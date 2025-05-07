07 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:53

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:53

SAKARYA ilinde 07 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, DUDUKÖY, HATİPLER, KARAÇALI, KERTİL, KONAK, MERKEZ, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 1.CD., 15 TEMMUZ, 15.CD., 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16012, 16014, 16015, 16018, 16019, 16020, 16021, 19018, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 3005, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34025, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKINCI, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, AYAN, AYAN SK., AZIZ DURAN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇER SK., BÜLBÜL SK., BÜYÜK KAYNARCA, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALDAGI, ÇAKALLAR SK., ÇELEBİ SK., ÇELIK, ÇELİK, ÇETİN, ÇEVİK SK., ÇUKURKUYU SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ AĞZI SK., DAĞ YENİKÖY, DAR SK., DIRMANDILAR, DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA, EDİPPAŞA CD., EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EKİN, ERCAN, ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., FERİT SANER CD., GONCAGÜL, GÜL/1, GÜLER SK., GÜVEN, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HATİPLER 6, HATİPOĞLU, HATİPOĞLU SK., HAYALLER SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HUNLAR, HÜRRIYET CD., ISIL, İsimsiz106, İsimsiz122, İSMAİL EFENDİ SK., KADİR KOÇ CD., KAHVECİOĞLU SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ CD., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARAKAŞ SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KARŞIYAKA, KAYACIK/31, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KIZILCIKLI BURUN SK., KIZMAZ, KIZMAZ SK., KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KONAK 19, KOVA, KOVA SK., KÖRÜK, KÖSE, KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., LALE SK., MANAV, MANAV SK., MANOLYA SK., MERKEZ/4, MEŞE BAYIRI SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., NALBANTLAR, NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NEHIR, NERGİZ, NEVRIN, NEZIH, ORKİDE SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ÖZÇELİK SK., ÖZER SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ SK., SASKINLAR, SAVAŞ SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL, SOGUKSU, SOYSAL SK., ŞAFAK SK., ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ŞEKER, ŞEKER SK., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ, ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEKİNER SK., TEPE, TEZCAN SK., TEZER SK., VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAMAK, YAPRAK SK., YENİ MAHALLE 5 SK., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KERTİL, ORTA mahallelerinde AKMESE, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/6, HAYELLER SK., ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DERYA, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FIRIN SK., GAZI 1, GAZİ, GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK/1, KESKINLER, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LOJMAN, LOJMAN SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL, ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLIVAN, PEHLİVAN, PINAR 2, PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., SEHIT MUSTAFA UZUN, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/15, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA mahallelerinde 1501, 1503, 1506, ARI SİTESİ İÇİ YOLU, ARZUM SK., ASIMBEY SK., CAN SK., CANBOLAT, CANLAR SİTESİ İÇİ YOLU, CANPOLAT CD., CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇIGDEM SK., DAGHAN, DAĞHAN SK., DAMLA SK., DR. AKÇAKIL SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZILER, GÜZEY