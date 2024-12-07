07 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:56

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:56

KOCAELİ ilinde 07 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, 708 SK., AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYIR SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, ÇESME, ÇEŞME SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKİM SK., HASRET, HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, KADIRGA, KADIRGA SK., KANARYA SK., KANBEL SK., KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYALI, KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEMİŞ SK., MERT SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NİLÜFER SK., OKUL SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PAPATYA SK., SAHIL, SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., ŞEKER SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., TURNA SK., VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., ISPARI, İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde AÇELYA, ALİ ÇAVUŞ SK., AYSENUR, BAYLAR SK., D-130 KARAYOLU CD., ERSOYLU SK., ESKI BAGDAT CD., ESKİ BAĞDAT CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLER SK., HAFIZ EMIN, HARPUT SK., İLKAY SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI, KADI SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., KURU SK., ÖZ BAKI, ÖZ BAKİ SK., SAHİL SK., SAKAYIK, SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., ŞAKAYIK SK., TOKİ SK., TOMBUL, TOMBUL SK., TUFANOGLU, TUFANOĞLU SK., YANKI SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde GAYRET SK., HAFIZ BAYRAM SK., HÜLYA SK., İREM SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MİNE SK., NADIR, NADİR SK., ORMANCI, ORMANCI SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde KARAYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ALPASLAN SK., ARKAN SK., AŞİKAR SK., BAKI, GEZİCİ SK., KUMLU SK., NEZİH SK., SONER SK., ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., TAVŞANTEPE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BEYAZIT SK., ESEN SK., PLATİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ÖMER TÜRKÇAKAL, ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, NÜZHETIYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DENIZ EVLER, DENİZ EVLER mahallelerinde 18 MART CD., 4024., 4026., 4026. SK., 4030. SK., 4031. SK., 4032. SK., 4033. SK., 4036. SK., 4037. SK., 4039. SK., 4040., 4040. SK., 4041. SK., 4043. SK., 4047. SK., 4048., 4048. SK., 4049. SK., 4055. SK., 4057., 4058. SK., 4059., 4059. SK., 4060. SK., 4061. SK., 4064. SK., 4065. SK., 4066. SK., 4069., 4069. SK., 4070. SK., 4071., 4073. SK., 4074., 4074. SK., 4075. SK., 4076. SK., 4077. SK., 4078. SK., 4079. SK., 4080. SK., 4082. SK., 4085. SK., 4086. SK., 4087. SK., 4089. SK., 4091. SK., 4094. SK., 4097. SK., 4100. SK., 4103. SK., 4104. SK., 4106., 4106. SK., 4107. SK., 4112. SK., 4113. SK., 4114. SK., 4115. SK., 4116. SK., 4119. SK., 4120., 4120. SK., 4139. SK., ADALET, ADALET CD., AKDENİZ CD., ALI UÇAR, ALİ UÇAR CD., ATATÜRK BULVAR, AYANOĞLU CD., BAHÇE KAPILAR, BARBOROS CD., BILGIN, BİLGİN CD., ÇAĞLAR CD., ÇELEBI, ÇELEBİ CD., FİDANLIK CD., GÜMÜŞ PALA CD., İHSANİYE KARADENİZ CD., MAZHARÖZEN, ÖZLER, ÖZLER CD., POLATKAN CD., YILMAZ, YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZ EVLER mahallelerinde BAHÇE KAPILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2062. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135., 2135. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139., 2144., 2144. SK., 2145., 2145. SK., 338., 344. SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., BAĞ YOLU SK., ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., PAZARLIDERE CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde KARAKALDIRIM CD., LOZAN, LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, TAS SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKVILLA, AKVİLLA SK., AYAZMA SK., AZIZ, AZİZ SK., BEYAZ SK., BİLGİN SK., BİRİCİK SK., DALKILIÇ, DALKILIÇ SK., HATİP SK., İHTİŞAM SK., KAYA SK., KİBAR SK., MELEK SK., METE SK., SADE SK., SEHIT HASAN HÜSEYIN GÜNAY, ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY SK., TAKDIR, ÜNAL SK., ÜSTTEPE, ÜSTTEPE SK., VİŞNELİ SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKÇALI SK., ELEM SK., GÜLDESTE SK., KERİM SK., METE, TAKDİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKPINAR SK., ASALET SK., AŞIK VEYSEL CD., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA SK., ÇETİN EMEÇ CD., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., ECEHAN SK., EFLATUN, EFLATUN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GÜMÜS SK., GÜNER, GÜRKAN SK., HANEDAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON CD., İNCİ SK., KARAHISAR, KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KUBİLAY SK., NACAR SK., ÖZDEL, ÖZDEL SK., REIS, REİS SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., ULAS, ULAŞ SK., YESIL, YEŞİLVADİ SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde 1458., 1458. SK., 1459. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1475. SK., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1460. SK., 1461. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., BIRLIK, BİRLİK CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 302. SK., 319. SK., 320., 325., 326. SK., 328. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 335., 335. SK., 338. SK., 346. SK, 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ANKARA. CD., ASALET, BAHARİYE SK., BODUR, BODUR SK., BUĞRA SK., ÇIKMAZ SK., ESER, ESTERGON CD., GÜRLER, GÜRLER SK., KARAYAZI SK., MİHRAP SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., RAHLE SK., SADRAZAM CD., TEPE SK., TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 22. SK., 28. SK., 29. SK., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, KARAGÖLLÜ mahallelerinde - SK., ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde ADIL ATHAN, BAHADIR, BAHADIR SK., HAMİT KAPTAN SK., HÜRRİYET BULVAR, KURTULUS, KURTULUŞ SK., NADAS SK., RIZA DOĞAN SK., ŞEBNEM SK., TAYFUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YAVUZ SULTAN mahallelerinde ATMACA, ATMACA SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., FIRAT ÇAKIROĞLU, GENÇOĞLU SK., HAFIZ SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SEFA CD., SEFER, SEFER SK., SERÇE SK., TAYFUR SK., TUĞRUL CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ARIKAN SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA, BALIKAYA SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM, BAYRAM OSMAN SK., BAYRAM SK., BEZİR SK., BURUNCUK SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., ISTIKLAL, İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde GEBZE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 106. SK., 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3556. SK, 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3704., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3922. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701., 4701. SK, 4705., 4720., AĞCA SK., AKYOL SK., AŞIR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜRSOY SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, İSTANBUL CD., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINARBAŞI SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SIMGE, SİMGE SK., TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ADA SK., AHU, AKDENIZ, AKIN SK., AKPINAR, AKSU SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATLAS SK., AYÇA, AYÇA SK., BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI CD., CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., DILARA, DİLARA SK., DURU SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELIF, ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FETİYE CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., HAZAN SK., HILAL, HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., IRMAK SK., KAMER, KAMER SK., KARANFIL, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KONAK SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA SK., MUHSIN YAZICIOGLU, NEHİR SK., NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖYKÜ, ÖZCAN SK., RÜZGAR SK., SADIK, SADIK SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SUSAM SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAPRAK, YASEMİN SK., YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, PELITLI, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 3202. SK, 3205., 3206, 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3220., 3236. SK., 3248/2., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258., 3258. SK, 3262., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4403., 4404, 4404., 4405, 4405., 4406., 4407., 4409., 4429, 4429., 4442., 4443., 4444., 4444. SK, 4445., 4446., 4448., 4452., 4461, 4462, 4462., 4462. SK., 4464, 4468. SK, 4470. SK., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., 4805., 4868., ARMUTLU SK., ATATÜRK CD., AYDIN SK., BADEM SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAKIL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇİÇEK SK., ÇİMEN SK., DEFNE SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DENİZ SK., DERE SK., ELMALI SK., ELMAS SK., EMİR SK., ERDAĞI SK., EROĞLU SK., ERSİN SK., EŞREF SK., FABRİKALAR SK., GEBZE CD., GİZEM SK., GONCA SK., GÖLCÜK SK., GÖNEN SK., GÜNER SK., GÜNEŞ SK., GÜVERCİN SK., HANIMNİNE SK., IŞIK SK., İSHAKOĞLU SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KIRLANGIÇ SK., KOCAGÖL, KÖMÜRCÜLER SK., KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MANOLYA SK., MERCAN SK., MEYDAN SK., MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SİTESİ YOLU SK, ORGANIZE, OZAN SK., ÖREN ÇEŞME SK., ÖZDEN SK., ÖZER SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., PINAR SK., SAKA SK., SEZER SK., SILE, SILE CD., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., ŞİMŞEK SK., TAŞ SK., TAVSANLI YOLU, TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOKDEMİR SK., TOPLUCA SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324., 324. SK., 325. SK., 327/7. SK., 335/1. SK., 336., 336. SK, 336. SK., 343., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 573., 573. SK., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2701., 2701. SK., 2703. SK., 2705. SK., 2708. SK., 2792. SK., 2793. SK., 2794. SK., 2795. SK., ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235. SK., 3238., 3240, 3240., 3241. SK., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3248, 3248., 3257. SK, 4426., 4432., 4433., 4433. SK., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, HAMİDİYE SK., KARANFİL SK., MADEN CD., MENEKŞE SK., ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANTIYE, SÜMBÜL SK., ŞANTİYE, ŞANTİYE SK, TUNA SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3235., 3236., 3237. SK., 3238, 3242. SK., 3247., LALE SK., MERVE SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde AYAZ SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1179. SK., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.