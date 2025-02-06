06 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:06

KOCAELİ ilinde 06 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATİLLA SK, ATİLLA SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 26., 26. SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇİÇEĞİ CD., PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK, SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, HAVUZLUBAHÇE CD, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAGCI, BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BASKÖY, D-130 KARAYOLU, DİLMEN SK., EFENDILER, EFENDİLER SK., ERİM SK., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HATMI ÇIÇEGI, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., KOCAMAN, LIMAN, LİMAN CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MESAN SK., NEDİM AVCI SK., OSMAN KAHYA SK., PREVEZE, PREVEZE CD., SALİH OSMANLI SK., TERTİP SK., TUNABOYU CD., YENİ YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., AĞLAK SK., ALADAĞ SK., ANAFARTALAR, AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜLGE, DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PAŞA SK., ERİŞİM SK., ERTAN, ERTAN SK., EVRAK, EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), GÜNDÜZ SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IÇ, İKİZLER SK., İZNİK CD., KABINE, KABİNE SK., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAGÖZ SK., KAYA, KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KISLA, KIZILAY SK., KRISTAL, LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MISIRLI, MOR MENEKŞE SK., NANELI, NANELİ SK., ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., PAMUK SK., RAMPA, REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SU SK., TAKVİM SK., TEPE, TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., VAROL SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde ALI REIS, ALİ REİS SK., ALTINTAŞ SK., AYDINLI SK., AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., BERAY SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., İLYAS ÇAVUŞ SK., KARS SK., KAVAL SK., MESELIK, MEŞELİK SK., MISIRLIOĞLU SK., ÖZBAY SK., PEMBEGÜL SK., SEZER, SEZER SK., ULUDAĞ SK., UZUNOĞLU SK., YARIŞALANI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde ATATÜRK, CEYHAN SK., PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, MEZARLIK SK, MİHRİBAN, PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde AHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., AZRA ARAT SK., ÇAM, ÇİFTÇİLER SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., FATIH, FATİH. CD., FUŞYA, KADER SK., KAYIN AGACI, LEYLAK SK., MUTLU GÜN, NESLİHAN SK., ÖRNEK SK., SEDİR, SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., CAMİ SK., HABİL, KOCAMAN SK., ÖZBEK SK., SERRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BATI TRAKYA SK., BULUT SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., İSKEÇELİ SK., KAYAR, KAYAR SK., SEHIT KAZIM, SEMA SK., SEZGİN SK., ŞEHİT KAZIM CD., UĞURHAN SK., YAPRAK SK., YAZICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN, BEKİRDERE, M. ALİPAŞA, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, ARAS SK., BAŞARAN CD., GEÇER SK., GÜZİDE SK., HASAN KAYA, HASAN KAYA SK., HAYRAT, İLİM SK., KALEMCİOĞLU SK., KOCATÜRK SK., KUŞAK SK., ŞEHİT İSKENDER ERCAN SK., ŞENGÜN SK., TAVŞANTEPE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., YEŞİM SK., YILDIRIMLAR SK., ZORBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMILI SK., CENGIZ TOPEL, ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON, ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KAÇKARLAR SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CD., YAVUZ ÖZER, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DONANMA, MERKEZ, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 190/A SK., 3001. SK., 3002. SK., 3003. SK., 3004. SK., 3005. SK., 3006. SK., 3008., 3008. SK., 3010. SK., 3011., 3012. SK., 3013., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3016., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3029. SK., 3033. SK., 3035., 3035. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3043. SK., 3044. SK., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3053., 3053. SK., 3056., 3056. SK., 3057., 3057. SK., 3059., 3059. SK., 3060., 3060. SK., 3061. SK., 3062. SK., 3063. SK., 3064. SK., 3065. SK., 3066. SK., 3067., 3067. SK., 3068. SK., 3069., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3076., 3076. SK., 3077. SK., 3083. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., 3089., 3089. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3125. SK., 3129. SK., 3131., 3136. SK., 3138. SK., 3140. SK., 3141. SK., 3143. SK., 3145., 3145. SK., 3146., 3146. SK., 3148., 3148. SK., 3150., 3150. SK., 3201., ABDURRAHMAN DEDE SK., ADALI DERE, ADALI DERE SK., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., AKIF ÖGRETMEN, AKİF ÖĞRETMEN SK., AMIRAL KAYACAN, AMIRAL SAGLAM, AMİRAL KAYACAN, AMİRAL KAYACAN CD, AMİRAL KAYACAN CD., AMİRAL SAVAŞ ONUR, ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATMACA SK., BAĞ YOLU SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BASAK, BAŞAK CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., BUKET, BUKET SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇAM SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEGIRMENDERE ISTIKLAL, DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DİK SK., DOGAN, DOĞAN SK., DONANMA, DR. ERCÜMENT KIZILTAN, DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., EKIN, EKİN SK., EREN, EREN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ESENTEPE SK., FINDIK SK., FUNDA SK., GARİPLER SK., GAZİ CD., GONCA, GONCA SK., GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., GÖLCÜK GARNİZONU DOĞU BÖLGESİ, GÜNEL, GÜNEL SK., HACI HALİT ERKUT CD., HARMANTARLA CD., HATİPOĞLU SK., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD., IPEK, İMAJ SK., İPEK SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KARINCA SK., KARŞI SK., KASIMPATI SK, KESKİN SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KILÇIK SK., KIRLANGIÇ SK., KİRAZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KUYU