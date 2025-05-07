07 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:53

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:53

KOCAELİ ilinde 07 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, YUSUFÇA mahallelerinde GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLAR MEVKII, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde CEVHER SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HICRET, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KILIÇ SK., YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OLUKLU mahallelerinde OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde PAZARKÖY MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 1056. SK., 107. CD., 108., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD., 2105. SK., 2107. SK., 2125., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATİLLA SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., DUYGU, ERTUĞRULGAZİ SK., GÖKTÜRK SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 105., 105. CD., 109. CD., 1156. SK., 116. CD., 1164. SK., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 119. CD., 2610., 2633, ALP, ALP SK., BAYRAMCIK, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAM SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, PAPAZ PINARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde AKTAŞ SK., BAKIRLIK CD., BENTALTI, ÇAVUŞ SK., DİCLE CD., EMİRGAZİ CD., ENVER PASA, ENVER PASA CD., GÖKKUŞAĞI CD., INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMEŞE YOLU CD., BALOĞLU SK., DENK SK., GÖK SK., GÜN SK., KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., ÜRETKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde AKMESE YOLU MEVKII, AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK, YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR, DOĞALAR SK, KIZILDERE, KIZILDERE SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TABAY SK., TARHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ARPAÇAY SK., BESIK, BURÇ SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., ÇAMLI SK., ELİT SK., GÖZDE, GÜLAÇTI SK., GÜLDESTE SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., HAMAMLI SK., INKILAP, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., KAVAKLI SK., MARTI SK., MELTEM, MİNE SK., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., YAĞCILAR SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, İBRİKDERE, MASUKIYE mahallelerinde 155. SK., BİGA SK., KIZILCA, KIZILERIK, KIZILERİK SK., REŞİTBEY CD., UZUNTARLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ARPAÇAY, ASLIHAN, ATALAR SK., AYDINLI SK., BEREKETLİ., BEŞİK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., ÇAĞRI, ÇAMLI, ÇEMBER, DAĞOĞLU, DİBEKTAŞI SK., DOĞANTEPE CUMHURİYET, DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENGIN, ENGİN, ENGİN SK., GÖZPINAR, GÖZPINAR SK., GÜLDESTE, GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., HAMAMLI, HAREM SK., HARMAN SK., ISTIKBAL, İNKILAP SK., İZMIT., İZMİT.. CD., KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KOVAN, KOVAN SK., KULELI, KULELİ, KULELİ SK., KURTBEY, KURTBEY SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., MELTEM SK., MEVSIM, MEVSİM SK., NEŞELİK SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZVEREN SK., PLATIN, PLATİN SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SERAP SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., TARAKLI SK., TOPBAS, TUNALI SK., YAGCILAR, YURDUM, YURDUM SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BİRLİK SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ENVER PAŞA CD., SARIEVLER SK., TELEFIRIK, TELEFİRİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ALTINÇANAĞI SK., DÜNYA SK., GARAJ YOLU, GARAJ YOLU SK., GÖKSU SİTESİ YOLU SK, SAPANCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAGAÇ, FURKAN SK., GARDENYA, GARDENYA SK., GÜLİBRİŞİM SK., HATMI, HURMA SK., IÇMELER, ISILTI, İÇMELER CD., KAMU CD., KARAAĞAÇ SK., MİMOZA SK., MUZ, MUZ SK., TÜMEN SK., ÜNAL, ÜNAL SK., YESIL, YEŞİLÇAM SK., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER mahallelerinde ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde AŞKIN SK., BEKTAŞ SK., BİRGÜL SK., ELMAS SK., GÜLÜM SK., HAKAN SK., HAN, HAN SK., KUDRET SK., NEHİR SK., OLCAY SK., ÖZEKLI, ÖZEKLİ SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY SK., SARICALAR, SARICALAR SK., SEVDA SK., ŞEHİT MAHMUT SK., TERZI GÖLÜ, YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde ÇELTIKDÜZÜ, SABIT, SABİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇİFTLİK mahallelerinde HASANPAŞA CD., ÖZ SK., ÖZTÜRK SK., TÜRKOĞLU SK., YÜKSEL SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ANIL, BAGIN, BAĞIN SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BİLGE SK., BUHARA SK., ÇIFTLIK, ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, EMRE, EMRE SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FILIZ, FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., ILIM, INANÇ, İLİM SK., İNANÇ SK., KAGAN, KAĞAN SK., KAHRAMAN SK., KAHVE SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ, KÖROĞLU CD., KÖROĞLU SK., MEMNUN, MEMNUN SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., SAKA, SERÇE SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde ALI REIS, ALİ REİS SK., ALTINTAŞ SK., AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., BALLI SK., BERAY SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., GÜNDOĞDU SK., İLYAS ÇAVUŞ SK., KARS SK., KAVAL SK., MESELIK, MISIRLIOĞLU SK., ÖZBAY SK., PEMBEGÜL SK., SEZER, SEZER SK., ULUDAĞ SK., UZUNOĞLU SK., YARIŞALANI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde AKÇAKESME SK., ARAPOĞLU SK., ARZUM, ASMA ALTI SK., AYLA, AYLA SK., AYRIK SK., AYŞEN SK., BABİL SK., BALIK, BÖGÜRTLEN, BÖĞÜRTLEN SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., CUDİ SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇELIKIZ, DERIN, DERİN SK., DEVRAN SK., GÖKKUBBE SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLİSTAN SK., HASTANE, HASTANE CD., HÜNER, HÜNER SK., HÜRLER, HÜRLER CD., KADİFE SK., KARANFILLI, KARANFİLLİ SK., KEKIK, KEKİK SK., KEVSER, KEVSER SK., KIRIKÇIHALA SK., KİRAZLIK SK., KONAK, KONU, KÖRPE SK., KUTLU, KUTLU SK., LAVANTA SK., NARIN, NEBI, NEBİ, NEBİ SK., OCAK, OCAK SK., PALMIYE, PANZEHİR SK., SADE SK., SAĞLIK SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK., SANLI, SARAY, SARAY SK., SEBBOY, SEÇKİN SK., SEDEF, SEDEF SK., ŞAHİN SK., ŞEBBOY SK., TUFAN, ULUS CD., VEDA SK., YESILCE, YİĞİT SK., YONCA SK., YUVAKENT SİTESİ SK, YUVAMKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, DAMLAR, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ANADOLU, ATA SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BELDE, BELDE SK., CESUR SK., CEVIZLIK, COŞKU SK., ELA SK., EVRİM SK., FIRTINA SK., GAZANFER BİLGE CD., HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HÜRRİYET CD., İSKEFİYE SK., İZGİ SK., KARAHASANLI SK., KAYMAK, KOLEJ, KOLEJ CD., KOŞOĞLU CD., KUŞKONMAZ SK., OKTAR SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK mahallelerinde AHMET MÜFİD BEY CD., AKYÜZLER, AKYÜZLER SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., BUHARA, BUHARA CD., CEVİZLİ SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., ESENDERE, GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSAH, GÜLŞAH SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., KARADEMİR, KARADEMİR SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KOCA YUSUF PAŞA SK., KÖRÜKTEPE CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MERAM, MERAM SK., MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NILGÜN, SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, TEŞVİKİYE CD, VAHDETTİN SK., YALIM, YALIM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde ALTINTEPE SK., ALTUNAY SK., ARDIÇLI SK., ASMALAR, ASMALAR SK., AYVALIK, AYVALIK SK., BARUTÇU SK., BEREKET SK., BEYAZ İNCİ SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA, BUCAK, CENGIZHAN, ÇELEBI, DEMİRAY SK., DERGAH, DOST, ECRİN SK., EDA SK., EGEMENLİK CD., EKIM, EKİM SK., ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GÜLNİHAL SK., İKİZDERE CD., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MEKTEP, MEKTEP SK., MURADIYE, MURADİYE CD., NİSA SK., ÖZ DICLE, ÖZ DICLE SK., ÖZ DİCLE SK., ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., SEYRAN SK., SOYER, SOYER SK., ŞENYUVA SK., TEMMUZ SK., TEPEKÖY, TEPEKÖY CD., ÜMIT, ÜMİT SK., YADİGAR, YADİGAR SK., YAĞIZDERE, YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., YORGUN SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde BARUT SK., BIBERIYE, BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CEYDA SK., DAĞ ÇİÇEĞİ SK., DINÇ, DÜZLEM, DÜZLEM SK., EBEDİ SK., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ SK., GÜLEN SK., GÜLENLER SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HATEM SK., IRMAK SK., KÖROĞULLARI SK., KÜRE SK., ONAY SK., SOSYAL SK., ŞİMŞEKLER SK., YENİYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLTEPE, TURGUT mahallelerinde ABİDİN ARAL SK., BAŞER SK., CAMİ ARKASI SK., CIHAN, CİHAN SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., EYÜP SULTAN SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI BAYRAM VELI, HACI BAYRAM VELİ SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., KİRAZLI SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MİRALAY MÜMTAZ CD., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., RÜYA, SABIRLI, SABIRLI SK., SAYGIN SK., SELİMİYE SK., SEMAZEN SK., SILA, SILA SK., TAŞTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIZILCIK SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY, YASSIBAG mahallelerinde ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KORUKENT, KORUKENT SK, LAVANTA BAHÇESI, S.S. MERVE CAN YAPI KOOPERATİF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK, YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR, AKASYALAR CD., D-100 KARAYOLU CD., KOCAELİ YÜRÜYÜŞ YOLU 3.ETAP SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLTEPE, TURGUT mahallelerinde ISTANBUL KARAYOLU, İSTANBUL KARAYOLU CD., KIRKMESE, MEHMETÇIK, MIRALAY MÜMTAZ, MUSTAFA KARAKAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde AKIN, AKIN SK., BEYZA SK., ÇORUH, ÇORUH CD., ISMET PASA, TABYA SK., TULUMBA, TULUMBA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2071. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2124., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2136. SK., HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde 3021. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3126., 3126. SK., 3149., 3149. SK., AHMET YESEVİ CD., GARİPLER SK., ÖZKANLI SK., SABAHATTİN ZAİM CD., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., VELİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IRSADIYE, İRŞADİYE mahallelerinde IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4525, 4526., ARI SK., ÇUKUR SK., İNÖNÜ SK., KARTAL SK., ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELBIZLI, ELBİZLİ mahallelerinde 3601., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, MANİ SK., PARK SK., POYRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2407. SK., 2415. SK., 2416. SK., 2420., 2420. SK., 2433., 2433. SK., 2436. SK., 2441. SK., 2443. SK., 2444. SK., 2446., 83/3. SK., ISSIKGÖL CD., KARASU CD., MUTLUKENT BULVAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 612., 612. SK., 613., 613. SK., 614., 614. SK., 614/2. SK., 615., 615. SK., 615/1. SK., 616., 616. SK., 616/1. SK., 616/2., 616/2. SK., 616/3. SK., 617., 617. SK., 621. SK., 621/1. SK., 622., 622. SK., 623. SK., 624/2., 624/2. SK., 624/3. SK., 624/4. SK., 625. SK., 626., 626. SK., 626/3. SK., 626/4. SK., 626/7., 626/7. SK., 627., 627. SK., 627/1., 627/1. SK., 627/2., 627/2. SK., 627/3. SK., 628. SK., 629. SK., 629/1., 629/1. SK., D-100 KARAYOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3302., 3304., 3314., 3319., 3327., 3341., 3343., 3344, 3344., 3363., 3803., 3813., 3814., 3816., 3840., 3841, 3852., 4301, 4303., 4308., 4309, 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4334, BALKAN SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATİH CD., ÇAYIRLAR SK., ÇİĞDEM SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMALI SK., GAZİ SK., GÜLBEN, İBRAHİM AĞA CD., KADILLI ATATÜRK, KADOVA SK., KARA SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL NEHROZOĞLU CD., KOCAKÖPRÜ SK., KOZPINAR SK., KÖSE SK., KUBİLAY SK., MEŞE SK., MUHTAR SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., SADETTİN SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., YAYLADERE CD., YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3843., 3850., 4206., 4301. SK., 4321. SK, 4330, 4330., 4330. SK., 4334., DEĞİRMENALTI SK., DOĞRULAR SK., GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., KAVAK SK., KERİMOĞLU SK., OKUL SK., SANCAK CD., SÖĞÜT SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., YEDIYER, YEDİYER CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI mahallelerinde DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 1082/3. SK., 3301., 3315., 3317., 3317. SK., 3318., 3340., 3341. SK., 3342., 3342. SK., 3353., 3354., 3355., 3360., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3817., 3820., 3821., 3830, 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4301., 4304., 4305., 4309., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., AYAR SK., BARBAROS SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY FATIH CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., DEDECİK SK., DOĞA SK., ELMA SK., FATİH, HAFIZ EYÜP SK., İNCİ SK., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK CD., KISA SK., KOVALI SK., KÖRFEZ SK., KÖYSUYU SK., MERCAN SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., NERGİZ SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SANCAK, SELVİ SK., SILE, ŞİLE CD, YAMAÇ SK., YAYLADERE, YEŞİLTEPE SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde GÖKALP SK., ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İSMET İNÖNÜ CD., SELİN SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ADALI, ADALI SK., EGE SK., ERKAN, GEÇİT SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KIVILCIM SK., SAMYELİ SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 422/5., 448., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 69. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AYBÜKE, AYBÜKE SK., ÇAKIR SK., DİLAY SK., EFEK, FARUK YALÇIN CD., GONCA SK., HAVVA, HAVVA SK., NEŞENUR SK., SENGÜL, ŞENGÜL SK., TÜRKAN, TÜRKAN SK., YUVA SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde DARI, DARI SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., İMRAN SK., KANARYA, KARAMAN SK., MURAT SK., NANELİ SK., NERGIS, NERGİS SK., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ASLI, ASLI SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BERKE SK., BOSTANCI, CEZVECI, CEZVECİ SK., DALGA SK., DORUK SK., ERDAL SK., FILINGIR, FİLİNGİR SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., KARAASLAN CD., KARANI, KARANİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SELALE, SEZGI, SEZGİ SK., ŞELALE SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA CD., YEMISALAN, YEMİŞALAN SK., ZENNUR SK., ZEYTINLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BOSTAN SK., BULGURLU SK., CANAN, CANAN SK., CENGİZHAN SK., DESTAN SK., DUMAN SK., EGEMEN, ERASLAN SK., ERTAÇ SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜRAL SK., HELAL SK., KETENCİLER SK., MAZLUM SK., MELİH SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., NEFER SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., UGURLU, ÜLKEM SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADI, VADİ SK., YELPAZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.