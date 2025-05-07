07 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:53

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:53

İZMİR ilinde 07 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:00.706-2025-05-07 16:00:00.039 saatleri arasında Mavidere; Kozağaç, , İsimsiz11, İsimsiz12, KOZAĞAÇ, İsimsiz14, KOZAĞAÇ, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, KOZAĞAÇ, KOZAĞAÇ, İsimsiz94 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:30:00.596-2025-05-07 17:30:00.011 saatleri arasında Olgunlar; İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz114, İsimsiz116, , GEDİK, GEDİK, Gedik, İsimsiz137, İsimsiz100, İsimsiz101, HACILAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 10:00:00.148-2025-05-07 17:30:00.462 saatleri arasında Olgunlar; İsimsiz1, OLGUNLAR, İsimsiz2, İsimsiz92, HACILAR, RECEPLER, Gedik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 10:00:00.148-2025-05-07 17:30:00.462 saatleri arasında Solaklar; SOLAKLAR, RECEPLER, İsimsiz130, İsimsiz97, İsimsiz96, RECEPLER, İsimsiz91, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:02.531-2025-05-07 16:00:09.059 saatleri arasında Fatih; 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk., 2423. Sk., 2422. Sk., 2421. Sk., 2420. Sk., 2418. Sk., 2406/1, , Necmi Pehlivan Cd., M. Sevindik Cd., Kazım Dirik Cd., HATUNDERE, Gençlik Cd., 419. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:02.531-2025-05-07 16:00:09.059 saatleri arasında Mimar Sinan; Mevlana Sk., Kazım Dirik Cd., 2618. Sk., 2610. Sk., 2609/1. Sk., 2609. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:20.555-2025-05-07 15:00:30.468 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz90, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 10:00:17.338-2025-05-07 13:00:07.378 saatleri arasında İsmetpaşa; MERSİNAKİ, 274. Sk., 272. Sk., 251. Sk., 249. Sk., 248. Sk., 247. Sk., 243. Sk., 239. Sk., İsimsiz57, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 10:00:43.682-2025-05-07 13:00:57.212 saatleri arasında İsmetpaşa; 274. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:30:00.218-2025-05-07 14:30:00.897 saatleri arasında Payamlı; 5131, 5054. Sk., 5048. Sk., 5046. Sk., 5044. Sk., 5040. Sk., 5126, , 5107. Sk., 5109. Sk., 5113. Sk., 5115. Sk., 5117, 5119. Sk., 5121. Sk., 5123. Sk., 5125. Sk., 5127, 5129. Sk., 5068. Sk., 5137, DENİZ, Ege Caddesi, Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cad., Köy Yolu, MEHMET AKİF ERSOY, Menderes Cd., Yaşar Doğu, 5084 Sk., 5083. Sk., 5082. Sk., 5080. Sk., 5078. Sk., 5076. Sk., 5074. Sk., 5072. Sk., 5070. Sk., 5085. Sk., 5087. Sk., 5089. Sk., 5095 Sk., 5097. Sk., 51/35 Sk., 5105. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:30:00.218-2025-05-07 14:30:00.897 saatleri arasında Cumhuriyet; 5322, 5216, 5360, 5326, 5328, 5318, 5324, Site İci Yol, 5347. Sk., 5347, 5345. Sk., 5340, 5338. Sk., 5338, 5336, 5335. Sk., 5334. Sk., 5333. Sk., 5332, 5331. Sk., 5329. Sk., 5327. Sk., 5325. Sk., 5323. Sk., 5319. Sk., 5317, 5315. Sk., 5315 Sk., 5314. Sk., 5314, 5313, 5312. Sk., 5311. Sk., 5309. Sk., 5309, 5306. Sk., 5304. Sk., 5304 Sk., 5302. Sk., 5300. Sk., 5298. Sk., 5296 Sk., 5294, 5292. Sk., 5290. Sk., 5288. Sk., 5284. Sk., 5282. Sk., 5280, 5278. Sk., 5277. Sk., 5276. Sk., 5275. Sk., 5271. Sk., 5265. Sk., 5263. Sk., 5261. Sk., 5259. Sk., 5257. Sk., 5255. Sk., 5224. Sk., 5222. Sk., 5220. Sk., 5214. Sk., 5212. Sk., 5208. Sk., 5206. Sk., 5201. Sk., 5337, İsimsiz4, 5321, 5320, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:30:00.218-2025-05-07 14:30:00.897 saatleri arasında Bengiler; 6232. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:30:00.777-2025-05-07 11:30:00.132 saatleri arasında Göçbeyli; Çiçek Sk., Yunus Emre Sk., Pamuk Sk., Kurtuluş Sk., Hüseyin Acar Cd., Gül Sk., Göçbeyli Yolu, Bergama Cd., Badem Sk., , 1. Sanayi Sitesi, İsimsiz86, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 10:00:00.021-2025-05-07 16:00:00.133 saatleri arasında Durmuşlar; Durmuşlar, Durmuşlar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:30:26.089-2025-05-07 17:00:45.098 saatleri arasında Ilıca; 5020. Sk., 5040. Sk., 5035. Sk., 5034. Sk., 5016 Sk., 5015. Sk., 5015 Sk., 5013. Sk., 5011. Sk., 5009. Sk., 5008/1. Sk., 5008/1 Sk., 5008. Sk., 5006. Sk., 5005/1 Sk., 5005. Sk., 5004. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 4089. Sk., 14083. Sk., 5011 SK., İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:30:26.089-2025-05-07 17:00:45.098 saatleri arasında Çakabey; 2239, 5010. Sk., 5009. Sk., 2249. Sk., 2237. Sk., 2236. Sk., 2235. Sk., 2200. Sk., 2010/1. Sk., İsimsiz97, İsimsiz51, İsimsiz50, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:30:26.089-2025-05-07 17:00:45.098 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz513, 5011 Sk., 14083. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 10:00:00.601-2025-05-07 16:00:00.315 saatleri arasında Denizköy; 15. Sk., Denizköy 23, Denizköy 19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.