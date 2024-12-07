07 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:56

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:56

MANİSA ilinde 07 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 07:30:00.005-2024-12-07 13:30:00.164 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , İsimsiz15, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 07:30:00.005-2024-12-07 13:30:00.164 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 07:30:00.005-2024-12-07 13:30:00.164 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 07:30:00.005-2024-12-07 13:30:00.164 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 07:30:00.005-2024-12-07 13:30:00.164 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.495-2024-12-07 17:00:00.669 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.951-2024-12-07 16:00:11.629 saatleri arasında Belenyenice; karayenice, BELENYENİCE, kalemli, , belenyenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.951-2024-12-07 16:00:11.629 saatleri arasında Kalemli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.951-2024-12-07 16:00:11.629 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 07:30:00.005-2024-12-07 13:30:00.164 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 07:30:00.005-2024-12-07 13:30:00.164 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:17.303-2024-12-07 15:00:29.003 saatleri arasında Gülbahçe; , gülbahçe, gülbahçe, Gülbahçe Köyü İç Yolu, Üçpınar Yolu, gülbahçe, İsimsiz8, gülbahçe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:26.373-2024-12-07 15:00:34.759 saatleri arasında Demirci; İsimsiz4, demirci, İsimsiz2, demirdi, , Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz7, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Karaali; Karaali Köyü Yolu, , İsimsiz187, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz188, İsimsiz189, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz10, Karaali, ARAZİ, İsimsiz13, İsimsiz14, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, 302, İsimsiz19, İsimsiz20, ARAZİ, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, 302, İsimsiz211, 302, 302, İsimsiz31, İsimsiz32, Karaali, İsimsiz34, İsimsiz35, Karaali, Menemen Cd., karaali elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Evrenos; evrenos__, , evrenos, evrenos, evrenos_ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Muradiye; GEDİZ, FAZLIBEY, Fabrika Sk., Durmu Çk., Defne Sk., Bülbül Sk., Barış Sk., BAHÇE, UMUT, 87, 85, 77, 75, 405. Sk., 400. Sk., 38, 21. Sk., manolya, 403, 410, göksu kümeevler, gökdu kümeevler, 1, 95, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, MANOLYA, DURMUŞ Çk., BARIŞ, TARLA, DURMUŞ ÇIKMAZI, İSTASYON ÇIKMAZI, FABRİKA, TARLA, egitmen, İsimsiz150, karahayıt kümeevler, MUHASEBE, , 404, VATAN, çavuş, 79. Sk., 410, ATA, 403, İZCİ, 83, Şahane Sk., İSTASYON, Ödemiş Sk., Çullu Cd., Çavuş Sk., ZÜBEYDE HANIM, Yorğancı Sk., TÜMEN, TARLA, fırın, Revir Çk., Posta Sk., PEHLİVAN, OKUL, Meriç Sk., MERCAN, KÜÇÜK ÇAYİÇİ, yağhane, Karataş Sk., zümrüt, Hüseyinbey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Şamar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz5, İsimsiz6, ŞAMAR, şamar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Demirci; İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, , İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Çamlıca; çamlıca, Çamlıca Kümeevleri, İsimsiz6, çamlıca, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Bostanlar; Bostanlar Köyü İç Yolu, bostanlar , bostanlar iç yolu, BAĞYOLU BOSTANLAR, BOSTANLAR ÇAMLICA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Avdal; Osmancalı Yolu, Avdal Köyü İç Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçüksümbüller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Yağcılar; yağcılar, cumhuriyet meydanı, yagcılar, yozgatlı sokak, çiftlik, İsmetpaşa Cd., İ. Ceran Sk., Çiftlik Sk., Çayırlar Sk., Uyanık Cd., cumhuriyet meydanı, uyanık, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, FATİH, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz69, BALABAN, çetin, adnan menderes, parlayan, ARINÇ, İsimsiz60, i.ceran, İsimsiz55, atsızata sk, İ.CERAN, İsimsiz49, BİLGİLİ, sancaklı, kostak, arslan, atlıata, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, uyanık sokak, uyanık, İsimsiz21, İsimsiz20, YUSUF GÖK, ÖNDER, PAŞA, YENEN, bursalı, BURSALI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Gülbahçe; , gülbahçe, İsimsiz2, pazarçeşme, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, bağyolu gülbahçe yolu, Gülbahçe Köyü İç Yolu, Üçpınar Yolu, GÜLBAHÇE, gülbahçe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Müslih; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Pelitalan; , KARAVELİLER PELİTALAN, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Sümbültepe; sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Üçpınar; , pazarçeşme, İsimsiz18, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz32, özlem, nazire, pınar, sengör, demir sk, İsimsiz49, harmanyeri, İsimsiz54, İsimsiz55, irlik, İsimsiz59, MEVSİM, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, harmanyeri, büyükarpaçay, mezarlık, çamlık, defne sokak, cemile nine, lale sk, balkan, ZAMBAK, DEVECİ, kabristan, yeniüçpınar, lale, 1. Aralık Sk., 2. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 4. Aralık Sk., Ara Sk., Bahar Sk., Barış Sk., Demir Sk., Dere Sk., Değirmenci Sk., Fatma Hanım Sk., Fevzi Çakmak Cd., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Gümüş Sk., Karakol Sk., Katip Sk., Küçükçayiçi Sk., Manav Sk., MERKEZ, Mert Sk., Mezarlık Sk., NAZİRE, Okul Sk., Paşa Sk., Poyraz Sk., PINAR, Sümbül Sk., Sırmalı Sk., Tabanca Sk., Tunç Sk., Yağmur Sk., Çeşme Sk., Üçpınar Yolu, İnönü Cd., İçen Sk., Şengör Sk., YASEMİN, lale, mezarlık, balkan, fevzi çakmak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Sarınasuhlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Sarınasuhlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; efe kümeevler, karacaahmet küme evleri, İsimsiz36, karacaahmet, İsimsiz1, karacaahmet.., , karaca ahmet küm.ev., İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet , karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, EFE, şehit küme evleri, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Bağyolu; , İsimsiz5, karayağıt, İsimsiz1, bağyolu gülbahçe yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, bagyolu, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağyolu, bağ yolu iç yolu, BAĞYOLU, çullu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:46.666-2024-12-07 12:00:53.237 saatleri arasında Beydere; İsimsiz1, Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Pınarköy; pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, ARAZİ, İsimsiz1, , Pınarköy Köyü Yolu, pınarköy, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Otmanlar; OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Yuntdağyenice; YUNTDAĞYENİCE, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, yuntdağyenice, Yuntdağyenice Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Karakılıçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Keçiliköy OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Muradiye; 88 Sk., 67. Sk., 71. Sk., 73. Sk., , yercan, ışıklar, kazımkarabekir, YERCAN, IŞIKLAR, kazımkarabekir, KAMPÜS BULVARI, MURADİYE AKGEDİK, kazım karabekir, 21. Sk., 31. Sk., 34. Sk., 38, 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 88, VATAN, çavuş, 47, 79. Sk., Selanik, ÜRGEN, İSTASYON, Özdemir Sk., Ödemiş Sk., spil sokak, Çimen Sk., ÇALIŞKAN, ZÜBEYDE HANIM, ZORLU, Yorğancı Sk., topbaş, AKGÜN, Site İçi Yolu, POLATKAN, PEHLİVAN, MOLLA, MESİR, Menemen Cd., Kıvrak Sk., KAZIM KARABEKİR, Karataş Sk., Kahraman Sk., Işıklar Sk., HÜRRİYET, Halil Efe Sk., GÖKSU, GEDİZ, şirin, Dede, Dede Çk., DEDE, cami, CAMCI, BAYINDIR, AYVALI, Akın Sk., 91, 90, 89 Sk., 42, 55. Sk., 6, 60. Sk., 61. Sk., 62. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Osmancalı; 307, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz116, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz110, 307, 307, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, ARAZİ, İsimsiz92, 307, İsimsiz89, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz83, İsimsiz81, 307, İsimsiz77, ARAZİ, İsimsiz75, ARAZİ, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz2, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, 307, 307, 307, 307, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Yaylaköy; İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, , İsimsiz7, İsimsiz11, Yaylaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz45, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, ARAZİ, uzunlar, İsimsiz32, İsimsiz31, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, uzunlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Süngüllü; Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Örselli; Örselli Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Maldan; Maldan Köyü İç Yolu, ARAZİ, MALDAN, MALDAN, MALDAN, MALDAN, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Küçükbelen; KÜÇÜKBELEN, küçükbelen iç yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Kozaklar; Kozaklar Köyü İç Yolu, AKÇAKÖY KOZAKLAR, KOZAKLAR, kozaklar yolu, ARAZİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Koruköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Kışlaköy; Kışlaköy Köyü İç Yolu, YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Seyitli; SEYİTLİ, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, seyitli, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Sarıahmetli; Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli, SARIAHMETLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Sakallı; Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında İlyasçılar; İlyasçılar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Durasıllı; Durasıllı Köyü İç Yolu, DURASILLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Asmacık; Asmacık Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Akçaköy; AKÇAKÖY KOZAKLAR, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Uzunburun; akgedik toki, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Karaali; Manisa Menemen Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Akgedik; akgedik toki, akgedik taki, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu, recepli , İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:31.472-2024-12-07 12:00:50.753 saatleri arasında Atatürk; 358. Sk., 357. Sk., 162., 160. Sk., İsimsiz78, İsimsiz66, İsimsiz62, , 359. Sk., 565. Sk., 564. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:48.907-2024-12-07 15:00:56.634 saatleri arasında Kapaklı; İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz18, , İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz26, kapaklı, Manisa Akhisar Yolu, Kapaklı Köyü İç Yolu, İsimsiz103 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:48.907-2024-12-07 15:00:56.634 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.