN, ŞAFAK SK., TASOLUK MERKEZ YOLU, TASOLUK YAYLA YOLU, TAŞHANCILAR CD., TAŞOLUK YAYLASI, TAŞOLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, TUNA SOK, YAMAN SK., YARENLER KÜME EVLER, YESILIRMAK, YEŞİLIRMAK SK., YUKARI ILICAKINIK, YUKARI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, KARAÇAYIR, SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2843. SK., 2900, 2901, 2902, 2904, 2915. SK., 2917, 3209 SK., AKTAŞ SK., ALI RIZA TEKEMEN, ALİ RIZA TEKEMEN CD., ANADOLU SK., BOLU İZZET BAYSAL MESLEKİ VE T, BÜYÜKSU, BÜYÜKSU SK., CEREN SK., CUMHURİYET CD., CUMHURİYET ORTAOKULU İÇİ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR, ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIZMECIOGLU, ÇİĞDEM SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİZMECİOĞLU SK., DÖNER, DÖNER SK., DR. ŞEMSİ BAKİ PARKI İÇİ YOLU, EDALI, EFLATUN, EFLATUN SK., EREN, EREN SK., FAKI CEMIL, FAKI CEMİL SK., FUAR SK., GÜNDÜZ SK., GÜZEY, GÜZEY SK., HAS, HATTAT EMİN BARIN CD., HAZNEDARLAR, HAZNEDARLAR SK., HITIT, HİTİT SK., HULISI TÜZMEN, HULİSİ TÜZMEN CD., IZZET BAYSAL, İBNİ SİNA CD., İZZET BAYSAL CD., KARAÇAYIR, KARAÇAYIR PARKI İÇİ YOLU, KARAÇAYIR SK., KIZIK SK., KOCABEY, KOCABEY SK., KURTULUŞ SK., KUTUCULAR, KUTUCULAR SK., MESCIT, MESCİT SK., MUHSİN KARAMANOĞLU, MURAT CANBAS, MURAT CANBAŞ CD., NADİR SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECIP FAZIL KISAKÜREK_1, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR, OLİMPİYAT SK., OVABAŞLI SK., ÖZEN, ÖZEN SK., RÜZGARLI SK., SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, SEHIT HASAN DURMUSOGLU, SEHIT ISMAIL SEREMET, SEHIT SAFFET OKUMUS, SEHIT SELEN PASA, SEHIT SELEN PASA CD., SEYİT EFENDİ SK., SEYMEN SK., SIRIN, SPOR SK., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., ŞEHİT NECİP EMRE SK., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD., ŞEREF SK., TASHANCILAR, TAŞMAN SK., TEKEL, TEKEL SK., ULUS SK., USTAOGLU, YILMAZ, YILMAZ SK., YUNUS EMRE SİTESİ SİTE İÇ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL, ELMALIK, GÖLKÖY, HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARAKÖY, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, MERKEZ MÜCAVIR, MERKEZ MÜCAVİR, YEŞİLKÖY, YUMRUKAYA mahallelerinde 1301, 1302 SK., 1305 SK., 1306 SK., 1307, 1307 SK., 1308 SK., 1309 SK., 1310 SK., 3. SK., AİBÜ, AİBÜ İÇİ YOLU, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, BOLU DÜZCE YOLU, ÇAYIR, ÇUKUR, D 100 KARAYOLU, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK MAHALLE YOLU, GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-3., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMIDIYE, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE, HAMİDİYE-1. SK., HIGHWAY AVM YANI, KARSI, KIRAZALTI, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER CD., SOGUK ÇESME MEVKII, SOSE, YENİ-YUMRUKAYA SK., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI ÇİVRİL 2. SK., YUMRUKAYA KÖYÜ YOLU, YUMRUKAYA-2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde BOLU DAĞI TÜNELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 12:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKBERK mahallelerinde 513 SK., 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 544 SK., 6, 6. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1415 SK., ASALET, HASAT, HASAT SK., ILKNUR, İLKNUR SK., MALTAŞ SK., RAHMET, RAHMET SK., SABAHATTİN ÖZTÜRK SK., SASMAZ, SINAN, SİNAN, ŞEHİT ALİ ÖZDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde 3632 SoK., AKGÜL, AKGÜL SK., AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR SK., KONAK 1 SOK., KONAK-1 SK., PINAR-1. SK., ULUYOL SK., YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT, KARAKÖY mahallelerinde 1. SK., KARAKÖY-1., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., YUKARI KARAKÖY 2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI mahallelerinde YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, SAGLIK, SAĞLIK, YUKARISOKU mahallelerinde 1422, 4361, 708, 709, 719 SK., 860, 882. SK., 883. SK., 884 SK., 885 SK., 886. SK., 887. SK., AHMET ALTUN SK., AKARSU SK., ÇÖP YOLU SK., ÇULLUK SK., DERVISLER, DERVİŞLER SK., DİBEKLİ SK., DUTLAR, DUTLAR SK., IGNESI, IYIGÜN SK., İĞNESİ CD., İYİ GÜN SK., KARADERE CD., KARAMAZAKOĞLU SK., KARLIK SK., KILITÇI SK., KİLİTÇİ SK., KÖPRÜBASI, ÖKMEN, ÖKMEN SK., TAŞ SK., YELKI, YELKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:15-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IGDIR, IĞDIR, KUZFINDIK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR mahallelerinde IGDIR MAHALLE YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, PELITÇIK YAYLA YOLU, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 06 Mayıs Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSLAR mahallelerinde KARSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜCÜKLER, GÜCÜKLER MERKEZ mahallelerinde GÜCÜKLER KÖYÜ, GÜCÜKLER MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DANİŞMENTLER, MERKEZ, YENECİK mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, DANISMENTLER KÖY YOLU, DANİŞMENTLER KÖYÜ MERKEZ MAH, DANİŞMENTLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET BEYLIK mahallelerinde MEHMET BEYLIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMARLAR mahallelerinde KUMARLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULANIK MERKEZ, KUMARLAR, ORTA mahallelerinde BULANIK KÖYÜ YOLU, MUZAFFER DEMIRÖZ/1, ORTA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mayıs Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULANIK MERKEZ mahallelerinde BULANIK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRAHİMÖZÜ mahallelerinde iBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, YENİ mahallelerinde ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, KOZDERE MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KILAVUZLAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRAHİMÖZÜ, MERKEZ mahallelerinde IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAŞLAR, KARACAKAYA, KAYGANA, MUSALLA mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., KABACADİBİ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTLAR, SAMUTLAR mahallelerinde DAVUTLAR MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANÇAVUSLAR mahallelerinde OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYURDU mahallelerinde ÇAMYURDU KÖY YOLU, ÇAMYURDU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde ÇELEBILER ÇIFTLIGI, ÇELEBİLER ÇİFTLİĞİ SK., HAMDIBEYLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY, SÜVEYKÖY mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ATATÜRK CAD, ÇAYKÖY MAH, ORTA KÖY SÜVEYLER MAH, ORTAKÖY KÖY YOLU, SÜVEYKÖY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.