ÖNÜ SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MESE, MEŞE SK., MIMAR SINAN, MOHAÇ, MOHAÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUSTAFA NECATİBEY SK., MUZAFFER SK., MÜFIT SANER, MÜFİT SANER CD., MÜREN SK., NECİP FAZIL CD., ÖMER ÇAVUS SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., PLEVNE, POYRAZ CD., PROF.MUAMMER AKSOY, PROF.MUAMMER AKSOY CD, PROF.NUSRET FISEK, PROF.NUSRET FİŞEK CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABIHA GÖKÇEN, SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SARI CD., SEKİ SK., SEMİH ÇELİKKOL SK., SERÇE SK., SEVGİ YOLU CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SOLAKOĞLU SK., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., SULTANBABA, SÜLEYMAN SOLAK, SÜLEYMAN SOLAK CD., TEKEŞ SK., TEPE SK., TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., UĞUR MUMCU CD., VİŞNE SK., YAHYA ÇAVUŞ CD., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YESIL, YONCA, YOSUN, YUKARI DEGIRMENDERE, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YURT SK., YUSUF DEDE SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR CD., ZEYTINLIK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Şubat Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ mahallelerinde KURTULUŞ CD., ORHANGAZİ CD., ULUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN mahallelerinde GARAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 13. SK., 20. SK., 21. SK., 24. SK., 29 EKİM CD., 29. SK., 33. SK., 5. SK., 7. SK., ABANT YOLU, AKAY SK., ALPKAYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL, ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, BALÇIK, BERİL SK., BİRLİK SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI INCE, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EKŞİ SK., ENGIN, FİLİZ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., IŞIK SK., İLAYDA SK., İNCE SK., KAPTAN SK., KARAYEL SK., KARŞILAR SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KOÇ SK., KÜTÜKÇÜ, MELEK SK., MELTEM SK., MERT SK., MESUT SK., MINE, MODA SK., NEHİR, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PAPATYA SK., POLATOGLU, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA, SEKER, SELVİ SK., SEYİT, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÜKRAN, ŞAHİN SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEN, ŞEN SK., ŞENOL SK., TASLI, UFUK SK., UYGUR, ÜNAL SK., YAKAMOZ, YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAĞZI CD., YİĞİT SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALA SK., ALİ EFENDİ SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS, ATLAS SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKIR SK., BAKKAL SK., BALLI SK., BARUT, BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR, CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST, EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ELVEDA SK., ERCİYES SK., ERIKLI, FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HALK, HALK SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE, HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., İZMİT CD., KADEM, KADEM SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARADENİZ SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KERVANSARAY CD., KINIK SK., KIRGIZLAR SK., KIRMALAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUŞKONMAZ SK., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., KUZGUNDERE CD., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MECİT SK., MELEK SUYU CD., MESCİT SK., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORKİDE SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ÖZKOÇ SK., ROKA, ROKA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SAKIZ SK., SARI SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖNMEZLER SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TEĞMEN SK., TURCAN, TURCAN SK., TUZLA, TUZLA SK., UMUTLU SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜRKMEZ SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YENI, YENİ SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108. SK., 110. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 130. SK., 23. SK., HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde ÇİMENLER SK, GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKTAR SK., DEFNE SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., KARANİ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PORTAKAL SK., SARIÇAM SK., ZAKKUM SK., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKALIN SK., AKASYALAR CD., ÇINAR CD., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, FANİ SK., HURMA, HURMA SK., IÇMELER, INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARAYEMİŞ SK., KIMYON, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., MEDİNE SK., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., SEDEF, SEDEF SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 100.YIL CD., ALAYLI SK., ANANAS SK., BAHARDALI, BAHARDALI SK., BALDIRAN, BETÜL SK., CANSU SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇEHRELİ SK., ÇINAR, DÜZLEM SK., GECESEFASI SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK SK., GÜLEÇ SK., KAVAK SK., KAYNAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MADIMAK SK., MERSIN, MERSİN SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİSVAK SK., SAMANDIRA, SAMANDIRA SK., SAPANCA YOLU, ŞİMŞEK SK., TEŞBİH SK., TURP SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AKÇAKESE SK., ALABORA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., INCESU, KESTANE SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., MUSTAFA KEMAL CD., NARLIBAHÇE SK., SAPANCA YOLU CD., SEDA SK., SEVENLER, SEVENLER SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TERCAN, TERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN, ÇISE, KUZGUN, ÖZBİLEN SK., SELİMİYE CD., ULUIŞIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, TAHTALI mahallelerinde ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., BAKIRCI SK., CİRİT SK., ECE SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM SK., İBNİ SİNA CD., PERTEV PAŞA SK., REŞAT SK., SAIR BAKI, ŞEHİT SAİM ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde 1426. SK., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.