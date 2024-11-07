07 Kasım DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:27

DÜZCE ilinde 07 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, KARAKIRAZ, KARAKİRAZ, SALAVAT mahallelerinde ÇAYIRCIK, çayırlık, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZ, HACIYERİ mahallelerinde DOKUZ, HACIYERİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KÖYIÇI, N KENDISI mahallelerinde 104 SK., HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KÖYIÇI, NAZIMBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BAHAR, ÇİĞDEM SK., DEMIR, DENİZ SK., DOĞAN SK., EMRAH SK., ERDEMİRLER SİTESİ İÇİ YOLU, EREĞLİ CD., LEMAN SK., MEHTAP, MUAMMER AKSOY CD., ORKIDE, TEKİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde AĞIR SK., AKAR SK., BEYAZ GÜL SİTESİ, BURÇAK SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇAĞRI SK., ÇELİK SK., DEMİR SK., EKIN, KARACA SK., KÖKNAR SK., KÖROĞLU SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., ORKİDE SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PASA, ŞEHNAZ SK., YAKIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, SALLAR mahallelerinde 4.GÜZELBAHÇE CD., 4560. BULVAR, 73. SK., 75. SK., 76., 76. SK., 77., 77. SK., 78. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, GÜZELBAHÇE mahallelerinde 28., 4.GÜZELBAHÇE, 52. SK., 55. SK., 6.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde ÇARŞIİÇİ CD., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, FIRIN SK., HAMAM SK., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP GÜLDAL, KONURALP GÜNEY SK., KONURALP HAMAM, KONURALP HAMAM SK., KONURALP KARAKOL, KONURALP MUHACIRLER, KONURALP MUHACİRLER, KONURALP MUHACİRLER SK., KONURALP SANTIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 721. SK., 737. CD., 765. SK., BANKALAR SK., BAYAN EMİNE SK., CANDAR SK., KAMİL KUYUMCU SK., KÜLTÜR SK., MANSUR BAYRAM CD., MEHMET AKİF CD., NAMIK KEMAL SK., SPOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELİ, N KENDISI mahallelerinde 20100., 20110., 20511., 20550., 20600., 20710., 21050., DEVELI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, GÖLORMANI, HECINLER, KONAKLI, KÜRT, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde BALLICA İÇ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DURAKLAR KÜME EVLER, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, HECINLER, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU, KÜRT, PASAKONAGI, YENI KARAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 163. SK., 5500., 5500. CD., 5503. SK., 5504. SK., 5505., 5505. KÜME EVLER, 5507., 5509., 5509. SK., 5511. SK., 5512. SK., 5513. SK., 5514. SK., 5515., 5515. SK., 5516., 5516. SK., 5517., 5517. SK., 5520., 5521., 5521. SK., 5525., 5529. SK., 5530., 5530. SK., 5534., 5534. SK., 5536. CD., 5537. SK., 5538. SK., 5539. SK., 5550., 5553. SK., 5554. SK., 5556. SK., 5557., 5557. SK., 5558. SK., 5560., 5560. SK., 5562. SK., 5563., 5563. CD., 5565. SK., 5570. SK., 5575., 5575. SK., 5577. SK., 5578., 5578. SK., 5582. SK., 5583. SK., 5592., 5594., 5598., 5600., 5600. CD., 5602. SK., 5605., 5606., 5613., 5614., 5615. CD., 5616., 5617., 5622. SK., 5623. SK., 5632., 5640. SK., 5641. SK., 5690., 5850. SK., 5858. SK., 5864., 5864. CD., 5893. CD., 5916., 5982., BOLU, BOLU CD., CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ, DARICI, KEMAL KURU, MUSA SK., PREFABRİK EVLER, SEHIT SELIM KIRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5566., 5566. SK., 5570. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMLUCA mahallelerinde GARAJ, HÜRRİYET, MANOLYA, YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE mahallelerinde 69. SK., 70. SK., 71. SK., 72. SK., 8.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, SALLAR mahallelerinde 3.GÜZELBAHÇE CD., 4621. SK., 4622. SK., 4623. SK., 4626., 4626. SK., 4629. SK., 68. SK., 71., 8.DÜZCE, 80. SK., 81., 81. SK., SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORMAN, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16021., 16044., 16050., 16051., 16052., 16102., 16110., 16111., 16115., 16116., 16125., 16126., 16130., 16150., 16151., 16170., ADAPAZARI BOLU YOLU, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, D 100 KARAYOLU, E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI, ORMAN, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE, 2.GÜZELBAHÇE CD., 65. SK., 66. SK., 67. SK., ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 446. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, GÖKÇE, N KENDISI mahallelerinde 5600 SK., 7505., GÖKÇE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, KÜÇÜKMEHMET, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 20580., 21100. SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BATAKLI ÇIFTLIK, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, N KENDISI mahallelerinde 20161., 20530., BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Kasım Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELİ, KÜÇÜKMEHMET, N KENDISI mahallelerinde 20150., 21000., DURAKLAR, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, KUMLUCA mahallelerinde BÜYÜKDERE SK., DARIYERİHASANBEY KÖYÜ YOLU, GÖKSEL DIK, GÜNER, HİLMİ ÇİÇEK, PROF.DR.AHMET AKYÜREK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASYAZICIOGLU, DARIYERİBAKACAK, KULUBEYANI, MERKEZ mahallelerinde ANKARA CD., ÇINAR CD., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, KULUBEYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAŞYAZICIOĞLU, DARIYERİBAKACAK, MERKEZ mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, YILDIZTEPE, YONGALIK mahallelerinde 203 SK., ANADOLU OTOYOLU, ARDIÇDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇİLİMLİ CD., DEREKÖY, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY YOLU, SIFALI SU, ŞİFALI SU CD., YILDIZTEPE KÖYÜ YOLU, YONGALIK, YONGALIK KÖYÜ YOLU, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇDİBİ, N KENDISI mahallelerinde ARDIÇDIBI, ARDIÇDİBİ KÖYÜ YOLU, YESILYAYLA, YILDIZTEPE, YILDIZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR, YENI, YENİ mahallelerinde 101, 105. SK., 108, 108. SK., 112, 117. SK., 118, 12. KASIM CD., 120 SK., 121, 121 SK., 123, 123 SK., 125, 125. SK., 139, 301. SK., 302 SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 307. SK., 311, 313 SK., 314, 314. SK., 321 SK., 322 SK., 330, 402, 402. SK., 405. SK., 410, 410. SK., 412. SK., 414. SK., 415, 420, 424, 454, 506, 507, 510 SK., 559, BAGDAT1, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., NAMIK KEMAL CD., ÖREN YOLU CD., SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, ŞHT.ALİ RAİF ÖZBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ÇAYBÜKÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, MERKEZ mahallelerinde 801. SK., ÇAYBÜKÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR, MERKEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 104. SK., 106, 107. SK., 109. SK., 110. SK., 111. SK., 113. SK., 117, 118. SK., 120, 122 SK., 128, 138. SK., 157, 161, 19. SOK., 205, 205. SK., 210. SK., 212, 313. SK., 316. SK., 317, 317. SK., 318 SK., 319, 319 SK., 323, 401, 404. SK., 409, 411, 413. SK., 416, 416. SK., 419. SK., 424. SK., 425 SK., 431, 440, 442, 501. SK., 502. SK., 510, 532, AHMET KESKİN PARKI İÇİ YOLU, ALİ ÖZBEK PARKI İÇİ YOLU, ATATÜRK CD., BAGDAT, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., FATİH PARKI İÇİ YOLU, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., MENDERES, MENDERES CD., OKULLAR, ÖREN CD., SAĞLIK OCAĞI CD., ŞHT. BURHAN BEDİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR, MERKEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 103. SK., 112. SK., 115. SK., 116. SK., 12 KASIM, 141 SK., 152, 201. SK., 203. SK., 207. SK., 211 SK., 212. SK., 302. SK., 303, 306. SK., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 316, 320, 327, 403, 405, 409. SK., 414, 415 SK., 415. SK., 417. SK., 418, 422. SK., 423. SK., 427, 428, 501, 503. SK., 504. SK., 505. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 509. SK., ALKAN KÜME EVLER, CUMHURİYET CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., OKULLAR CD., SAGLIK OCAGI, SHT.ALI RAIF ÖZBEK, ŞHT.ALİ RAİF ÖZBEK CD., TOZAN KÜME EVLERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Kasım Perşembe 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA, ÇAYBÜKÜ, HACIKADİRLER, KANAL, N KENDISI, SELAMLAR mahallelerinde 701. SK., 702, 702 SK., 702. SK., 703, 704, 704. SK., 705, 705. SK., 706, 706. SK., 707. SK., 708, 708. SK., 710, 712, 741, 745, ANKARA, DONGELLI, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, ERENLER, GEYİK TEPE YOLU, HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU, KANAL, OSMANGAZİ CD., PARK, SELAMLAR TEPESİ YOLU, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.