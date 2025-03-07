07 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:03

KOCAELİ ilinde 07 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KARACAN, ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALİ İSLAM, CEVHER SK., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞIYAKA, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, BEREN SK., CAMILI SK., DADAS, DADAŞ SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., LATİFE HANIM CD., OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., SOYSAL SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde D-130 KARAYOLU, DEMIRCILER, DOST, GÖKTAŞ SK., LOZAN CD., MURGUL SK., ÖZMAL SK., SEBAHATTIN YAKUT, SİMLİ SK., TAŞ SK., TOPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA, ANSA SK., ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CENGIZ TOPEL, ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMIRCI, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON, ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖKTAS, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARACA SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, OSMAN SENOL, ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., PAPİLA SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SEN, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CD., YAVUZ ÖZER, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGEL mahallelerinde ANDAÇ, ANDAÇ SK., BAHADIR, BAHADIR SK., ÇELENK SK., ÇİSEM SK., ELFIDA, ELMAS HANIM SK., ERKIN, ERKİN SK., GÜNEBAKAN SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde ADALI, ADALI SK., KARATEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 309. SK., 317. SK., 320. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI, BALKANLI SK., BINGÜL, BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI SK., EREL SK., ESME BAGDAT, ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., ARZUM, AŞİKAR SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT, BAHTİYAR SK., BAŞAR, BESTELİ SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇESME SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DEPO SK., DERE SK., DONANMA, DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR, FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE, HERGELECİ İBRAHİM, HESAPÇILAR, HIZAL, HIZAL SK., HURMALI, HURMALI SK., İBRIŞIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCI, İSAK, KALELİ SK., KASIMPATI SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN SK., KÜTÜK SK., MALAZGİRT, MALAZGİRT CD., MELEK SK., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA, ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTI SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SUNARLAR SK., TASKÖPRÜ, TURNA, UYSAL, ÜSTÜN SK., YEŞİLCE SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ALAZLI SK., ALTUNHISAR CD., ANKARA. CD., AYBALA, AYBALA SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DUYGU, DUYGU SK., EGEMEN SK., ERGÜN, ERGÜN SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., ILIM, İLİM CD., KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, METİN, OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELI, SÜRMELİ, YASA SK., YAZMALI SK., YURT, ZEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., CUMHURİYET. CD., KANGAL SK., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİHRİBAN.. SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY mahallelerinde AKMESE YOLU, ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 07 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ATATÜRK CD., ÇOBAN SK., HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HABİL, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MİRA, MÜCAHİT SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÖREN, GÜLBAHÇE KADRIYE, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde AYAN, AYAN SK., BALÖREN ASAGI MEVKII, BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKII, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CÖMERT SK., GÖKAY, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAYNARCA, TAHTALI mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ÇARMUKLAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKII, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKII, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALILLER MEVKII, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AHMET ALI, AHMET ALİ CD., CEYLAN SK., ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY KANARYA, DAR SK., ELZEM CD., FERMAN, FERMAN SK., HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., KANARYA SK., KETEN, KINA, KIRLANGIÇ SK., KUŞTEPE SK., SÜLÜN, TURNA SK., YENI BAHAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GÜR SK., GÜZ, HASRET, IREM, İREM SK., KADIRGA, KANBEL SK., KARADENİZ SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUŞÇULAR MAH, MEŞE SK., ORMAN. SK., SEYREK, SEYREK CD., ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde CİCİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CİVELEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARASAKALLAR MEVKII, KARASAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, KARASAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MANTARCILAR MEVKII, MANTARCILAR MEVKİİ, MANTARCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 07 Mart Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ASIROGLU, ASMA SK., AŞIROĞLU CD., BAKİ SK., BİNDALLI SK., BİNNUR SK., BUKET, BUKET SK., CANBEY, CANBEY SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CIVAN, CİVAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., ÇALIŞKAN SK., DADALOĞLU SK., DAL SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT SK., DEMET, DEMET SK., DERİN SK., DİLAN SK., EDA SK., ERBAB SK., ERDINÇ, ERDİNÇ SK., ERENGÜL, ERENGÜL SK., ERKUL SK., ESMA, ESMA SK., ESNAF SK., FARABI, FARABİ SK., FERDA SK., GAMZE SK., GİRNE SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÜM, GÜLÜM SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., HACI BEKİR SK., HALI SAHA, HALI SAHA SK., HALİM SK., HAZAR, HAZAR SK., HİCRET SK., HİDAYET SK., HOCA AHMET YASEVI, HOCA AHMET YASEVİ CD., HÜRMÜZ, HÜRMÜZ SK., ILKADIM, ITIBAR, ITIBAR SK., İLKADIM SK., KAVAKLI SK., KESMETAŞ SK., KINALI, KINALI SK., KOZAN, KOZAN SK., KUTLU SK., LIMON, LİMON SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., LÜGAT SK., LÜTUF SK., MAKUL SK., MAVI, MEHTER, MEHTER SK., MERTCAN SK., METEHAN, METEHAN SK., MISVAK, MİSVAK SK., MORAL SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUMCULAR SK., NAZLI, NAZLI SK., NÜKHET, NÜKHET SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., OKUR, OKUTAN SK., OZAN, OZAN SK., ÖZHAN SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., RÜSTÜYE, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SEDEF SK., SERVET SK., SEVCAN, SEYHAN SK., ŞAHADET SK., TEFSİR SK., TERMAL SK., TIRYAKI SK., TİRYAKİ SK., TUGÇE, TUĞÇE SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., UFUK SK., ÜNVER SK., ZEKİ SK., ZEYTIN DALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Mart Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde ARALIK SK., BAHÇELİEVLER SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KAVALA, KAVALA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1606. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1659/1., 1659/1. SK., 1659/2., 1659/2. SK., 1665., 1665. SK., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3., 1665/3. SK., 1665/4. SK., 1666. SK., 1666/1., 1666/1. SK., 1666/2. SK., 1666/3., 1666/3. SK., 1667. SK., 1668., 1668. SK., 1668/1. SK., 1669., 1669. SK., 1672., 1672. SK., ATATÜRK, AYDINLAR CD., BIZIM, FIRAT, FIRAT SK., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HASAT SK., SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖGÜTLER CD., SIRA SÖĞÜTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ÇARDAK SK., DICLE, DİCLE SK., FESLEGEN, GÜVEN, GÜVEN SK., HASAN TAHSİN CD., HUSUSİ SK., HUŞU SK., LIMON SK., MAKBUL, MAKBUL SK., SEVCAN SK., TAMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Mart Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI mahallelerinde BAYIR, ESKIHISAR, IŞIL SK., NURGÖK, OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SAFİNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mart Cuma 08:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DONANMA, DUMLUPINAR, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, MERKEZ, PAZARKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 1003. SK., 1004. SK., 1006. SK., 1007., 1007. SK., 1008. SK., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034., 1036, 1036 SK., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1045., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1057., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1107., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115., 1115. SK., 1118., 1119., 1126. SK., 1127., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 190/A SK., 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2016. SK., 202. CD, 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2042. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2076. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2419., 3012. SK., 3020., 3064. SK., 3068. SK., 3069., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3089., 3131., 3131. SK., 3136. SK., 3140. SK., 3141. SK., 3148., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADALI DERE, ADALI DERE SK., ADEMOGLU, ADNAN KAHVECİ CD, AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., AKIF ÖGRETMEN, AKİF ÖĞRETMEN SK., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ HAYDAR AKGÜN SK., AMİRAL KAYACAN CD, AVCI SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAŞAK CD., BURCU SK., CIHAN, CİHAN CD., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇEŞMEALTI CD., ÇİMEN SK., ÇOBANYILDIZI, ÇOBANYILDIZI SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DURUSU SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., EKIN, EKİN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ESKİ KÖY CD., FIDAN, GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HAZERFEN, HILAL, ILHAN TUBA, İLHAN TUBA CD., İMAJ SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., İŞKİNE SK., KABAK KIRAN, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARAKESTANE CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KILÇIK SK., KISIK KAYA CD., KİRAZ SK., KONCA, KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MÜFİT SANER CD., MÜREN SK., NEJAT TÜMER SK., OKUL YOLU CD., ORKİNOS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., OSMANGAZI, PAPALİN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PLEVNE, PLEVNE CD., PROF.MUAMMER AKSOY, PROF.NUSRET FİŞEK CD., RAUF ORBAY CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAHİL YOLU SK, SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SARAYBOSNA CD., SARI CD., SELANİK CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SOKULLU, SULTANBABA, SULTANBABA CD., TEKEŞ SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YAHYA ÇAVUŞ CD., YILDIRIM CD., YOSUN, YOSUN SK., YUKARI KONCA YOLU, YUNUS SK., YÜZBAŞILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2004., 2047. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2072., 2075. SK., 2080., 2080. SK., 2109., 2109. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2139., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ÇESMEALTI, ESKI KÖY, ESKİ KÖY, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., PIR SULTAN, SOKULLU CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2041. SK., 2043. SK., TAŞÇI BURUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1440. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, GEBZE OSB, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3253, 3253., 3256., 3261, 3262., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde KÖRFEZ, KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1315. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mart Cuma 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/3. SK., 1312/7., 1312/7. SK., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316/2. SK., 1320., 1320. SK., 1321. SK., 1322., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326., 1326. SK., 1327., 1327. SK., 1327/1. SK., 1328. SK., 1330., 1330. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARİ, PELİTLİ mahallelerinde 4440, AKASYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Mart Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde FEVZI ÇAKMAK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 07 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ÇERKESLI, KAŞARHANE SK., NUH ÇİMENTO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.