07 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:53

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:53

MANİSA ilinde 07 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Halıtlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, halıtlı, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, halıtlı sk, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, halıtlı, Halıtlı Caddesi, HALITLI, halıtlı köy içi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Kaleköy; , Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, kaleöy, KALEKÖY, kale, kaleköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Kalemli; , İsimsiz1, kalemli, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, kalemli, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz7, KALEMLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, karayenice , karayenice, KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Sarıalan; , İsimsiz1, sarıalan, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, sarıbeyler, İsimsiz11, İsimsiz12, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, MERKEZ, Sarıalan Köyü İç Yolu, sarıalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Belenyenice; , belenyenice, karayenice, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Tekeliler; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz1, çınarlı kuyu sk, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, çamköy, İsimsiz25, İsimsiz26, yeni sokak, yeni-2, yeni-2, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, çamköy bağ yolu, Çamköy Köyü İç Yolu, çamköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Çınarlıkuyu; , çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Kırançiftliği; , kırançiftliği sk., İsimsiz2, İsimsiz4, Kırançiftliği Caddesi, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, KIRANÇİFTLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Demirci; KAĞAN 1 DEMİRCİ, , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Üçpınar; lale sk, cemile nine, defne sokak, çamlık, mezarlık, büyükarpaçay, harmanyeri, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz64, MEVSİM, İsimsiz59, irlik, İsimsiz55, İsimsiz54, harmanyeri, İsimsiz50, İsimsiz49, demir sk, sengör, pınar, nazire, özlem, İsimsiz32, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz18, İsimsiz16, pazarçeşme, , balkan, fevzi çakmak, balkan, mezarlık, lale, YASEMİN, Şengör Sk., İçen Sk., İnönü Cd., Üçpınar Yolu, Çeşme Sk., Yağmur Sk., Tunç Sk., Tabanca Sk., Sırmalı Sk., Sümbül Sk., PINAR, Poyraz Sk., Paşa Sk., Okul Sk., NAZİRE, Mezarlık Sk., Mert Sk., MERKEZ, Manav Sk., Küçükçayiçi Sk., Katip Sk., Karakol Sk., Gümüş Sk., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Fevzi Çakmak Cd., Fatma Hanım Sk., Değirmenci Sk., Dere Sk., Demir Sk., Barış Sk., Bahar Sk., Ara Sk., 4. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 2. Aralık Sk., 1. Aralık Sk., lale, kabristan, NİŞLİ, DEVECİ, ZAMBAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Evrenos; evrenos, evrenos_, evrenos__, , evrenos elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Şamar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz5, İsimsiz6, ŞAMAR, şamar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Sarınasuhlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Sarınasuhlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Yağcılar; , BURSALI, bursalı, YENEN, PAŞA, ÖNDER, YUSUF GÖK, İsimsiz20, İsimsiz21, uyanık, uyanık sokak, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, atlıata, arslan, kostak, sancaklı, BİLGİLİ, İsimsiz49, İ.CERAN, atsızata sk, İsimsiz55, i.ceran, İsimsiz60, ARINÇ, parlayan, adnan menderes, çetin, BALABAN, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, parlayan, FATİH, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, mahalle sınırları, uyanık, cumhuriyet meydanı, Uyanık Cd., Çayırlar Sk., Çiftlik Sk., İ. Ceran Sk., İsmetpaşa Cd., çiftlik, yozgatlı sokak, yagcılar, cumhuriyet meydanı, yağcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Küçüksümbüller; , küçüksümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Avdal; , İsimsiz3, Avdal Köyü İç Yolu, Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Bostanlar; , BOSTANLAR ÇAMLICA, BAĞYOLU BOSTANLAR, bostanlar iç yolu, bostanlar , Bostanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, çamlıca, İsimsiz6, Çamlıca Kümeevleri, çamlıca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Gülbahçe; , gülbahçe, İsimsiz2, pazarçeşme, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, bağyolu gülbahçe yolu, gülbahçe, gülbahçe, Gülbahçe Köyü İç Yolu, Üçpınar Yolu, GÜLBAHÇE, gülbahçe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Karaveliler; , KOZAKLAR KARAVELİLER, karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Kocakoru; , İsimsiz3, kocakoru, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, Kocakoru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Pelitalan; , KARAVELİLER PELİTALAN, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Muradiye; , MUHASEBE, karahayıt kümeevler, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, 1, gökdu kümeevler, göksu kümeevler, Çullu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , karacaahmet.., İsimsiz1, karacaahmet, İsimsiz36, karacaahmet küme evleri, efe kümeevler, karaca ahmet küm.ev., İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet , karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, EFE, şehit küme evleri, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Bağyolu; , İsimsiz5, karayağıt, karayagıt mevki, bağyolu gülbahçe yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, bagyolu, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağyolu, bağ yolu iç yolu, BAĞYOLU, çullu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:03.849-2025-05-07 12:00:13.129 saatleri arasında Beydere; , İsimsiz1, Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:33.485-2025-05-07 15:00:42.359 saatleri arasında Kozluca; İsimsiz62, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:47.113-2025-05-07 12:00:54.829 saatleri arasında Çandır; Çandır Köyü, Çandır Köyü Yolu, Çandır Köyü İç Yolu, çandır köyü iç yolu, İsimsiz6, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, , Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:47.113-2025-05-07 12:00:54.829 saatleri arasında Esenyurt; İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:47.113-2025-05-07 12:00:54.829 saatleri arasında Iklıkçı; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 10:00:01.767-2025-05-07 16:00:07.979 saatleri arasında Alaağaç; İsimsiz37, İsimsiz28, İsimsiz39, İsimsiz40, AKÇEŞME, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:56.398-2025-05-07 15:00:04.422 saatleri arasında Gökçeköy; İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, , Mandıra, Menekşe, Namık Kemal, Nanık Kemal, Nergis, Pınar, Malazgirt, Küçük Çıkmazı, Kurtuluş, Karatepe Çıkmazı, Karaman, Işık, Ilgın, Gökçe Köyü İç Yolu, Girne, Gaziosmanpaşa, Gazi Osman Paşa, Fevzi Çakmak, Ege Çıkmazı, Cihan Sk., Beyazıt Cd., Barbaros, Atatürk, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz18, İstiklal, Ülkü, Çandarlı, Yıldırım, Yunus Emre, Yeni, Timur, Salkım elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 09:00:56.398-2025-05-07 15:00:04.422 saatleri arasında Seyitoba; çevre yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 09:00:56.398-2025-05-07 15:00:04.422 saatleri arasında Işıkköy; İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 10:00:01.767-2025-05-07 16:00:07.979 saatleri arasında Havaoğlu; , Patika, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-07 2025-05-07 10:00:24.922-2025-05-07 16:00:30.852 saatleri arasında Fatih; Aslan Sk., Fatih Mah İç Yolu, Yaşar Öz Cd., İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz12, Çeşme Sk., Fatih Mah Okul İçi Yolu, , İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-07 2025-05-07 10:00:44.538-2025-05-07 16:00:52.266 saatleri arasında Erenbağı; Patika, Erenbağı Köyü İç Yolu, ERNBAĞ, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz14, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.