CD., HAFIZ SEFER CD., HARMANLIK, HARMANLIK CD., IŞIK SİTESİ 1 İÇİ YOLU, İNÖNÜ CD., KANARYAM SK., KARAYEMIS, KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KEÇİ DERESİ SK., KOSUYOLU, KOŞUYOLU CD., KÖYİÇİ, LEYLAK, LEYLAK SK., LİMON SK., MİTHATPAŞA CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., OKUMUS, ÖZGÜR YOKUSU CD., ÖZGÜR YOKUŞU CD., PAMUK, PAMUK SK., PAZAR SK., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., RÜZGAR SK., SEHIT SAHABETTIN ARSLAN, SORGUN, SOYA, ŞAİR BAKİ CD., ŞAYAN SK., ŞEHİT ŞAHABETTİN ARSLAN SK., ŞENBAYRAK SK., ŞİMŞİR SK., TARÇIN, TARÇIN SK., TEM OTOYOLU, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANPAŞA, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA mahallelerinde AÇELYA 1, ARDINÇ, BAGDAT, BAĞDAT CD., BALABAN, ÇIÇEK, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, ESEN, GÜVEN 1, KAMER, KAMER SK., KARDELEN SK., LALE 2, OKUMUŞ SK., ORTANCA SK., PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, SENA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASSIGEÇIT mahallelerinde MERKEZ/14, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASSIGEÇİT mahallelerinde YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 1, 168 SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLYURT, YUKARI, YUKARI 10, YUKARI SK., YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCILLI, İNCİLLİ, KUZULUK mahallelerinde 1006 SK., 1035 SK., 335 SK., 629 SK., 632, 632 SK., 633 SK., ANAFARTALAR CD., ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., ULUBATLI, ULUBATLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 193 SK., 194 SK., 198 SK., 200 SK., 202, 203, 206 SK., 208, 208 SK., 210 SK., 211 SK., 236 SK., 239 SK., 329 SK., 340, 341, 341 SK., 342 SK., 344 SK., 346-, 348 SK., 350 SK., 351 SK., 352, 352 SK., 353, 353 SK., 353/1 SK., 354/1 SK., 355 SK., 355/1 SK., 356 SK., 362 SK., 363 SK., 369 SK., 375 SK., 396, 396 SK., ARSLAN KENT SİTESİ İÇİ YOLU, BANDIRMA, BEYAZ BELDE TATİL SİTESİ İÇİ Y, DOĞU KARADENİZ, HUZUR, HUZUR CD., LOZAN, LOZAN CD., SELANIK, SELANİK CD., ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 395 SK., 405, 405 SK., 409, 410, 410 SK., DOLUNAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde MERKEZ/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 330, 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 543, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562 SK., 563, 563. SOK, 564, 569, 570, SEHIT ATIF ÖDÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KARGALI, YALI mahallelerinde 184 SK., 188 SK., 195 SK., 197 SK., 199 SK., 200, 201 SK., 202 SK., 203 SK., 204 SK., 205 SK., 207, 209, 209 SK., 210, 219/1 SK., 219/2, 219/2 SK., 220 SK., 240 SK., 342, 343 SK., 344, 347, 347 SK., 350, 353/2 SK., 354 SK., 354/1, 356, 357 SK., 358 SK., 359 SK., 361 SK., 363/1 SK., 369, 373 SK., 375, 376, 385 SK., AKASYA CD., BANDIRMA CD., DEMOKRASİ CD., DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ CD., ORGANİZE SANAYİ 10 SK., ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇBELI, LIMANDERE, ORTAKÖY, SUBATAGI, SUBATAĞI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENIDOGAN, YUVALIDERE mahallelerinde ASAGI_18, AŞAĞI SK., ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., DEGIRMEN, DERE-, DERE SK., DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, F.SULTAN MEHMET, FATIH1, FATİH SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., MERKEZ/13, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MERKEZ/3, MERKEZ14, MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, OKUL, SAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ, KUZULUK mahallelerinde 1001, 1027, 310, 607, 607 SK., 607/1, 607/1 SK., 636, AKPINAR CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., TASPINAR, TAŞPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1302 NOLU, 