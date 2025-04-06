06 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SAKARYA'da 06 Nisan Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SAKARYA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ilinde 06 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KAYNARCA ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLI, AKBAŞLI, AKSU, ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, CAMİTEPE, CEBEK, DENİZKÖY, DUDUKÖY, EGRIOGLU, EĞRİOĞLU, GAZILER, GAZİLER, GÖLCE, GÜRPINAR, GÜVEN, HATİPLER, IMAMLAR, İMAMLAR, İŞARET, KALBURCU, KARAÇALI, KARAMANLAR, KAYACIK, KERTİL, KIRKTEPE, KIZILCAALI, KIZILCAALİ, KONAK, KULAKLI, KÜÇÜKKAYNARCA, MERKEZ, MÜEZZINLER, MÜEZZİNLER, OKÇULAR, ORTA, ORTAKÖY, OSMANLI, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, SABIRLI, SARIAHMETLER, SARIBEYLI, SARIBEYLİ, SEYHTIMARI, SIRAKÖY, ŞEYHTIMARI, TASLIGEÇIT, TASOLUK, TAŞOLUK, TOPÇU, TURNALI, UGURLU, UĞURLU, ULUCAMİ, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, UZUNALAN, YENIÇAM, YENİÇAM, YESILOVA, YEŞİLOVA, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 1.CD., 11, 15 TEMMUZ, 15.CD., 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16012, 16014, 16015, 16018, 16019, 16020, 16021, 19001, 19002, 19010, 19012, 19018, 2 NOLU, 2/1, 20014, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2801, 29001, 29006, 29008, 29009, 29011, 29012, 3005, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34025, 36001, 36002, 36003, 36005, 36006, 36007, 36007 SK., 4, 4003, 4005, 4006, 4007 SK., 4008, 4009, 4013, 4014, 5, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5018, 5020, 5024, 5025, 5026, 5027, 5029, 5030, 5032, 5032 sokak, 5035, 5036, 5038, 5039, 6, 6.CD., 7 NOLU, 7.01.2021, 7.CD., ABDURRAHMANLAR, ABDURRAHMANLAR SK., ACIBADEM, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADLİYE SK., AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, AKARSU SK., AKBASLI, AKBASLI 1, AKBASLI 2, AKBASLI 5, AKBAŞLI, AKBAŞLI KÖY, AKBAŞLI SK., AKINCI, AKMESE, AKSU, AKSU SK., ALABASLAR, ALABAŞLAR, ALDEMIR, ALDEMİR, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLI/3, ALEFLİ, ALEFLİ SK., ALSANCAK, ARABACILAR, ARABACILAR/9, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, ASAGISARIKÖY, ASARLI, ASARLI SK., ASMALI SK., AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, AZIZ DURAN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BADEM, BALCILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, BALKAYA SK., BALÖZÜ, BALTAOĞLU SK., BASAK, BAŞAK, BAŞAK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BAYRAMOGLU, BEGONYA, BEKTAŞ, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BEYAZ, BEZIRCILER, BEZİRCİLER, BIÇER SK., BİÇER SK., BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CAMİİ SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, CEBEK/21, CINLER, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., ÇELEBİ SK., ÇELIK, ÇELIKLER, ÇELIKLER/5, ÇELİK, ÇELİKLER, ÇELİKLER SK., ÇENGELLI, ÇENGELLI/2, ÇENGELLİ, ÇETİN, ÇEVİK SK., ÇİFTLİK, ÇOROGLU, ÇUBUKLU, ÇUBUKLU/1, ÇUBUKLU/6, ÇUKURKUYU SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ AĞZI SK., DAĞ YENİKÖY, DAR SK., DAVUTLAR, DAVUTLAR/3, DEDELER, DEDELER SK., DERE, DERE SK., DIRMANDILAR, DOGAN SK., DOĞAN SK., DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/6, DUDUKÖY/7, DURAKLI KÖYÜ YOLU, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA, EDİPPAŞA CD., EGRELTIBAYIR, EGRIOGLU/2, EGRIOGLU/3, EGRIOGLU/4, EĞRELTİBAYIR, EĞRİOĞLU 4, EĞRİOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, EMIRLER, EMIRLER/1, EMIRLER/2, EMIRLER/3, EMİRLER, ERCAN, ESEN, ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., EYÜPLER, FATIH, FATİH CD., FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., FERİT SANER CD., GAZILER/1, GAZİLER KÖYÜ İÇ YOLU, GIRGIN, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GİCİKLİ, GİRGİN SK., GÖKÇELER, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖLCE, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK., GÖLCE/3, GÖLCE/5, GÖLCE/7, GÜL SK., GÜL/1, GÜLER SK., GÜMÜŞ, GÜRPINAR/1, GÜVEN, GÜVEN/1, GÜVEN/2, GÜZİDE, HACI MUHARREMLER, HACI OGLU, HACI OĞLU 1, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIMUSTAFALAR, HACIMUSTAFALAR/3, HACIOGLU/1, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HASANBEY SK., HATIPLER, HATİPLER, HATİPLER 1, HATİPLER 6, HATİPLER SK., HATİPOĞLU, HATİPOĞLU SK., HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/1, HAYALLER/3, HAYELLER, HAYELLER SK., HUNLAR, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IHLAMUR, IKLIM, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/8, INANLAR/8, INEKÇIKISLASI, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/18, ISARET/5, ISIL, İMAMLAR, İMAMLAR SK., İNANLAR, İNANLAR SK., İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz106, İsimsiz122, İsimsiz129, İSKENDER DERESİ, İSMAİL EFENDİ SK., İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KADIKÖY, KAHVECİOĞLU SK., KALBURCU, KALBURCU KÖYÜ İÇ YOLU, KALBURCU SK., KALBURCU/1, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KANDIRA YOLU, KARAAGAÇ, KARAAGAÇ SK., KARAAGAÇ/1, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ CD., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARAKAŞ SK., KARAMANLAR, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, KARAMANLAR SK., KARAMANLAR/10, KARAMANLAR/5, KARANFİL SK., KARASU KAYNARCA YOLU, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KARŞIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAYA SK., KAYACIK 21, KAYACIK 30, KAYACIK/30, KAYACIK/31, KAYACIK/33, KAYACIK/34, KAYAKLAR, KAYAKLAR SK., KAYAKLAR/1, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAYNARCA YOLU, KEÇILLI, KEÇİLLİ, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/1, KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KISTAFAN, KISTAFAN SK., KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KIZILCIKLI BURUN SK., KIZILELMA, KIZMAZ, KIZMAZ SK., KİTLER SK., KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KONAK, KONAK 10, KONAK 14, KONAK 18, KONAK 19, KONAK 8, KONAK/2, KOVA, KOVA SK., KÖRÜK, KÖSE, KULAKLI, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/13, KULAKLI/2, KULAKLI/8, KULOGLU, KUMRU, KURUDERE, KUYU SK., KUZULUK, KUZULUK SK., KÜÇÜKKAYNARCA, KÜÇÜKKAYNARCA KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKKAYNARCA SK., KÜÇÜKKAYNARCA/3, KÜÇÜKKAYNARCA/5, KÜÇÜKKAYNARCA/7, LAZLAR, LAZLAR SK., MADENLER, MANAV, MANAV SK., MANAVLAR, MANAVLAR SK., MANOLYA SK., MEHTER, MEHTER SK., MEHTER/2, MENEKŞE SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/12, MERKEZ/4, MESEBAYIRI, MEŞE BAYIRI SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOLLAAHMETLER, MOLLAAHMETLER SK., MOLLAAHMETLER1, MOLLAAHMETLER9, MUHARREMLER, MURATLAR, MURATLAR SK., MURTEZA YÜKSEL, MÜEZZINLER, MÜEZZINLER/2, MÜEZZİNLER SK., MÜRTEZA YÜKSEL, NALBANTLAR, NALBANTLAR SK., NECATIBEY, NECATİBEY CD., NEHIR, NERGİZ, NERGİZ SK., NEVRIN, NEVRİN, ODACILAR, ODACILAR SK., ODACILAR/3, OKÇULAR, OKÇULAR SK., OKÇULAR/24, OKÇULAR/34, OKÇULAR/36, OKÇULAR/49, ORDULULAR, ORDULULAR/4, ORGANIZE, ORGANİZE, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK., ÖZBAY, ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM 1, ÖZLEM SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAHADIR, PARK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SABIRLI IMAMLAR, SABIRLI İMAMLAR 2, SANAYİ, SANAYİ 1, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SANER SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARIBEYLI, SARIBEYLI/1, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/5, SARIBEYLI/6, SARIBEYLI/8, SARIBEYLI/9, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, SARIBEYLİ SK., SARICA, SARICA 2, SARICA SK., SARIKÖY, SARIKÖY SK., SARIKÖY/2, SARIOGLU, SARIOGLU/2, SARIOĞLU, SARIÖZ SK., SASKINLAR, SASTILAR, SASTILAR/1, SAVAŞ SK., SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SEHIT ERCAN KARADAG, SEKER, SELVI, SEMENLER, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT. ÖMER AKKUS, SHT.FAHRETTIN AZAK, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL, SOGUKSU, SOLMAZ SK., SOYSAL SK., SÖĞÜTLÜ, STAT, STAT CD., STAT/1, SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/4, SUCAFLI/5, SUCAFLI/6, SUSAM, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ/1, ŞAFAK SK., ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ŞEHİT FAHRETTİN AZAK, ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞEKER, ŞEKER SK., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/11, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK., TEKİNER SK., TEKNELER, TEKNELER SK., TELLİGÖL DERESİ, TEPE, TEZER SK., TOPÇU, TÖMEKLER, TÖMEKLER 1, TÖMEKLER SK., TÖMEKLER/2, TÖMEKLER/4, TÖMEKLER/6, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/15, TURNALI MERKEZ/5, TURNALI MERKEZ/7, Uavtede Yok, UGURLU 1, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/18, UZUNALAN/19, UZUNALAN/2, UZUNALAN/25, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAKA SK., YAKUPKALFALAR, YAKUPKALFALAR/4, YAKUT, YAMAK, YAPRAK SK., YENI 1, YENI KAYACIK 2, YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ KIŞLA, YENİ MAHALLE 5 SK., YENİ PINAR SK., YENİÇAM 1, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YENİÇAM SK., YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/6, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/8, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ, YONCA, YONCA 1., YONCA CD., YURT, YURT SK., YUVACIK, YÜKSEKOKUL, ZADELER, ZADELER 2, ZADELER/2, ZAMBAK, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET MERKEZ, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK., ZINGILLAR, ZİAHMET 4003, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SÖĞÜTLÜ ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY, TOKMAKLIDERE mahallelerinde 20016, HALIT MOLLA, TEPEKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SÖĞÜTLÜ ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY mahallelerinde 20001, 20002, 20005, 20006, 20011, 20017, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SERDİVAN ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK mahallelerinde FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI, SÜLEYMANIYE mahallelerinde 2461., 2461. SK., 2462., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2464., 2466., 2466. SK., 5129., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., ÇİFTLİK SK., DUTLUK, DUTLUK SK., ESKI BESEVLER, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., IBRAHIM KAYA, IZMIT, IZMIT CD., İBRAHİM KAYA CD., İZMİT CD., KIZILCIKLI CD., NIZAMOGLU ISMAIL, OZAN SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, YENIKENT, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAZLIK mahallelerinde 4235., 4418., 4440., 4461. SK., 4465. SK., 4470., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4484., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496., 4496. SK., ADNAN MENDERES CD., ANI, ANI SK., BAHRİYELİ, BAYRAK, BOYLAN, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ELKIN SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., GÖKÇE, ONUR SK., PLEVNE CD., SERÇE SK., SIFA, SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., ŞİFA SK., ULUS, ULUS SK., YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KOCAALİ ilçesinde 06 Nisan Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, ÇUKURKÖY, HIZAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/3, AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/3, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI SK., ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, FINDIKLIK EVLERI(4), FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GEDIK, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALI YOLU/7, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/21, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/7, KIR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/4_4, MERKEZ/44, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_27, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_93, MEZARLIK, MITHAT PASA, ORTA_1, SABAN, SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SHT.NURI TAN/3, ŞABAN SK., ŞHT.NURİ TAN CD., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., TÜZEL, YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARASU ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 117, 168 SK., 170 SK., 171 SK., 172 SK., 173, 173 SK., 174, 174 SK., 175 SK., 176 SK., 177 SK., 178, 178 SK., 179 SK., 179., 180, 180 SK., 181, 181 SK., 182, 182 SK., 183, 183 SK., 184, 184 SK., 185 SK., 186 SK., 187/1, ANKARA, BARBAROS, BARBAROS CD., DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD., SAHİL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SAPANCA ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI mahallelerinde 2. SK., 3. SK., BAGDAT, MIMAR SINAN 2, MİMAR SİNAN CD., ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT CEVDET KOÇ, SERAP SK., SİTE İÇİ YOLU, YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
HENDEK ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 1545.-, 159. SK., 2031 SK., 2062 SK., 2064, 2064 SK., 2065, 2065 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087, 2087 SK., 2089 SK., 2090, 2095, 2112, 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2146 SK., 5021, 5131, 5131. SK., 5500, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5514, 5514 SK., ATATÜRK, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATİH SULTAN MEHMED CD., KANUNI SULTAN SÜLEYMAN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., SAKARYA, SERVETIYE, SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., TURGUT ÖZAL, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAPÜRÇEK ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ADAPAZARI ilçesinde 06 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 710 NOLU, 871 NOLU, 876 NOLU, 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., AHMET YESEVI, AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., ATLI SK., ÇEVRE YOLU CD., KANARYA SK., KARDEŞ SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, METE, METE SK., RENK SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 06 Nisan Pazar 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 870 NOLU SK., 871 NOLU SK., 875 NOLU SK., 879 NOLU SK., 883 NOLU, 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 895 NOLU, AK SK., BELLI, BELLİ SK., ÇEVRE YOLU, DARALI, EGEMEN, EGEMEN SK., ERKAN SK., EVREN SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, İYİ SK., KADER, KANARYA, KIRGIN SK., MELEK SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, SEDA, SEDA SK., SEDAT KIRTETEPE, SEDAT KİRTETEPE CD., SEHA, SEHA SK., SONGÜL, SONGÜL SK., ŞAKRAK SK., TANIŞ SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, ZENGİN SK., ZEYTIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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