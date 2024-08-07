07 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:34

Güncelleme: 07.08.2024 - 09:34

KOCAELİ ilinde 07 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., ALKAN SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DIK, ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, MERKEZ, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞAHİN SK., ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 10:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, KEFKEN mahallelerinde 19018, CANSU. SK., ESEN, ESEN SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANSU, KEFKEN HILAL, KEFKEN POYRAZ, KIR SK., POYRAZ SK., RIDVANLAR MEVKII, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 19 MAYIS CD., DEMOKRASİ CD., ILIM, İLİM CD., KUMLUK, NEYZEN SK., OSMAN GAZİ. CD., YASA, YASA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT, AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AYVALIK SK., BAYIRLI SK., DAĞ SK., GEDİZ SK., GÖKÇESU SK., GÖREN SK., KOOPERATIF CD., KORKUT SK., MAZİ SK., ÖZGÜL SK., SARMAŞIKLI SK., ŞEKER SK., TAVŞANLI SK., YENICE, YENİCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde BAĞDAT CD., GÜLDESTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK, AKKONAK SK., CEREN, CEREN SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HÜNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI CD., DEMİRYOLU ALTI. CD., GÜRGEN SK., HASKÖY, HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KOLA, KOLA SK., KUŞBURNU SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MILLI EGEMENLIK, MIMAR SINAN, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN CD., MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., SEDEF SK., TARÇIN SK., TARHUN, TURKUAZ SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ERENGÜL SK., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KEMER SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA, ELMA SK., HOSNUT, HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN PÜSKÜLÜ SK., DİŞBUDAK SK., FİNİKE SK., GÜLAĞACI SK., HARDAL SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ERSÖZ, ERSÖZ SK., KARTEPE. CD., KAYIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ARALYA SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., ÇAY SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, GEYLANİ SK., KARAMAN SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEGER, DEĞER SK, DENİZLİ SK., ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YESILDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD, ATMACA SK, BAGDAT, BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CİHANGİR SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HARA, HARA SK., HASEKİ, KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLIM SK., MÜSLİM SK., PERÇEM SK., PINAR SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde DAMLALI, DAMLALI SK., FERMAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., HAZAL SK., KARAGÖZ SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., ÜLKÜ SK., YAMAN, YAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ARSLAN, ARSLAN CD., BALABAN BAYRAK SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAYKARA SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., HANYERI, HANYERİ SK., KARALI SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, TAŞLI TARLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAGÖLLÜ mahallelerinde ÇALKÖY MEVKİİ, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, SAPAKPINAR, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTINBURNU mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAABDÜLBAKI mahallelerinde KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA mahallelerinde ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., GAZİ HACI SÜLEYMAN, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde ALTINTEPE SK., ARDIÇLI SK., ASMALAR, ASMALAR SK., BARUTÇU SK., BEREKET SK., BEYAZ İNCİ SK., BOGAZOVA, BUCAK, CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., ECRİN SK., EDA, EDA SK., EGEMENLİK CD., EKIM, EKİM SK., ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GURBET, GURBET SK., GÜLNİHAL SK., İKİZDERE CD., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MURADIYE, MURADİYE CD., NİSA SK., ÖZ DICLE, ÖZ DİCLE SK., ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., TEMMUZ SK., TEPEKÖY CD., ÜMIT, YADIGAR, YADİGAR SK., YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAKANIYE mahallelerinde HAKANIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4321., 4330. SK., 4334. SK., 4337., AKASYA SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENALTI SK., ELVAN SK., GÜLBEN, İSTİKLAL CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KEMAL ATATÜRK, KERİMOĞLU SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, OKUL SK., PALMİYE SK., SANCAK CD., SUBAŞI SK., ŞİLE, ŞİMŞEKOĞLU SK., VİŞNE SK., YAYLADERE, YEDİYER CD, YEDİYER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI mahallelerinde KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., MEVLANA, MEVLANA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3840., 3841, 4201. SK, 4309. SK., 4320, 4321. SK, 4330., 4333., ALEMDAR CD., GAZİ SK., GÜL SK., GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., KEMAL ATATÜRK CD., KÖYSUYU SK., MENEKŞE SK., MUDARLI ISTIKLAL CD., PAPATYA SK., SANCAK, SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., SILE, ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞİLE CD, ŞİLE SK, YAYLADERE CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1008., 1008. SK., 