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU, 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU, 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde KARAKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY, RÜSTEMLER mahallelerinde SET ÜSTÜ, ŞAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, KARAKÖY mahallelerinde 5466 NOLU SK., 5521 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde 933 NOLU/1, GIZEM, GİZEM, GİZEM CD., GÖKTEPE/1, HARMANTEPE YOLU, KABATAŞ SK., YOKUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 4111 NOLU, 4124 NOLU SK., 4141 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 421 NOLU SK., 422 NOLU, 423 NOLU SK., 424 NOLU SK., 425 NOLU SK., 433 NOLU SK., 503 NOLU, 506 NOLU SK., 710 NOLU, 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU, 810 NOLU SK., 811 NOLU SK., 812 NOLU, 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 815 NOLU SK., 816 NOLU SK., 816 NOLU SK., 819 NOLU, 819 NOLU SK., 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 841 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 846 NOLU SK., 850 NOLU SK., 854 NOLU SK., 860 NOLU SK., 862 NOLU, 863 NOLU, 863 NOLU SK., 864 NOLU, 866 NOLU, 866 NOLU SK., 870 NOLU SK., 871 NOLU, 871 NOLU SK., 876 NOLU, 879 NOLU SK., 880 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU, 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., 901 NOLU SK., 903 NOLU SK., 908 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AK, AK SK., ARACI SK., ASMA, AYDIN BİLER SİTESİ İÇİ YOLU, BAHTİYAR SK., BANKALAR CD., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, BEDİR SK., BELLİ SK., BİL SK., BİLEN SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇAY SK., ÇEVRE YOLU CD., DARALI, DEĞERLİ SK., DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., DİNÇ SK., DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, DONANMA SK., DSİ, DURGUN, DURGUN SK., ERBAŞ SK., FARABI, GARİP SK., GENÇ SK., GİRNE SK., GURBET, GÜNESLI SK., GÜVERCIN SK., GÜVERCİN SK., HAMİTBEY ÇIKMAZI SK., ISIK SK., İYİ SK., KALE SK., KANARYA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ BULVAR, KARDEŞ SK., KORUN SK., KÖŞE SK., MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., METE, MİL SK., NESE, PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, RUŞEN SK., SEDAT KİRTETEPE CD., SEHA SK., SEHIT EKREM BAYRAMOGLU, SEHIT MUSA AYTAR, SEHIT MUSA AYTAR SK., SEVİNÇ SK., SEZEN, SOLMAZ SK., SONGÜL, ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK., ŞEKERPARE ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, TANIŞ SK., TARLA SK., TEL SK., TETIK SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, UN SK., UYUM SİTESİ İÇİ YOLU, YAZLIK CD., YILDIZ, YILDIZ CD., ZEMBİL SK., ZEYTİN SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, ORTA, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., 422 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 429 NOLU SK., 432 NOLU SK., 503 NOLU SK., 670 NOLU SK., 807 NOLU SK., 808 NOLU, 814 NOLU SK., 816 NOLU, 817 NOLU SK., 818 NOLU SK., 820 NOLU SK., 821 NOLU SK., 825 NOLU SK., 839 NOLU, 840 NOLU, 853 NOLU SK., 858 NOLU SK., 859 NOLU SK., 864 NOLU SK., 867 NOLU SK., 868 NOLU SK., 875 NOLU SK., 881 NOLU SK., 884 NOLU SK., 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU, 902 NOLU SK., 905 NOLU, 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., ASMA SK., ATLI SK., AYDIN SK., BAHÇIVAN SK., BAYRAM SK., BÖLÜK, CİHAT SK., ÇAPA SK., ÇELİK SK., ÇEVRE YOLU, ÇIÇEK SK., DARALI SK., DEGERLI, DEPO SK., DOST SK., EGEMEN SK., ERBAS, ERBAS SK., ERKAN SK., FARABI CD., FARABİ, FULYA, FULYA SK., GURBET SK., GÜNESLI, GÜNEŞLİ SK., HAMITBEY ÇIKMAZI, HUZUR SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, KADER, KADER SK., KARACA SK., KIRGIN SK., KISMET SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, MELEK, MELEK SK., MERKEZ EVLERİ İÇİ YOLU, MESIRE, MESUDİYE