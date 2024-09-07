07 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.09.2024 - 09:41

Güncelleme: 07.09.2024 - 09:41

KOCAELİ ilinde 07 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR SB mahallelerinde ARPALIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331., 4331. SK., 4335. SK., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 608/1. SK., 608/2. SK., 608/3. SK., 608/4. SK., 608/5. SK., 617/1., 626/1. SK., 626/2. SK., 626/3. SK., 626/5. SK., 626/6., 626/6. SK., 629/1. SK., 629/2., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 632/1. SK., 633., 633. SK., 633/1. SK., 633/2. SK., 634., 634. SK., 634/1., 634/1. SK., 634/2. SK., 634/4. SK., 634/5. SK., 635., 635. SK., 635/1. SK., 635/2. SK., 636. SK., 637., 637. SK., 638. SK., 639. SK., 639/1. SK., ILYAS UZUNER, İLYAS UZUNER CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., SEHIT HASAN TAHSIN BÜYÜKÇOBAN, SSK HASTANE YOLU SK, ŞEHİT HASAN TAHSİN BÜYÜKÇOBAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2701., 2701. SK., 2703. SK., 2705. SK., 2708. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 2424. SK., 3304., 3313., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318., 3319., 3327., 3340., 3341, 3341., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3803. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4301, 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, AHMET AĞA SK., AKASYA SK., ALEMDAR CD., AYAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELVAN SK., EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GAZİ SK., GÜL SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI ATATÜRK CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK, SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3249., 3252., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., EROĞLU SK., GEBZE CD., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., BANU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2. SK., 556/3. SK., 558., 558. SK., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ mahallelerinde 3204., 3215., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde YALAK DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ARAKLI, ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., ARZUM, AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAHTİYAR SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., DEPO SK., DERE SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., HALE, HALE SK., HERGELECİ İBRAHİM, HESAPÇILAR, HIZAL, HURMALI SK., İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI, KASIMPATI SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN, KETEN SK., KÜTÜK SK., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA, ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTI, ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SEYMEN SK., SUNARLAR, SUNARLAR SK., TUNA SK., TURNA, TURNA SK., UYSAL SK., YEŞİLCE SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ARALYA SK., ASLANAĞZI SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., ÇAY SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, GEYLANİ SK., KARAMAN SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, OZANLAR SK., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., ÇAVDAR SK., ÇITLENBIK, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., GAZEL SK., ILGIN SK., ISPIRYE, İSPİRYE SK., KARTEPE. CD., KAYIN SK., KISMET SK., KURDELE SK., MANDALİNA SK., MUSTAFA KEMAL CD., VAKİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde BINGÜL, BİNGÜL SK., D-100 YAN YOLU SK, DESTE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MÜMIN, MÜMİN SK., UHUT, UHUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 1. SK., 13. SK., 15. SK., 19. SK., 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 111. SK., 112. SK., 116. SK., 23. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AÇIL SK., ADALET, ADALET SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., ANKARA., ANKARA. CD., ATAKAN, ATAKAN CD., AYBALA SK., BALABAN SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEYLAN, ÇARDAK SK., ÇIGDEMCI, ÇILEM, ÇİĞDEMCİ SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DİCLE CD., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DUYGU, DUYGU SK., EFE SADIK CD., EGEMEN, EGEMEN SK., ERDEMLİ SK., ERGÜN SK., ESKİ DEMİRYOLU CD., FIRIN, FIRIN SK., GAZİEMİR CD., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HAMIT TURAN, HAMİT TURAN CD., HANIMELİ SK., HEDİYE SK., HÜSNÜ EFE, HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR SK., ILIM, İLİM CD., KAHRAMAN SK., KANTAR, KANTAR SK., KUMLUK SK., LALE SK., LEYLAK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MENEKSE, MESELIK, MESELIK SK., MEŞELİK SK., METİN, MIS, MITHATPASA, MİS SK., MİTHATPAŞA CD., NAZLI, NAZLI SK., NERGİZ SK, OSMAN GAZİ. CD., ÖYKÜM SK., PLEVNE SK., RÜYA SK., SANAYİ CD., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEZGİ SK., SUBASI, SÜRMELİ, ŞUHEDA SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YASA SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKYOL, HANIMAGA, HANIMAĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SAHIL, SAHİL, YEŞİLYURT mahallelerinde AZAKLAR SK., BEKÇI, BEKÇİ SK., CEVHER DUDAYEV CD., ÇAPARI, ÇAPARİ SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMŞAH SK., DENİZCİ SK., DONANMA BAŞİSKELE BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, DUYSAK SK., ERKAN SK., GÜNBATIMI SK., İZCİ SK., KABAOĞLU SK., KAMBER SK., KARMEN SK., LIMAN, LİMAN CD., NEMİ KAPTAN SK., ORHANGAZI, ÖNEN SK., PİRİ REİS CD., TANTA SK., VAHİT USTA SK., YAKAMOZ SK., YOLBAŞI SK., YUNUSLAR, YUNUSLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT mahallelerinde EYÜP KAYMAZ SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE BULVAR, SEYH AKIF, SIPAHI, TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN mahallelerinde BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, BÖĞÜRGEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA mahallelerinde HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATMACA SK, ATMACA SK., BAĞDAT SK., BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, HARA, HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖYYOLU SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, UZUN SK., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARSI, ÇARŞI, ORHAN mahallelerinde BEYAZ MENDIL, BEYAZ MENDIL SK., BEYAZ MENDİL SK., ÇINAR SK., GARAJ CD., GÜLER SK., HACILAR SK., HÜR SK., ITIR SK., KALAYCI SK., KAYMAK SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., NARİN SK., ŞANLI SK., VELİ HASAN SK., YOLCU, YOLCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., BAHÇE SK., BATTAL GAZİ SK., BÜLBÜL SK., ERENLER SK., FERAH SK., GAZİLER CD., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE CD., HİDAYET SK., HUNLAR CD., İNCE SK., KADER SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., MEDRESE SK., MUTLU SK., SINIR SK., SUCU SK., TABAKHANE CD., UZUN AHMET CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZ mahallelerinde MEKTEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, BARIS, BARIŞ, CUMHURIYET, DILISKELESI, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, GEBZE, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKİR, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/3. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1333. SK., 1405. SK., 1408. SK., 1410/1., 1411. SK., 1415. SK., 1416. SK., 1416/1. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420/1., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1425/1., 1426. SK., 1427/3., 1430/1. SK., 1434. SK., 1436., 1436. SK., 1438., 1438/1. SK., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1445. SK., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/5. SK., 1445/7. SK., 1445/9. SK., 1448., 1448. SK., 1451. SK., 1455. SK., 1456. SK., 1460. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1466. SK., 1468., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1486. SK., 1488. SK., 1488/3. SK., 1488/5. SK., 1489. SK., 1489/3., 1489/3. SK., 1490. SK., 1490/3., 1491/2. SK., 1492/1., 1492/4., 1492/4. SK., 1493/3. SK., 1493/6. SK., 1494. SK., 1494/1. SK., 1494/2. SK., 1494/3. SK., 1494/4. SK., 1494/5., 1494/5. SK., 1520. SK., 1521. SK., 1523. SK., 1523/1. SK., 1524. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1529., 1530., 1530. SK., 1531. SK., 1533. SK., 1535/1. SK., 1535/2. SK., 1539. SK., 1542., 1542/1., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1547/1. SK., 1554/1. SK., 1601. SK., 1601/2. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1604/2. SK., 1605/1. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1609. SK., 1610. SK., 1613/1. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1618. SK., 1618/1. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1630. SK., 1806. SK., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1807. SK., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/2. SK., 1809., 1809. SK., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1819., 1819. SK., 1819/3., 1819/4., 1819/4. SK., 1820., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1821. SK., 1822. SK., 1823. SK., 1823/1. SK., 1824., 1824. SK., 1824/1. SK., 1826. SK., 1826/1., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1833. SK., 1834., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837. SK., 1837/1., 1838. SK., 1839. SK., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849. SK., 1854. SK., 1855., 1855/2. SK., 1856. SK., 1859. SK., 3001. SK., 3004., 3005., 3006. SK, 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3013. SK., 3020. SK., 3024., 3029., 3029. SK., 3030. SK., 3031. SK., 4108., 613. SK., 701/1. SK., 702. SK., 702/1. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704. SK., 704/1. SK., 705., 706. SK., 708. SK., 709., 710. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 713/2. SK., 713/3. SK., 714/1. SK., 714/2. SK., 717., 718., 718. SK., 719. SK., 720., 720. SK., 721. SK., 721/1. SK., 721/2., 721/2. SK., 721/4. SK., 722. SK., 723. SK., 724. SK., 726. SK., 728. SK., 729. SK., 729/1., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 734., 734/3. SK., 735., 735. SK., 735/3., 735/3. SK., 736. SK., 738. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4. SK., 748., 748. SK., 752. SK., 754. SK., BARIS, BARIŞ CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BIRLIK, BURCU SK., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., DARI SK, DENIZ, DENİZ CD., ESATBEY CD., ETHEM BEY, ETHEM BEY CD., GAZİ DEDE CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., HAYRİ MACAR CD., ISTASYON CD., İSTASYON CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KÖRFEZ CD., POLATKAN CD., SAIDI NURSI, SANAYI, SAYGIN, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SIRA SÖGÜTLER, ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., ŞEHİTLİK YOLU SK, TOPÇULAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde 41. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Eylül Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 101., 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 106., 106. SK., 107. SK., 107/2. SK., 108. SK., 110., 110. SK., 112., 114., 114. SK., 199. SK., 45/3. SK., 49/1., 50. SK., 51., 51. SK., 5104. SK., 53. SK., 54. SK., 56. SK., 57. SK., 57/2. SK., BOSNA CD., PİRSULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.