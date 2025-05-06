06 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:39

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:39

İZMİR ilinde 06 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 09:00:00.393-2025-05-06 11:00:00.457 saatleri arasında Orta; 1260 SK, 1083. Sk., 1085. Sk., 1087. Sk., 1113. Sk., 1117. Sk., 1130, 1134. Sk., 1136. Sk., 1140. Sk., 1142. Sk., 1148. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1150/1. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., 1153. Sk., 1157. Sk., 1160. Sk., 1161, 1162. Sk., 1164. Sk., 1165. Sk., 1166. Sk., 1167. Sk., 1168. Sk., 1169. Sk., 1170. Sk., 1171. Sk., 1172. Sk., 1176. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., 1191. Sk., 1193. Sk., 1218. Sk., 1222. Sk., 1220. Sk., 1224. Sk., 1226. Sk., 1260, 1195, 1132, Yol, Koyyolu, Koy Yolu, TÜRKAN SAYLAN, KAMİL ESER, FİLİZ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, 8103. Sk., 8101. Sk., 29 EKİM, 1274 Sk., 1272. Sk., 1264. Sk., 1238. Sk., 1236. Sk., 1234. Sk., 1232. Sk., 1230. Sk., 1228. Sk., , İsimsiz7, İsimsiz9, 1272, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:00.393-2025-05-06 11:00:00.457 saatleri arasında Gümüldür İnönü; İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz64, 6159, KAMİL ESER, Koyyolu, 1260 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Efemçukuru; Efemçukuru Köyü İç Yolu, Efem Çukuru Köyü Yolu, İsimsiz221, İsimsiz220, EFEMÇUKURU, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz174, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 11:01:00.018-2025-05-06 17:00:00.905 saatleri arasında Orta; 1282. Sk., 1284. Sk., İsimsiz11, 1276, 1216, 1113. Sk., 1121. Sk., 1139. Sk., 1274 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 09:00:00.691-2025-05-06 15:00:00.367 saatleri arasında Yağcılar; 9012. Sk., , İsimsiz52, 9008, İsimsiz79, İsimsiz162, İsimsiz166, ALTINKÖY 11, ALTINKÖY, ÇEŞMEYANI, 9004, 9003 SOKAKK, 9000. Sk., 9001 Sk., 9002. Sk., 9005, 9006. Sk., 9007. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021, 9022. Sk., YAĞCILAR KÖYÜ, 9026, 9029, 9001, 9023 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:00.691-2025-05-06 15:00:00.367 saatleri arasında Demircili; , İsimsiz1, 10004, İsimsiz171, İsimsiz172, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz181, İsimsiz21, İsimsiz209, İsimsiz210, 10003, Demircili Ada Mevkii Küme, DEMİRCİLİ, 10002, 10008, İsimsiz92 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:00.691-2025-05-06 15:00:00.367 saatleri arasında İçmeler; , İsimsiz229, İsimsiz231 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:00.691-2025-05-06 15:00:00.367 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Bademler; 15042 Sk., 15040, 15037. Sk., 15036 Sk., 15035/3 Sk., 15035. Sk., 15034 Sk., 15033. Sk., 15031 Sk., 15030 Sk., 15028, 15027. Sk., 15026. Sk., 15025. Sk., 15024/1. Sk., 15024. Sk., 15023. Sk., 15022. Sk., 15021/1 Sk., 15021, 15020. Sk., 15019. Sk., 15018. Sk., 15017. Sk., 15017 Sk., 15016. Sk., 15015. Sk., 15014. Sk., 15013 Sk., 15012. Sk., 15011. Sk., 15010, 15009. Sk., 15007 Sk., 15005/1 Sk., 15004. Sk., 15003/1 Sk., 15003, 15002. Sk., 15001/1 Sk., 15001. Sk., 15001 Sk., 15000/1. Sk., 15000, 1452, 15029, 15014/3, BADEMLER, 15008, SEFERİHİSAR, İsimsiz122, İsimsiz120, İsimsiz111, İsimsiz56, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz39, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, 15041, İsimsiz17, İsimsiz12, 15050, , 15041. Sk., 15006/2, İzmir-Seferihisar Yolu, 15035/2, Sadı Bey Cıkmazı, Gödence Yolu Cd., Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı, 15074, 15066 Sk., 15053 Sk., 15052 Sk., 15051 Sk., 15050/1 Sk., 15046. Sk., 15045. Sk., 15044. Sk., 15043. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Ovacık; Ütopya Mevkii Küme, Ovacık Cd., 16010 Sk., 16007 Sk., 16005. Sk., 16004. Sk., 16002. Sk., 16001. Sk., 16000. Sk., 16003, 16012, İHSANİYE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Yenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:55.389-2025-05-06 16:00:02.335 saatleri arasında Yenice; SILA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 09:00:40.58-2025-05-06 15:00:59.023 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KIVILCIM KEMAL ANADOL, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, , KOZBEYLİ KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:59.901-2025-05-06 15:00:09.354 saatleri arasında Kozbeyli; KIVILCIM KEMAL ANADOL, , KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, Kozbeyli Küme Evler, KOZBEYLI KUME EVLER, Kozbeyli Küme evleri, KIVILCIM KEMAL ANADOL, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz91, İsimsiz87 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Gölcük; Gölcük Yolu, Gölcük Köyü Cd., 4001. Sk., 14005. Sk., , İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, 14006, 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Ulamış; 1435, 1434. Sk., 1435, İsimsiz44, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, , 1436, 1436/1, 1450. Sk., 1451. Sk., 1451/1, 1452, 1453. Sk., 1454. Sk., 1455. Sk., 1455/1. Sk., 1456. Sk., 1457. Sk., 1458. Sk., 1459. Sk., 1460. Sk., 1461. Sk., 1462. Sk., 1464. Sk., Kuruçeşme, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında İhsaniye; İhsaniye Yolu, İhsaniye Köyü İç Yolu, İHSANİYE, İHSANİYE, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Gödence; 4025, 4024. Sk., 4023, 4022. Sk., 4022 Sk., 4021. Sk., 4020. Sk., 4019 Sk., 4018. Sk., 4017. Sk., 4016 Sk., 4015. Sk., 4014. Sk., 4013. Küme Sk., 4012. Küme Sk., 4011. Küme Sk., 4010/1. Küme Sk., 4010. Küme Sk., 4008. Sk., 4007, 4006. Sk., 4004. Sk., 4002. Küme Sk., 4001. Sk., 4002, 4002, 4007, 4002, TURŞU GEDİĞİ, 4025, 4022, 4022, 4013, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Çamtepe; çamtepe köyü iç yolu, Çamtepe Köyü İç Yolu, Çamtepe Köyü, Efem Çukuru Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Beyler; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Turgut; , BOZYER, Bozyer Sk., İhsaniye Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 09:00:42.134-2025-05-06 17:00:51.991 saatleri arasında Çamlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:55.389-2025-05-06 16:00:02.335 saatleri arasında Yelki; 2506. Sk., 2468, 2705 sk, 2718, 2468 sk., 2371 sk., 2460 sk, 2458, 2482/1, 2489 Sk., 2373, 2701 SK, 2701 sk., 2701, 2723, İsimsiz43, İsimsiz31, İsimsiz21, İsimsiz16, 2701, İzmir-Seferihisar Yolu, Adnan Menderes Cd., 2701, 2732. Sk., 2730. Sk., 2716. Sk., 2706. Sk., 2704. Sk., 2703/1. Sk., 2703. Sk., 2702. Sk., 2701. Sk., 2500. Sk., 2499. Sk., 2497. Sk., 2495. Sk., 2494. Sk., 2492. Sk., 2487/4. Sk., 2487/3. Sk., 2487/1. Sk., 2487. Sk., 2485. Sk., 2484. Sk., 2482. Sk., 2481. Sk., 2476. Sk., 2474. Sk., 2471. Sk., 2469. Sk., 2468. Sk., 2467. Sk., 2461. Sk., 2460. Sk., 2455. Sk., 2453. Sk., 2452. Sk., 2449. Sk., 2447. Sk., 2445. Sk., 2701, 2427/2. Sk., 2427/1. Sk., 2427. Sk., 2425. Sk., 2421. Sk., 2409. Sk., 2401. Sk., 2389. Sk., 2387. Sk., 2379. Sk., 2369. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:55.389-2025-05-06 16:00:02.335 saatleri arasında Kahramandere; İsimsiz9, 806/1, İzmir-Seferihisar Yolu, Ata Cd., 900. Sk., 898. Sk., 872. Sk., 868. Sk., 866. Sk., 844. Sk., 842. Sk., 831. Sk., 830. Sk., 827. Sk., 806. Sk., 793. Sk., 775. Sk., 767. Sk., 763. Sk., 757. Sk., 753. Sk., 751. Sk., 749. Sk., 747. Sk., 721. Sk., 719. Sk., 717. Sk., 707. Sk., 701. Sk., 2369. Sk., , 789 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 09:00:55.389-2025-05-06 16:00:02.335 saatleri arasında Çamlı; Alaca, alaca sk, İsimsiz16, İsimsiz1, İzmir-Seferihisar Yolu, Çağdaş, Zirve, Yağmur, Yaren, Yakut, Yaka Sk., Ufuk, Söğüt, Pınar, Palamut, Okyanus, Nergiz, Nehir, Kent, Karaca, Irmak, Güneş, Derya, Deniz, Defne, Dadaşkent, Başak, Ay, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 09:30:00.107-2025-05-06 17:30:00.757 saatleri arasında Olgunlar; İsimsiz107, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz116, GEDİK, İsimsiz114, GEDİK, HACILAR, İsimsiz137, Gedik, , İsimsiz108 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 10:00:00.342-2025-05-06 17:30:00.804 saatleri arasında Solaklar; SOLAKLAR, İsimsiz130, RECEPLER, İsimsiz97, İsimsiz96, RECEPLER, İsimsiz91, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 10:00:00.342-2025-05-06 17:30:00.804 saatleri arasında Olgunlar; HACILAR, RECEPLER, Gedik, OLGUNLAR, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz92 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 09:30:00.283-2025-05-06 11:30:00.049 saatleri arasında Göçbeyli; İsimsiz6, İsimsiz22, Akasya Sk., İsimsiz3, , İsimsiz4, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, Çalışkan Sk., Çakıl Sk., Yılmaz Sk., Tarla Yolu, Serçe Sk., Selvi Sk., Rahmi Bey Sk., Okul Sk., Mescid Cd., Kumlukaya Sk., Kozluca Cd., Kazım Dirik Cd., Kartal Sk., Dallık Cd., Cumhuriyet Cd., İsimsiz39, İsimsiz37, Aslanlar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 12:30:00.982-2025-05-06 15:00:00.284 saatleri arasında Göçbeyli; Atılım Sk., DOSTLUK, İsimsiz9, İsimsiz63, Yeni Sk., İsimsiz11, İsimsiz61, İsimsiz25, , İsimsiz7, İsimsiz26, Gül Sk., Kurtuluş Sk., Menekşe Sk., Mezarlık Cd., Nar Sk., Bölcek Cd., Biçer Sk., Bergama Cd., Tahir Sk., Badem Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 10:00:00.106-2025-05-06 16:00:00.898 saatleri arasında Ataşehir; 8294. Sk., FLAMİNGO, 8294/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-06 2025-05-06 10:00:32.491-2025-05-06 17:00:59.924 saatleri arasında Reisdere; 6001. Sk., , İsimsiz6, 6002. Sk., 6004. Sk., 6158/1. Sk., 6162. Sk., 6163. Sk., Site İç Yol, Siteiçyol, 6154. Sk., 6156. Sk., 6163/3 sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk., 6158. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-06 2025-05-06 10:00:32.491-2025-05-06 17:00:59.924 saatleri arasında Yalı; , 6001. Sk., 6157/4 SK., 6157/5 SK., 6157/6 SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.