SK., METE SK., NADİR SK., NİLGÜN SK., ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, OVALI SK., ÖMÜR SK., ÖREN, ÖREN SK., PANCAR SK., PEHLİVAN SK., POSTAHANE SK., RENK SK., SEFA SK., SEHIT CELAL HAYTA, SEREF, SEREF SK., SEZEN SK., SIRIM SK., SONGÜL SK., STAD SK., SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, SÜRAT SK., ŞAKRAK SK., ŞANLI SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK., ŞEKER FABRİKASI, ŞEREF SK., TARLA, TAYFUN SK., TETIK, TETİK SK., TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, TÜTEN, TÜTEN SK., UN, UYGAR SK., ÜSTÜN SK., VİŞNE SK., YEL SK., ZARIF SK., ZARİF SK., ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1007 SK., 1009, 1009 SK., YUKARI KIRAZCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1031, YUKARI KIRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, ÇİÇEKÇİ SK., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR/8, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI mahallelerinde KONUKLU, SEBİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DİKMEN mahallelerinde 11603, 11610, 11612, 11613, 11616, 11617, 11619, 11623, 11636, 11637, 11642, 11647, 11654, 11661, 11670, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAĞANLAR SK., BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM/1, ÇİĞDEM, DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, İsimsiz86, KIRAN SK., KIRAN_5, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT/2, MERKEZ_196, MERKEZ_280, MERKEZ_299, MERKEZ_315, MERKEZ_58, MERKEZ_7, SITELER, ÜST YURTLUK, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YURTLUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, SÜMBÜLLÜ, YARICA mahallelerinde AKINCILAR, ANADOLU OTOYOLU, HENDEK KARADERE YOLU, MERKEZ_26, YENI_2, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_6, YEŞİLLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 159. SK., 2062 SK., 2064, 2065, 2065 SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITLI, HAMİTLİ mahallelerinde AÇMALAR, HAMITLI, HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ_3 SK., UZUNCAORMAN, UZUNCAORMAN SK., UZUNCAORMAN/1, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVALAK mahallelerinde YUVALAK, YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU SK., DEMİROĞLU, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080, 1080 SK., 1131, 1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8042, 8042 SK., 8044, 8044 SK., 8059, 8059 SK., 8061 SK., 8071, 8075, KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, SADIK SK., YALÇIN SK., YAVUZ SELIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, EPÇELLER, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 45 NOLU, 53 NOLU SK., 55 NOLU, 55 NOLU SK., 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 60 NOLU, 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 67 NOLU SK., 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., 80 NOLU, 80. SK., 82 NOLU, 82 NOLU SK., 82. SK., 83 NOLU, 83. SK., 86 NOLU SK., 9 NOLU, 9 NOLU CD., AKSU, AKSU-, AKSU CD., BELEDIYE, BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., DEMIR, DEMİR SK., ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., KADIKÖY, NAKIŞ SK., NEHİR CD., PİRAHMETLER, PİRAHMETLER CD., SARICALAR CD., SÖGÜT CD., SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., TÜRBE CD., ZAFER, ZAFER CD., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR, ERENLER mahallelerinde 1046, 1073 SK., 1099 SK., 1101, 1103, 1103 SK., 1105, 1105 SK., 1111 SK., 1113, 1113 SK., 1115, 1123 SK., 1158 SK., 1164 SK., 1166, 1166 SK., 1175 SK., 1182, 1182 SK., 1186 SK., 1190, 1200 SK., 1202 SK., 1208 SK., 1212 SK., 182 .SOK, 7083 SK., ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT ILHAN ARAS, ŞEHİT İLHAN ARAS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18., 19., 19. CD., 2103., 2128., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2202., 2202. SK., 2227., 2229. SK., 2305., 2307., 2314., 2316. SK., 2320., 2321. SK., 2322. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405. SK., 2421. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2431., 301. SK., 302. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 308., 308. SK., 310. SK., 312. SK., 317., 317. SK., 321. SK., 323. SK., 324., 326., 326. SK., 329. SK., 335. SK., 336., 336. SK., 337. SK., 338. SK., 340. SK., 342. SK., 344. SK., 347., 347. SK., 349., 349. SK., 353., 357. SK., 367. SK., 379. SK., 388., 4026 SK., 4031. SK., 4061. SK., 4063., 4063. SK., 4065. SK., 4067., 4067. SK., 4069. SK., 4076., 4076. SK., 4077. SK., 4080. SK., 4081., 4082., 423 SK., 423., 4238. SK., 431., 4600., 4601., 4601. SK., 4605. SK., 525. SK., 531., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 537. SK., 539. SK., 541. SK., 543. SK., 545. SK., 547., 548. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 555. SK., 556., 557. SK., 561., 562., 568. SK., 570., 576., 576. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 598., 598. SK., 63. SK., 924., AÇELYA SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ARALIK CD., ARALIK SK., ASIK, ASIK SK., AŞIK SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, ATATÜRK CD., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, BAS, BAŞ SK., BH HUZUR LİVA 7 İÇİ YOLU, BOĞAZİÇİ CD., BOR SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, CEYLAN, ÇAMYOLU, ÇARK, ÇARK CD., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DOGA, DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EFES SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ERİŞ SK., ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ DEPREM EVLERİ, ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN, EVREN SK., FERAH, FERAH SK., FERIK, FİLİZ SK., FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÖKKUSAGI SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜMÜS, HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IPEKYOLU, ISTIKLAL, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, KAYA SK., KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEKLİK SK., KEMER SK., KERVAN SK., KILINÇ, KILINÇ SK., KONAK SK., KOZA EVLERİ İÇİ YOLU, KUMRU SK., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, KUŞBURNU SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINISIK, MELİK, MERT, MESUT, MESUT SK., MEŞELİ SK., NAZAR SK., NİSAN 17. SK., ORHANGAZI, OZAN SK., P.T.T. SK., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR SK., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SEHIT B.SOYBILGIÇ, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERDİVAN PARKI İÇ YOLU, SERHAT, SERHAT SK., SORGUT, STADYUM CD., SULTAN SARAYI, SUSAM SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT M KARABAŞOĞLU CD., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TÜRBE, TÜRBE SK., ULUDAG, UZEL SK., YASEMİN SK., YAZLIK SK., YILDIRIM SK., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde MERT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde MEHMET AKIF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1. CD., 17. CD., 18 NISAN, 18 NİSAN CD., 2. CD., 20., 2102. SK., 2109., 2142., 2142. SK., 2218., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2323. SK., 2405., 2406., 2422., 2422. SK., 2424. SK., 2431. SK., 303. SK., 305., 307. SK., 309. SK., 310., 314. SK., 318. SK., 321., 322., 322. SK., 324. SK., 327. SK., 330. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 334. SK., 335., 338., 339., 339. SK., 340 SK., 346. SK., 365. SK., 369. SK., 381. SK., 383., 389., 389. SK., 391. SK., 4005. SK., 4028., 4028. SK., 4029. SK., 4030., 4055. SK., 4056. SK., 4057. SK., 4058., 4058. SK., 4059., 4059. SK., 4060., 4061., 4066. SK., 4069., 4073. SK., 4074., 4078., 4081. SK., 4083., 409., 411., 427. SK., 535. SK., 546 SK., 546., 547. SK., 550. SK., 556. SK., 558., 562. SK., 564. SK., 566., 566. SK., 572. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 582., 582. SK., 592. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 63., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI SK., ALÇAK AÇMA, ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ARALIK, ATLAS, ATLAS SK., AVCI SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR, BAĞLAR CD., BAL, BAL SK., BEGONYA, BEYLERBEYİ KONAKLARI İÇİ YOLU, BOGAZIÇI, BOR, CAMI SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇINAR SK., DEFNE, DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., DEMET, DILBER, DİLAN, DİLAN SK., DİLBER SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ENSAR, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA, FERIK CD., FERİK CD., FEVZİBEY CAD, FURKAN SİTELERİ İÇİ YOLU, GÖKÇEÖREN, GÖKÇEÖREN CD., GÜLLÜ SK., GÜMÜŞ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KARAKOL SK., KARANFİL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KUTLU EVLER, MANOLYA SK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MESELI, NAZLI SK., NEŞE SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, NURİ KESKİN SK., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., P.T.T., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFIR, SAHIN, SAHLAN, SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SAKİN SK., SANAYİİ CD., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEÇER SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAM SK., STADYUM, SULU SK., SUSAM, SÜZER SK., ŞAHLAN, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞULE SK., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, ÜNLÜ SK., VATAN, YASEMIN, YASEMIN SK., YILDIRIM, ZAMBAK SK., ZARIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, OZANLAR, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 18. CD., 20. CD., 4005., 4008. SK., 4032., 4033. SK., 4034. SK., 4035., 4036., 4038. SK., 4044. SK., 4045. SK., 4046. SK., 4047. SK., 4048., 4048. SK., 4049. SK., 4050. SK., 4051. SK., 4054. SK., 4060. SK., 4070., 4070. SK., 4075, 4077., 4080., 4098., 4201., 4201. SK., 4203. SK., 4204. SK., 4205., 4205. SK., 4207. SK., 4209., 4209. SK., 4210., 4210. SK., 4211. SK., 4212. SK., 4213., 4213. SK., 4214. SK., 4215., 4215. SK., 4217. SK., 4218., 4218. SK., 4219. SK., 4220. SK., 4221., 4222. SK., 4223., 4223. SK., 4224., 4225., 4226. SK., 4227., 4229., 4230., 4230. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4233. SK., 4235., 4235. SK., 4236., 4237., 4237. SK., 4239. SK., 4240., 4240. SK., 4242. SK., 4401., 4401. SK., 4402., 4403., 4403. SK., 4405., 4407., 4409., 4410., 4413., 4414., 4416., 4417., 4418., 4418. SK., 4421., 4422., 4424., 4425., 4427., 4427. SK., 4429., 4430., 4430. SK., 4432., 4435., 4439., 4440., 4440. SK., 4441., 4441. SK., 4445., 4445. SK., 4448., 4448. SK., 4454. SK., 4455., 4455. SK., 4457., 4459., 4459. SK., 4461., 4461. SK., 4462, 4463., 4465., 4465. SK., 4468., 4470., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4484., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496., 4496. SK., 4600 SK., 4600. SK., 4602., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4606., 822. SK., ADA, ADA KONAKLARI İÇİ YOLU, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., ALEV, ALEV SK., ALTUĞ SK., ANI, ANI SK., ARALIK. CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASLAN SK., ATMACA SK., AY SK., AYDA SK., BAHRIYELI, BAHRİYELİ, BAHRİYELİ CD., BAYRAK, BAYRAK SK., BERRAK, BERRAK SK., BH HUZUR LİVA 8 İÇİ YOLU, BOYLAN, CANLI SK., CENNET CD., ÇİLEK SK., ÇOKOL, ÇOKOL SK., DAHI, DAHİ, DEREBOYU KONAKLARI İÇİ YOLU, ECEM SK., EFE, EFE SK., ELKIN SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., ERMİŞ SK., EYÜP SULTAN, FIRAT, GEDIZ, GÖKÇE, GÜR SK., HASIR, HASIR SK., HAZAR, HAZAR SK., HEYBET, HEYBET SK., HİLAL SK., ISMET