1009. SK., 1020. SK., 1021/1. SK., 1022/1. SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALTINOK SK., BARBAROS CD., CEZVECİ SK., DALGA SK., ERDAL SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., SERTAÇ, YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, ESKIHISAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde 1842., ABİD SK., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR SK., AKTAŞ SK., ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., ALİYE SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., ANKA SK., ARMUTLU SK., AŞIK VEYSEL CD., ATABAY, AYAN SK., AYAZMA SK., AYDIN, AYDIN SK., AYDOĞAN SK., AYFER, AYFER SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., AZİZ SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHÇE, BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTİYAR SK., BALKAN, BALKAN SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BEDIR, BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYPINARI SK., BILDIRCIN SK., BIRCAN, BİRCAN SK., BORA SK., CENGIZ, CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYLAN SK., CEZBE, CEZBE SK., CİHAN SK., COŞKU SK., CÖMERT SK., ÇAKIL SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇİĞDEM SK., ÇUBUK SK., ÇUKUR SK., DEĞERLİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIVAN, DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DOST SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DURAN SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EĞİTİM CD., ELEK SK., ELEM, ELEM SK., ELMALI, ELMALI SK., EMIN, EMİN SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ER, ER SK., ERIKLI, ERIS, ERİKLİ SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., EŞREF SK., ETHEM SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., EYVALLAH SK., FERIT, FERİDUN SK., FERİT SK., FEVZİ SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GELİNCİK SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GENİŞ SK., GÖNÜL SK., GÜLENDAM SK., GÜLVEREN SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., GÜZEL, HANEDAN SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL BAŞAK SK., HİSAR SK., HUKUK SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜSAM SK., INCI, ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIL SK., İLÇE SK., İLGİ SK., İMAN SK., İNCİ SK., İNCİRLİK SK., İPEK SK., İSRA SK., İSTASYON CD., KAFKAS SK., KALP GÖZÜ SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARLI SK., KARTOPU SK., KATIP, KAVALA CD., KAYISI SK., KAYMAZ SK., KEKİK SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KENAN SK., KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KORU, KORU SK., KOSOVA SK., KOZALAK SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUTUP, KUTUP SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., LALEM SK., LAVANTA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MAHİR SK., MECIT, MEDİNE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELİS SK., MENEKSE, MERCAN, MERDIVEN, MERDİVEN SK., MİHRAP SK., MİNİ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHSİN SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NİLGÜN SK., NİYET SK., NUH SK., NURAY SK., NURGÖK SK., NURKAN SK., OKYAR SK., ONAR SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖNDER SK., ÖRNEK SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZCAN SK., ÖZDEL SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGE SK., PAMUK SK., PETEK SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., PIYALE, PİYALE SK., RAHMI DIBEK, RAUF ORBAY CD., REHBER SK., REIS, REİS SK., REŞİT SK., RÜYA SK., SACİT SK., SADE SK., SAFİNUR SK., SAHRA SK., SAMDAN, SANCAKTAR, SANCAKTAR SK., SATIGÜL SK., SEBNEM, SEFER, SEFER SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SEYİT SK., SEYRAN SK., SILA, SILA SK., SİPAHİ SK., SOKULLU CD., SONGÜL, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAMDAN SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞURA SK., TAHA, TAHA SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU SK., TUNA SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT SK., ÜLKÜM SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKUT SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER, YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YELİZ SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YESIL, YESILYURT, YEŞİLVADİ SK., YEŞİLYURT SK., YIGIT, YILDIRIM SK., YILDIZ SK., YILMAZ SK., YİĞİT SK., YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLITEPE mahallelerinde İNCİR SK., KADIR, KADİR SK., KOCATEPE CD., ÖĞRETMENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BILDIK, BİLDİK SK., DİLEK SK., ERENLER SK., MERCANLAR, MERCANLAR SK., NERGİZ CD., NEŞE CD., SEHIT ALI, ŞEHİT ALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde BULUT, FIRAT SK., LIMAN YOLU, LİMAN SK., LİMAN YOLU SK., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL CD., SEYHAN SK., SIRRI ACAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde ALİM SK., ATABARI SK., BENGISU, BENGİSU SK., GENÇLIK, HURİ SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELEKSAH, MELEKŞAH SK., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., YETENEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN, ERTEN SK., GÜLHANE SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., METANET SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SERINSU, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REİS CD., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Ağustos Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR mahallelerinde 2633, BAYRAMCIK, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.