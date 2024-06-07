07 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:20

İZMİR ilinde 07 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:00.01-2024-06-07 12:00:07.176 saatleri arasında Osmangazi; İbrahim Etem Cd., İbrahim Galip Cd., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:46.827-2024-06-07 12:00:52.862 saatleri arasında Osmangazi; İbrahim Etem Cd., 581. Sk., 580. Sk., 579. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:58.03-2024-06-07 12:00:06.276 saatleri arasında Osmangazi; 588. Sk., İbrahim Etem Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:30:00.772-2024-06-07 11:00:08.514 saatleri arasında Çiçek; 1637/11. Sk., 1610. Sk., 1637/10. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:02.291-2024-06-07 12:00:07.173 saatleri arasında Esenyalı; 52/56. Sk., 52/70. Sk., 52/75. Sk., 52/71. Sk., 52/73. Sk., 52/74. Sk., 52/52. Sk., 52/53. Sk., 52/54. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:02.291-2024-06-07 12:00:07.173 saatleri arasında Metin Oktay; İhsan Alyanak, 52/99. Sk., 52/98. Sk., 52/97. Sk., 52/93. Sk., 52/75. Sk., 113. Sk., 108/37. Sk., 108/36. Sk., 108/35. Sk., 108/3. Sk., 108/28. Sk., 108/22. Sk., 108/19. Sk., 108/17. Sk., 108/15. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:06.822-2024-06-07 15:00:26.935 saatleri arasında Basın Sitesi; 174. Sk., 214. Sk., 215. Sk., İnönü, 159. Sk., 149. Sk., 168. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:02.662-2024-06-07 16:00:10.765 saatleri arasında Turan; İsimsiz41, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu, yığıntas, YIĞINTAŞ KÜME EVLER, İsimsiz87, , İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:02.662-2024-06-07 16:00:10.765 saatleri arasında İbni Melek; , İsimsiz17, İsimsiz90, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, SELÇUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:02.662-2024-06-07 16:00:10.765 saatleri arasında Hisarlık; , SELÇUK, HİSARLIK YUVALI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:14.88-2024-06-07 13:00:22.665 saatleri arasında Çatalca; İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz143, 7428, 7428, İsimsiz145, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz146, İsimsiz148, İsimsiz148, İsimsiz150, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz152, Çatalca Cd., 7419, 7419, 7420, 7420, 7424/1, 7424/1, İsimsiz161, İsimsiz161, İsimsiz216, 7422 sokak, 7422 sokak, Çatalca Köyü Yolu, Çatalca Köyü Yolu, Çatalca Cd., İsimsiz216, İsimsiz88, İsimsiz90, İsimsiz90, 7425 SOKAK, 7425 SOKAK, İsimsiz142, 7427 Sk., 7427 Sk., , , 7425 sokak, 7425 sokak, İsimsiz88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:21.164-2024-06-07 13:00:36.416 saatleri arasında Barbaros; 361. Sk., KUVA-İ MİLLİYE, 340, 340, 346, 346, 344, 344, 345, 345, 368, 368, 377, 377, 376, 376, 365/1, 365/1, KUVA-İ MİLLİYE, 378. Sk., 378. Sk., 374, 374, 373. Sk., 373. Sk., 369, 369, 370. Sk., 370. Sk., 369/1, 369/1, 367. Sk., 367. Sk., 366. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 365. Sk., 364. Sk., 364. Sk., 363. Sk., 363. Sk., 362. Sk., 362. Sk., 361. Sk., 363/1, 363/1, 369, 369, 370 sokak, 370 sokak, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:19.447-2024-06-07 15:00:34.953 saatleri arasında Ulamış; İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz2, İsimsiz6, HÜRRİYET, 4110, 1430. Sk., 1430, 1430/1. Sk., DÜZCE, Eğitim, Hürriyet, Hürriyet Cd., , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:19.447-2024-06-07 15:00:34.953 saatleri arasında Turgut; TURGUT, EĞİTİM, eğitim, TURGUT, Araplar, Araplar Sk., Bozyer Sk., Cami, Cami Sk., Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet Meydanı, Demokrasi, Depo Sk., Ege Sk., Gazi Paşa, Gazi Sk., Hürriyet, Okul Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz22, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, MANADERESİ , CAMİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:19.447-2024-06-07 15:00:34.953 saatleri arasında