OCAKLI, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KAPLAN SK., KARABOGAZ, KARAMAN, KILIT, KİLİT SK., KORU SK., KURT SK., KÜLTÜR SK., MİLEN SK., NAR SK., NAZAR, NUH, NURLU, NURLU SK., ONUR SK., ORHAN SK., ÖZLEM SK., PEMBE SK., PLEVNE, PLEVNE CD, PLEVNE CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, RÜYAM, RÜYAM SK., SAHA YOLU SK., SANTAŞ LOCA EVLERİ İÇİ YOLU, SAZAN, SAZAN SK., SEBNEM, SEHIT, SEHIT MUHIDDIN ÇELIK, SEKER, SEKER CD., SENLIK, SEZGIN, SIFA, SİTE İÇİ YOLU, SORGUT SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞAFAKKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEBNEM, ŞEHİT MUHİDDİN ÇELİK CD., ŞEKER CD., ŞENLİK SK., ŞİFA SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TELLİ SK., TOK, TUZLA SK., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., ULUS, ULUS SK., UMUT, VARLIK, VARLIK SK., VATAN CD., YAKUT, YARGIÇ, YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, YALI mahallelerinde 101. SK., 102., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108. SK., 109. SK., 110., 110. SK., 111., 1272, 1272., 154, 188, 189, 190 SK., 193, 194, 195, 196, 196 SK., 197, 198, 199, 205, 206, 250 SK., 250., ATATÜRK, BESEVLER, BESEVLER/7, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., SEHIT YILMAZ, ŞHT.YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 11:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 111. SK., 113. SK., 114 SK., 115. SK., 116 SK., 117 SK., 117., 118 SK., 118. SK., 119 SK., 119., 120 SK., 120., 121 SK., 121., 122 SK., 123 SK., 123., 124 SK., 125 SK., 125., 126 SK., 126., 127 SK., 127., 128 SK., 146, 156, 160., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 163., 164., 165., 166., 167., 167. SK., 168., 168. SK., 169., 170. SK., 173. SK., 174., 176., 176. SK., 177., 178., 180. SK., 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 SK., 211, 214 SK., 215, 216 SK., 217 SK., 218, 218 SK., 219 SK., 220, 221 SK., 222, 222 SK., 223, 223 SK., 224, 224 SK., 225 SK., 226, 233 SK., 266, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, YALI, YENİ mahallelerinde 259. SK., 262., 262. SK., AKASYA, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET/1, FINDIKLIK EVLERİ(6), GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., HİLAL CD., İNKILAP CD., KAYASAN SK., KENAN TURAL CD., SAHILYOLU, STAD, SUNGURLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ASLANLAR, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ESKICILER, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SEFERLER, SEFERLER SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇELTIKLER, GAZI, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, UMURBEY mahallelerinde 1020., 1022., 1029., 1071., 1077., 1096., 986., AGAÇDELEN, AĞAÇDELEN SK., AHMET VEKİF PAŞA SK., ATATÜRK LİSESİ SK., BASAR, BAŞAR SK., BELEDİYE SK., CAMİ ARALIĞI SK., CUMHURİYET MEYDAN, ÇALI SK., DEMIREL, ELVAN BEY, ELVAN BEY SK., HACI İBRAHİM SK., HAL SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz130, KEPEKLI, KEPEKLİ CD., MEHMET BALKAN SK., MİTHAT PAŞA SK., MUHTAR KEMAL, NAMIK KEMAL 1.ÇIKMAZ SK., NAMIK KEMAL SK., NAMIK KEMAL SK. 2. ÇK., PARK İÇİ YOLU, SATEX, SHT.ERDINÇ TÜRETKEN, STATYUM, STATYUM SK., ŞAİR YAHYA KEMAL SK., ŞHT.ERDİNÇ TÜRETKEN SK., ŞHT.ŞENOL KAMIŞ MEYDAN, ULUĞBEY SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UZUN ÇARSI, UZUN ÇARŞI SK., ÜÇOK, YARAR, YENI ÇARSI, YENI HAN, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, YENICE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., MUHARREM ÇOGAL, UZUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET mahallelerinde AYDIN, KIREMITLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENICE, YENİCE mahallelerinde ÇARDAK, ÇARDAK SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 07 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CİHADİYE mahallelerinde CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.