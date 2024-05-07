07 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:10

DÜZCE ilinde 07 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde DERVİŞOĞLU SK., DÖNGELLİ CD., EREGLI, EREĞLİ CD., KADİFE SK., KUMLUK SK., PALMIYE, TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Mayıs Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BULVAR, CEVAHİR SK., ÇAVLAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR, MÜCAVIR mahallelerinde KUMPINAR, ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde GÜMÜS, İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, ŞIRALIK mahallelerinde 163. SK., 5500. CD., 5563. CD., BOLU, MUSA SK., PREFABRİK EVLER, SEHIT SELIM KIRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE mahallelerinde 1079. SK., 889. SK., 894., 894. SK., 896. SK., DURU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLÇAM mahallelerinde MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde KONURALP 330. CD., KONURALP 442., KONURALP 500., KONURALP 500. CD., KONURALP 502., KONURALP 504., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 519., KONURALP 521., YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde BAYRAK SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 230., KONURALP 252., KONURALP 261. SK., KONURALP BAYRAK SK., KONURALP TASLIK, KONURALP TAŞLIK, KONURALP TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2239. SK., 2329., 2329. SK., 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 2400. SK., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., BİLİR SK., BULUT SK., ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3887., 3900., 3920., 3925., 3925. SK., 3930., 3949. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 261., KONURALP SANTIYE, KONURALP ŞANTİYE, KONURALP ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 323., KONURALP 399., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD., NECMİ HOŞVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde BOZKURT SK., SAATÇİGİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINPINAR, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATIH, FATİH, FENERBAHÇE, KİRAZLI, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞİMŞİR, UFUK, YENI, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 102 SK., 107. SK., 109 SK., 110., 116., 118 SK., 120 SK., 120., 120. SK., 122 SK., 130., 139., 148., 8010., 9126., 9204., 9211, 9235., 9251., 9590., 9595., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ÇEVRE YOLU, D100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, DÜZCE ÇEVRE YOLU, GÜRSEL, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY KÜME EVLER, MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, PETEKLI, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, UFUK, ÜÇKÖPRÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 107 SK., 107., 112 SK., 113 SK., 1154. SK., 1900., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 7100., 7151., 7330., 7350., 7550., 7700., 8036., 8090., 9100., 9110., 9124., 9125., 9130., 9131., 9132./1, 9500., 9659., 9805., D 100 KARAYOLU CD., DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KÖY, MERKEZ HACIALİLER SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, TÜTÜNCÜ CD., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 4151. SK., 4166., 4168. SK., 4175., 4178. SK., 4181. SK., 4182., 4182. SK., 4188. SK., 4189., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, KABALAK, MERKEZ mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, TEKIRPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KARAÇÖRTLEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAN mahallelerinde KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, ÜVEZBELİ mahallelerinde GÜNEY, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜVEZBELİ mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, KAZAKLAR, SABAN, SABANLAR, ŞABAN, ŞABANLAR, YÖRÜKLER mahallelerinde HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KAZAKLAR, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABAN, SABANLAR, şaban, şaban mh.yolu, ŞABANLAR MH., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU, DARIYERİBAKACAK, MERKEZ mahallelerinde ANKARA CD., BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, ÇINAR CD., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, D-100 KENARI, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.