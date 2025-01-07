07 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:35

İZMİR ilinde 07 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 09:00:00.047-2025-01-07 17:00:00.712 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz18, Kürdüllü Köyü İç Yolu, EKİNLİK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 09:00:54.238-2025-01-07 14:00:03.305 saatleri arasında Şemikler; 6316/4. Sk., 6316. Sk., 6315. Sk., 6311, 6311. Sk., 6314, Anadolu Cd., 6316/5. Sk., 6316/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 09:30:00.475-2025-01-07 16:00:00.472 saatleri arasında Doğancılar; İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz37, KURUDERE, İsimsiz47, KURUDERE, İsimsiz49, KURUDERE, İsimsiz54, İsimsiz57, KURUDERE, KURUDERE, İsimsiz62, , İsimsiz26, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 10:00:00.122-2025-01-07 15:00:00.565 saatleri arasında Zeytinalanı; 4191, 4297, , MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 5298, 4155. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:00.122-2025-01-07 15:00:00.565 saatleri arasında Çamlıçay; 5222/2. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5231. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., 5247, 5298, 5298/1. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 5186, 5189, , İsmet İnönü Blv., İSMET İNÖNÜ, 5222, 5221, 5220, 5218. Sk., 5217 Sk., 5216. Sk., 5216 Sk., 5214. Sk., 5213. Sk., 5212. Sk., 5211. Sk., 5209, 5207/2 Sk., 5207/1 Sk., 5205, 5201, 5199. Sk., 5197 Sk., 5196/1. Sk., 5196. Sk., 5194, 5188. Sk., 5187, 5185. Sk., 5184, 5182. Sk., 5180. Sk., 5178, 5178 Sk., 5174 Sk., 5170. Sk., 5155/1. Sk., 5155, 5155/2, 5207, 5222/3, 5182, 5215, İsimsiz20, İsimsiz18, 5219, İsimsiz14, İsimsiz5, 5195, 5172 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:00.916-2025-01-07 15:00:00.714 saatleri arasında Çamlıçay; İSMET İNÖNÜ, 5220 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 10:00:23.959-2025-01-07 14:00:31.629 saatleri arasında Cumhuriyet; 4505. Sk., 4505/1 SK., 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., 4310. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk., 4314. Sk., 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4320. Sk., 4320/1. Sk., 4320/2 Sk., 4321. Sk., 4321/1. Sk., 4322. Sk., 4324. Sk., 4330. Sk., 4334. Sk., 4337. Sk., 4500, 4501. Sk., 4503. Sk., 4504. Sk., 4506. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4513. Sk., 4516. Sk., 4525. Sk., 4531. Sk., 4533. Sk., 4534. Sk., 4535. Sk., 4536. Sk., 4537 Sk., 4543. Sk., Zümrüt Sitesi, , 4508/1, İsimsiz1, 4217. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 10:00:23.959-2025-01-07 14:00:31.629 saatleri arasında Dalyan; , 4004. Sk., 4066. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4128. Sk., 4158. Sk., 4159. Sk., 4162. Sk., 4163. Sk., 4163/1. Sk., 4165. Sk., 4168. Sk., 4170. Sk., 4172. Sk., 4173. Sk., 4174. Sk., 4175. Sk., 4202. Sk., 4206. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4212. Sk., 4214. Sk., 4215. Sk., 4216. Sk., 4217. Sk., 4500 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 14:01:20.606-2025-01-07 16:00:36.313 saatleri arasında Dalyan; 4004. Sk., 4066. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4128. Sk., 4158. Sk., 4159. Sk., 4162. Sk., 4163. Sk., 4163/1. Sk., 4165. Sk., 4168. Sk., 4175. Sk., 4174. Sk., , 4172. Sk., 4170. Sk., 4173. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Kayadibi; 9751, Zakkum Sk., , Gündoğdu Sk., Funda Sk., 9754, Kayadibi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Kurudere; Doğa, Doğa Sk., , Kurudere Cd., Kartal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Çiçekli; İsimsiz10, 8500, Akasya, Açelya, Fulya, Fulya Sk., Kardelen Sk., Manolya Sk., Pınarlı, Yasemin Sk., Çamlık, Çamlık Cd., Çitlenbik, Çiçekli Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Karaçam; , İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz25, Doğan, Doğan Sk., Fesleğen Sk., Fide Sk., Karaçam, Karaçam Cd., Karaçam Yolu, Kültür Sk., Palmiye, Palmiye Sk., Çağlayan Sk., Çiftlik Sk., İstanbul Cd., İstanbul Otoyolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Yakaköy; poligon sokak, İsimsiz169, Özbek Sk., Özbek Cd., Özbek, Çamlık Cd., Yaka Cd., Yaka, Poligon Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Sarnıçköy; Sarnıç Cd., Kordelya, Filiz, Akyar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Beşyol; , İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz30, BEŞYOL, 8001, YAMAÇ, Badem, Beşyol, Beşyol Cd., Burçak Sk., Sardunya, Sarnıç Cd., Yamaç, Yamaç Sk., Çelik, Çelik Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Çamiçi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.95-2025-01-07 14:00:00.746 saatleri arasında Yakaköy; Asma, Limon Sk., Kordon, KİRAZ, Kiraz, Irmak Sk., Ihlamur Sk., Havuzbaşı Sk., , Havuzbaşı, GÜNEŞLİ, Gündoğan Sk., Ekin Sk., Yaka Cd., Yaka, Tepe, Sevgi Sk., Yalı, Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin, Özbek, Özbek Sk., ÖYKÜ, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz109, İsimsiz111, İsimsiz129, VADİ, IHLAMUR, MELİSA, POYRAZ, Selin Sk., Reyhan Sk., Mine, Meltem Sk., Dibek, Damla Sk., Cumba Sk., Melisa Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.95-2025-01-07 14:00:00.746 saatleri arasında Çiçekli; Yasemin Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.359-2025-01-07 14:00:00.255 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 35. Sk., İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-07 2025-01-07 11:00:00.95-2025-01-07 14:00:00.746 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , 110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.