Düzce; , İsimsiz3, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, HÜRRİYET, ahmet bey sokak, HACI AHMET SOKAK, TORLANKÜME EVLERİ , 4110, Azmak Mevki, Dere Sk., Değirmen Çk., Durmaz Çk., Hacı Ahmet, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Kavukkavak Tepecik Yolu, Kaya Sk., Koy Yolu, Kuşçu Sk., Kızılcayer Mevki, Lojman Cd., Torlak, Torlak Küme Evler, Torlak Mevki, Torlak Mevkii, Yukarı Sk., Çay Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:30:53.68-2024-06-07 16:30:02.318 saatleri arasında İhsaniye; , İsimsiz2, İHSANİYE, İHSANİYE, İhsaniye Köyü İç Yolu, İhsaniye Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:30:53.68-2024-06-07 16:30:02.318 saatleri arasında Ulamış; , 1435 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:30:53.68-2024-06-07 16:30:02.318 saatleri arasında Turgut; , BOZYER, Bozyer Sk., İhsaniye Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:19.447-2024-06-07 15:00:34.953 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:30:53.68-2024-06-07 16:30:02.318 saatleri arasında Bademler; 15028, , İsimsiz30, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz56, 15008, BADEMLER, 15014/3, 15000, 15000/1. Sk., 15001 Sk., 15001/1 Sk., 15003, 15003/1 Sk., 15004. Sk., 15005/1 Sk., 15007 Sk., 15009. Sk., 15010, 15011. Sk., 15012. Sk., 15013 Sk., 15014. Sk., 15015. Sk., 15016. Sk., 15017 Sk., 15017. Sk., 15018. Sk., 15019. Sk., 15020. Sk., 15021, 15021/1 Sk., 15022. Sk., 15023. Sk., 15024. Sk., 15024/1. Sk., 15025. Sk., 15026. Sk., 15027. Sk., 15030 Sk., 15031 Sk., 15033. Sk., 15034 Sk., 15035. Sk., 15035/3 Sk., 15036 Sk., 15037. Sk., Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı, Sadı Bey Cıkmazı, 15035/2, İzmir-Seferihisar Yolu, 15006/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:30:53.68-2024-06-07 16:30:02.318 saatleri arasında Ovacık; İHSANİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 10:00:21.657-2024-06-07 16:00:31.911 saatleri arasında Sıra; HERCAİ, , İsimsiz8, İsimsiz24, İsimsiz25, KİŞNİŞ, KASIMPATI, AVCAR, MANOLYA, GÜNEBAKAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 10:00:21.657-2024-06-07 16:00:31.911 saatleri arasında Altıntaş; , İsimsiz13, YASEMİN, LALE, ESEN, AHMET BESİM UYAL, AVCAR, BAHAR, MANOLYA, Sakız Sk., ZAFER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:22.817-2024-06-07 17:00:31.702 saatleri arasında Şemsiler; İsimsiz25, İsimsiz10, İsimsiz6, ŞEMSİLER, İsimsiz4, ŞEMSİLER, ŞEMSİLER, , İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz11, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, ŞEMSİLER, İsimsiz13, İsimsiz51, İsimsiz52, ŞEMSİLER, İsimsiz54, İsimsiz39, MANDAL, İsimsiz77, MANDAL, İsimsiz102, ŞEMSİLER, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:34.136-2024-06-07 10:00:43.743 saatleri arasında Yakaköy; GÜNEŞLİ, POYRAZ, MELİSA, IHLAMUR, VADİ, İsimsiz129, İsimsiz111, İsimsiz109, İsimsiz63, İsimsiz62, ÖYKÜ, Özbek Sk., Özbek, , Asma, Cumba Sk., Damla Sk., Dibek, Ekin Sk., Gündoğan Sk., Havuzbaşı, Havuzbaşı Sk., Ihlamur Sk., Irmak Sk., Kiraz, KİRAZ, Kordon, Limon Sk., Melisa Sk., Meltem Sk., Mine, Reyhan Sk., Selin Sk., Sevgi Sk., Tepe, Yaka, Yaka Cd., Yalı, Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:34.136-2024-06-07 10:00:43.743 saatleri arasında Çiçekli; , Yasemin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:51.932-2024-06-07 17:00:06.571 saatleri arasında Yakaköy; Yaka Cd., , Asma, Cumba Sk., Damla Sk., Dibek, Ekin Sk., Gündoğan Sk., GÜNEŞLİ, Havuzbaşı, Havuzbaşı Sk., Ihlamur Sk., Irmak Sk., Kiraz, KİRAZ, Kordon, Limon Sk., Melisa Sk., Meltem Sk., Mine, Reyhan Sk., Selin Sk., Sevgi Sk., Tepe, Yaka, Yalı, Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin, Özbek, Özbek Sk., ÖYKÜ, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz109, İsimsiz111, İsimsiz129, VADİ, IHLAMUR, MELİSA, POYRAZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:51.932-2024-06-07 17:00:06.571 saatleri arasında Çiçekli; , Yasemin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:34.136-2024-06-07 10:00:43.743 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , 110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:51.932-2024-06-07 17:00:06.571 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , 110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:35.289-2024-06-07 13:00:42.434 saatleri arasında Muratbey; 3621. Sk., , 3634 Sk., İsimsiz36, 3618 Sk., 3595 Sk., 3604, 3614. Sk., 3623. Sk., 3625. Sk., 3627, 3630. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:52.463-2024-06-07 12:00:05.592 saatleri arasında Fatih; İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz21, , , İsimsiz13, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz27, ORUÇ REİS, ORUÇ REİS, İsimsiz64, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz63, İsimsiz59, İsimsiz59, İsimsiz55, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz53, İsimsiz41, İsimsiz41, İsimsiz33, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 09:00:55.397-2024-06-07 15:00:02.751 saatleri arasında Zübeyde Hanım; 7400/7. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., 7400/1. Sk., 7400/11. Sk., 7400/2. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., 7400/24. Sk., 7400/25. Sk., 7400/3. Sk., 7400/4. Sk., 7400/5. Sk., 7400/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:55.397-2024-06-07 15:00:02.751 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 09:00:55.42-2024-06-07 15:00:01.405 saatleri arasında Bostanlı; İsimsiz68, CENGİZ TOPEL, Tarık Dursun Sk., YALI, 6347. Sk., 6346. Sk., 6345. Sk., 2023. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2020. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., İsimsiz78, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 10:00:02.809-2024-06-07 13:00:09.493 saatleri arasında Musalla; İsimsiz31, İsimsiz281, İsimsiz280, İsimsiz263, İsimsiz256, İsimsiz255, İsimsiz253, İsimsiz243, İsimsiz233, İsimsiz203, İsimsiz201, İsimsiz193, İsimsiz191, 1408, İsimsiz189, İsimsiz188, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz161, İsimsiz155, İsimsiz153, İsimsiz124, İsimsiz97, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz38, İsimsiz29, Kızkapan, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, çatal azmak mevkii, yol, KİLLİK DAĞI, , Killik dağı mevkii, İKİ ÇEŞMELİK, Kilise Mevkii Küme Evler, çatalazmak, sunset yolu, KUŞ YERİ, İzmir-Çeşme Otoyolu, 1146. Sk., 1107. Sk., 1106/1. Sk., 1106. Sk., 1099. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk., 1094. Sk., 1093. Sk., 1092. Sk., 1091. Sk., 1090. Sk., 1089. Sk., 1087. Sk., 1086. Sk., 1085. Sk., 1084. Sk., 1083. Sk., 1082. Sk., 1081. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1078. Sk., 1077. Sk., 1076. Sk., 1075. Sk., 1074. Sk., 1070. Sk., 1066. Sk., 1065. Sk., 1040. Sk., 1039. Sk., 1038. Sk., 1037. Sk., 1036. Sk., 1034. Sk., 1032. Sk., 1030. Sk., 1029. Sk., 1028. Sk., 1027. Sk., 1025. Sk., KARAKUYU MEVKİİ, 1400 Sk. , İsimsiz300, İsimsiz299, İsimsiz298, İsimsiz296, İsimsiz295, İsimsiz294, İsimsiz293, İsimsiz290, İsimsiz287, İsimsiz286, İsimsiz285, İsimsiz4, İsimsiz284 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 10:00:02.809-2024-06-07 13:00:09.493 saatleri arasında Çakabey; Manastır Küme Evleri, 7201 SK., İsimsiz14, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 10:00:02.809-2024-06-07 13:00:09.493 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-07 2024-06-07 10:00:02.809-2024-06-07 13:00:09.493 saatleri arasında Ovacık; Manastır Küme Evleri, 7175. Sk., 7152. Sk., 7170. Sk, İsimsiz195, İsimsiz305, İsimsiz303, İsimsiz72, İsimsiz19, Kızkapan, 7172 sk., İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, ovacık yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 10:00:06.4-2024-06-07 16:00:13.715 saatleri arasında Akçenger; Akçenger, , İsimsiz2, Akçenger Köyü Yolu, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-07 2024-06-07 16:00:39.825-2024-06-07 18:00:46.774 saatleri arasında 29 Ekim; Atatürk Cd., 2224, 2242. Sk., 2220. Sk., 2215. Sk., 2213. Sk., 2205. Sk., 2202. Sk., , İsimsiz61, 2246 Sk., 2231. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.