07 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:20

KOCAELİ ilinde 07 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUCUALİ mahallelerinde SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021 mahallelerinde 105., 105. CD., 111. CD., 1124. SK., 1127. SK., 1128. SK., 1129. SK., 1130. SK., 1131. SK., 1132. SK., 114. CD., 115. CD., 116., 116. CD., 117. CD., 1172. SK., 1174. SK., 1178. SK., 1179. SK., 118., 118. CD., 1180. SK., 1181. SK., 1182. SK., 1184., 1184. SK., 119., 119. CD., AHMET EROL SK., ALI OSMAN ALGÜZEY, ALİ OSMAN ALGÜZEY CD., AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, FUAT BALKAN SK., FULYA SK., HACI ADEMBEY SK., HACI ALİ DEMİR SK., HELVACIOĞLU SK., MUAZZEZ ARUOBA, MUAZZEZ ARUOBA SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., TÜFEKCI ALI, TÜFEKCİ ALİ SK., UYGAR SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Haziran Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 202. SK., 202/1. SK., 202/2., 202/2. SK., 202/3., 202/3. SK., 202/6. SK., 203., 203. SK., 203/2. SK., 204. SK., 204/1., 204/1. SK., 204/2. SK., 204/3. SK., 205., 205. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2. SK., 206. SK., 212., 212. SK., 214. SK., 216., 216. SK., 216/2. SK., 218., 218. SK., 220/2., 220/2. SK., 222. SK., 222/2. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 230., 232., 232. SK., 267/5., 268. SK., 269. SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., FATİH CD., ISTIKLAL, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Haziran Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, YENIKENT mahallelerinde 62/2., 62/2. SK., 62/3. SK., 62/4., 62/4. SK., 62/5. SK., 62/6., 62/6. SK., 63., 70., 70. SK., 71., 71. SK., 72., 72. SK., 73., 73. SK., 74., 74. SK., 77. SK., 79., 79. SK., 80., 80. SK., 82. SK., 83/1. SK., 84. SK., 86. SK., ISSIKGÖL, RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde CİHAN SK., GÜLER SK., ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., SELİN SK., SEVİNDİK SK., TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENI, YENİ mahallelerinde ERDİL SK., RADAR, RADAR CD., SAMET SK., SIIR, ŞİİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 07 Haziran Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MİMAR SİNAN, PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI, YAVUZ SELİM mahallelerinde 10. SK., 12. SK., 13. SK., 4505. SK, 4508., 4510., 4512, 4513, 4513., 4513. SK., 4514, 4516., 4519. SK., 4521. SK., 4522., 4525, 4526., 4529., 4536., 4538., 4542., 4546., 4548., 4550., 4551., 4552, 4552., 4553., 622. SK., 623. MYD, AKASYA SK., AKŞEMSEDDİN SK., ARI SK., ATATÜRK CD., AYVALIK SK., BALLIKAYALAR, BALLIKAYALAR CD., BARIŞ SK., CAN SK., ÇAM SK., ÇEŞME SK., ÇEŞMELER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇUKUR SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD, D-100 KARAYOLU CD., DEĞİRMEN ALTI SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., ELMACIK DERE YOLU SK., FESLİHAN SK., FUNDA SK., GONCA SK., GÜL SK., GÜNDOĞAN CD., ISSIKGÖL CD., İNÖNÜ SK., KANARYA SK., KARABIYIK SK., KARTAL SK., KASIMPATI SK., KOVALIK SK., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOGLU CD., KÖMÜRCÜOĞLU CD., KUĞU SK., ÖMER COŞKUN SK., PAPATYA SK., SANİYE SK., SEZER SK., SÜMBÜL SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT AYHAN ÜLGER SK., TAVSANLI ATATÜRK, TAVŞANLI ATATÜRK CD., VADİ SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD., YONCA SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1810. SK., 1816/3. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1827. SK., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4127., 4127. SK, GAZİ DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 07 Haziran Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY mahallelerinde AKDENİZ SK., AVSAR, AVŞAR SK., BEGEÇ SK., BOZKIR SK., DICLE, DİCLE CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., KAVAL SK., KELEBEK SK., KÖROĞLU SK., LEYLEK SK., MURAT SK., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARAY SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., ŞENER SK., TOKATLI, TOPRAK SK., ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YENİ DEMİRYOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARLI, BAHARLI SK., BEYAZ LALE SK., ÇINAR CD., ÇULHA CD., HİDAYET SK., MEYAN SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİSVAK SK., PEMBEGÜL SK., PORTAKAL SK., SARIGÜL SK., SÖĞÜT SK., YENİBAHAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Haziran Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.