07 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:19

İZMİR ilinde 07 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.194-2025-02-07 16:00:00.881 saatleri arasında Atatürk; Gençlik Cd., İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, FATİH SULTAN MEHMET, Arzu Sk., GÖLET, Halk, İnönü Blv., İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.194-2025-02-07 16:00:00.881 saatleri arasında Adnan Menderes; İsimsiz42, İsimsiz40, KAPTAN, , İsimsiz92, İsimsiz67, faik tokluoğlu bulvarı, nadir suldur, gonca sk., ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, İpek, Resulzade Blv., Remzi Güleç Sk., Rasulzade Bulvarı, RAFET SAYGILI, Necip Paşa Cd., Nadir Süldür Cd., Mevlana, Kadife Sk., Harman Sk., Geçit Sk., General Nahit Tunasar Sk., Faik Tokluoğlu Blv., Esat Kamil Ertürk Cd., ERTUĞRUL GAZİ, Ergenekon Sk., Demet Cd., Bursa, gonca, PALMİYE , palmiye, İsimsiz93 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.194-2025-02-07 16:00:00.881 saatleri arasında Toki; FATİH SULTAN MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.853-2025-02-07 17:00:00.031 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz4, Rahmanlar küme evleri, TİRE YOLU, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.853-2025-02-07 17:00:00.031 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3, İzmir Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.284-2025-02-07 15:00:00.291 saatleri arasında Goncalar; 1828/3. Sk., 1828/4. Sk., 1828/2. Sk., 1828/1. Sk., 1828. Sk., 1828/5. Sk., 6023. Sk., 6024/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.284-2025-02-07 15:00:00.291 saatleri arasında Nergiz; , 1775/5. Sk., 1828. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.31-2025-02-07 15:00:00.168 saatleri arasında Bahçelievler; 1841/1. Sk., 1841. Sk., 1841/2. Sk., 1841/3. Sk., Cevdet Bilsay Cd., Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv., ZÜBEYDE HANIM, Şehit Bersan Doğantekin Parkı İçi Yolu, Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.57-2025-02-07 15:00:00.995 saatleri arasında Goncalar; 6027. Sk., , 1828. Sk., 6022. Sk., 6023. Sk., 6024/1. Sk., 6027/1. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., Girne Blv., İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.57-2025-02-07 15:00:00.995 saatleri arasında Bahriye Üçok; Atatürk, Girne Blv., Park İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.57-2025-02-07 15:00:00.995 saatleri arasında Nergiz; Girne elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.811-2025-02-07 15:00:00.728 saatleri arasında Denizköy; Denizköy 19, Denizköy 23, 15. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.915-2025-02-07 16:00:00.263 saatleri arasında Çandarlı; Bimeyko 84 Sk., Bimeyko 49 Sk., , İsimsiz845, İsimsiz885, İsimsiz887, İsimsiz938, İsimsiz940, BİMEYKO 82, Bimeyko 74/1 Sk., Bimeyko 51, Bimeyko 54, Bimeyko 58, Bimeyko 60, Bimeyko 62, Bimeyko 64, BİMEYKO 66, Bimeyko 68, Bimeyko 76, Bimeyko 78, Bimeyko 80, Bimeyko 82, BİMEYKO 74 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.841-2025-02-07 17:00:00.184 saatleri arasında İnönü; 133 Sk., 135 Sk., Ahmet Adaman Cd., KOCA MİMAR SİNAN, Zeki Öztaş Cd., 122, , 118/1, 120 Sk., 114, 116, 124. Sk., 118 Sk., 125. Sk., 129/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.042-2025-02-07 14:00:00.392 saatleri arasında Tepeköy; 4527. Sk., 4531. Sk., 4533, 4535 Sk., 4537. Sk., 4546. Sk., 4550. Sk., 4552. Sk., 4556. Sk., Erdinç Tekirli Cd., İsmetpaşa Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; 1011/1 Sk., , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz24, AYDIN, 7022 Sk., 7021. Cd., 7019. Sk., 7018 Sk., 7017. Sk., 7016. Sk., 7014. Sk., 7013. Sk., 7012. Sk., 7011. Sk., 7008. Sk., 7007 Sk., 7006. Sk., 7004 Sk., 7002. Sk., 4. Cd., 2. Cd., 1024 Sk., 1017/1. Sk., 1017. Sk., 1010/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz120, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, Arslanlar Sk., İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz163, İsimsiz169, İsimsiz170, şehitler küme evleri, İsimsiz172, İsimsiz175, İsimsiz177, İsimsiz187, İsimsiz190, İsimsiz191, İsimsiz192, İsimsiz194, İsimsiz195, İsimsiz197, BAYINDIR ASFALTI, 6130/3, 6130. Sk., Arslanlar Sk., Atik Sk., Ağa Sk., Bayram İsa Sk., Bayındır Asfaltı Cd., Becer Sk., Bodor Sk., Değirmenaltı Sk., Efe Cd., Harmanlılar Cd., Kahvealtı Sk., Kaya Sk., Kemal Alan Sk., Kemal Atatürk Cd., Pamuk Sk., Torbalı Asfaltı Cd., Trafo Cd., Çevik Sk., Özkan Sk., İstasyon Cd., Şehit Atilla Sunar 1. Çk., Şehit Atilla Sunar 2. Çk., Şehit Atilla Sunar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında 19 Mayıs; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Yazıbaşı; , 218, İsimsiz1, 9230, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz12, 216, İsimsiz21, Bülbül Sk., İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, 250/2 Sk., İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz32, İZMİR AYDIN, 339, Serçe Sk., 201. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 224. Sk., 250 Sk., 251. Sk., 322. Sk., 325. Sk., 9202. Sk., 9204. Sk., 9218. Sk., 9226. Sk., Abdi İpekçi Sk., Akasya Sk., Akdeniz Sk., ATATÜRK, Atmaca Sk., Açelya Sk., Begonya Sk., Bestekar Barış Manço Sk., Bülbül Sk., Can Sk., Deniz Sk., Doğan Sk., Fırat Sk., Güvercin Sk., Hasan Tahsin Sk., Kanarya Sk., Karabağ Sk., Karadeniz Sk., Karakaya Sk., Kartal Sk., Keklik Sk., 9207 Sk., Kumru Sk., Kırlangıç Sk., Lale Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, Marmara Sk., Martı Sk., Mevlana Sk., Morsalkım Sk., Balkan Cd., Nazif Alpyörük Cd., Nilüfer Sk., Orhan Alpyörük Cd., Pizza Pizza Sk., Pınar Sk., Sardunya Sk., Sarmaşık Cd., Saz Yolu Cd., Serçe Sk., Sülün Sk., Teba Sk., Turna Sk., Urfalı Sk., Uğur Mumcu Cd., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Zeki Müren Sk., İskele Cd., Şahin Sk., Şirin Sk., 210/2, 9208 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Atalan; , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz28, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 612. Sk., Kurtuluş Cd., Tire Cd., İzmir Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Bülbüldere; , İsimsiz2, İsimsiz17, 801. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 809. Sk., 811. Sk., 813. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 823. Sk., Yunus Emre Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Çapak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Çaybaşı; , 7140 Sk., İsimsiz4, 12, 7121/2, 7129, 7109, 7132/1, 41/1 Sk., 46/2. Sk., 51/1. Sk., 7011. Sk., 7101. Sk., 7102. Sk., 7104 Sk., 7107. Sk., 7108. Sk., 7110. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7116. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7122. Sk., 7125. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7130. Sk., 7131. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7135. Sk., 7136, 7137. Sk., 7139. Sk., 81. Sk., 95/1. Sk., Fevzi Çakmak Cd., KARŞIYAKA 1., MENDERES, Ziya Güler Sk., Çaybaşı 1. Küme Sk., Çaybaşı 2. Sk., AYDIN, 7127/1, 7100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Eğerci; , İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, 12, 7206/1, isimsiz16, 10. Cd., 11. Cd., 2503. Sk., 3000. Sk., 3005. Sk., 3009 Sk., 7203. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7206. Sk., 7208. Sk., 7211. Sk., Eğerci 2. Küme Evleri, EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ, Eğerci 2 Küme Evleri, EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ, Eğerci 3. Küme Sk., Köy Yolu, Torbalı Asfaltı Cd., 7108, eğerci 1.küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Göllüce; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz28, 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 706. Sk., 709. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 715. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 718. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 721. Sk., 722. Sk., 723. Sk., 725. Sk., 727. Sk., 729. Sk., Büyük Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında İstiklal; , FESLEĞEN, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz9, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, Kazım Paşa Cd., İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz135, İsimsiz137, İsimsiz167, İsimsiz177, İsimsiz178, İsimsiz197, İsimsiz198, İsimsiz199, İsimsiz203, İsimsiz204, İsimsiz207, İsimsiz25, 9307, 9316, 103. Sk., 9300. Sk., 9301. Sk., 9303. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9307. Sk., 9308. Sk., Bozköy Cd., Cemal Gürsel Cd., Dadaş Sk., Fesleğen Sk., Filiz Sk., Hatice Öğüt Sk., Kanarya Sk., Karınca, Karınca Sk., Kazım Paşa Cd., Kırmızı Karanfil Sk., Leylak Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, Mimoza Sk., Mine Sk., Mithatpaşa Sk., Mor Menekşe Sk., Morgül Sk., Balkan Cd., Nar Sk., Nergis Sk., Orkide Sk., Oğuz Sk., Papatya Sk., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Zambak Sk., İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Karşıyaka; , 1519. Sk., 7306. Sk., 7319. Sk., KARŞIYAKA 1. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Kuşçuburun; Mimarbaşı Sinan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Muratbey; , İsimsiz15, İsimsiz22, İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Yeniköy; İzmir-Aydın Otoyolu, Bayrak, İsimsiz78, İsimsiz19, İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Taşkesik; Gar, Erez Küme Evleri, Demiryolu, 6377. Sk., 6376/1. Sk., 6376. Sk., 6375. Cd., 6374. Sk., 6373. Sk., 6372. Sk., 6371. Sk., 6370. Sk., 6130. Sk., İsimsiz115, BAYINDIR ASFALTI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Yeni; AYDIN, MENDERES, 589. Sk., 581. Sk., 579/1. Sk., 560. Sk., 558/1. Sk., 558. Sk., 540. Sk., 535. Sk., 1, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Yedi Eylül; 5549, Ümit Tunçağ Cd., Ekoten Cd., 5646. Sk., 5562. Sk., 5551. Sk., 5549. Sk., 5542. Sk., 5549, İsimsiz21, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Şehitler; ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ, ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ, 7521. Cd., 7519. Sk., 7518. Sk., 7516. Sk., 7515. Sk., 7514. Sk., 7513. Sk., 7512. Sk., 7510. Sk., 7509. Sk., 7508. Sk., 7507. Sk., 7506. Sk., 7505. Sk., 7504. Sk., 7503. Sk., 7502. Sk., 2515/1. Sk., 2500/1. Sk., 2500. Sk., 7514, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz71, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz46, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Pamukyazı; İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Naime; İsimsiz41, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Çamlıca; İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz34, Çamlıca Köyü İç Yolu, İsimsiz17, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz4, ÇAMLICA YOLU, , çamlıca küme evleri yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Helvacı; 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292. Sk., 6293. Sk., 6285, 6284. Sk., 6283. Sk., 6282. Sk., 6281. Sk., 6280. Sk., İsimsiz74, İsimsiz208, İsimsiz125, İsimsiz124, 6332/1, İsimsiz105, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz181, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz77, İsimsiz76, düverlik küme evleri yolu, İsimsiz67, İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Dirmil; , İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Aydınlık Sk., İsimsiz17, Aydınlık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz28, İsimsiz131, İsimsiz36, ÇEŞMEALTI, GAZİ CD., İsimsiz45, İsimsiz49, İsimsiz53, İsimsiz66, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz87, 9000/2, çeşmealtı , Çeşmealtı, Topraklık, Aldaş Sk., Alparslan Sk., Ata Cd., Aydınlık Sk., Aşağı Çeşme Sk., Balcı Sk., Beste Sk., Depo Sk., Değirmendere Sk., Dutlu Sk., Döşemelik Sk., Fetih Sk., Gazi Cd., Gelincik Sk., Gündoğdu Sk., Irmak Sk., Kardelen Sk., Kayalık Sk., Korucuk Köyü, Kurtlar Sk., Küllü Sk., Kınalı Sk., Mevlana Sk., Mezarlık Sk., Molla Sk., Narlık Sk., Okul Sk., Songül Sk., Soykan Çk., Yağhaneler Sk., Zincirli Sk., Çeşme Sk., gazi, GAZİ, ATA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; , İsimsiz36, Yel Değirmeni Cd., Çamlık Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Ormanköy; , İsimsiz71, 6331/1, İsimsiz86, İsimsiz87, 6332 Sk., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz160, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz169, İsimsiz172, İsimsiz174, İsimsiz176, İsimsiz187, İsimsiz192, İsimsiz195, İsimsiz196, İsimsiz197, İsimsiz201, İsimsiz202, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz207, 6330. Sk., 6331. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6330/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Düverlik; düverlik köyü iç yolu, düverlik yolu, Düverlik Köyü İç Yolu, İBİLİ TEPESİ, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz43, İsimsiz40, düverlik yolu küme evleri, İsimsiz9, İsimsiz37, DÜVERLİK YOLU, İsimsiz22, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Dağteke; Dağtekke Köyü, 6234. Sk., 6233. Sk., 6231. Sk., 6230. Sk., İsimsiz52, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.853-2025-02-07 17:00:00.031 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz38, İsimsiz4, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz41, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.853-2025-02-07 17:00:00.031 saatleri arasında Yakapınar; İsimsiz58, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.853-2025-02-07 17:00:00.031 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.853-2025-02-07 17:00:00.031 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:00.853-2025-02-07 17:00:00.031 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz11, İsimsiz52, Bayındır Torbalı Yolu, Havuzbaşı Köyü İç Yolu, Havuşbaşı Yolu, , İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz27, İsimsiz39, İsimsiz47, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Cambazoğlu Sk., Cansızlar Sk., Cinaloğlu Sk., Erçolak Sk., Eski Değirmen Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Gazi Sk., Hasan Adanır Sk., Hasan Ali Çk., Karababa Sk., Kazım Karabekir Cd., Kemal Sk., Kuloğlu Sk., Lonca Civan Sk., Murat Hoca Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mustafa Sk., Saim Çavuş Sk., Sakızlıoğlu Sk., Salioğlu Sk., Sanayi Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Çınar Çk., Örentepe Cd., Abdi Yalçın Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11, HACI AHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Mektep; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz17, İsimsiz14, Alptekin Sk., FEVZİ ÇAKMAK, ÇIRPI HAVUZBAŞI, Konut Sk., MİTHAT PAŞA, Mızrak Sk., Toplu Konut Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Vidin Sk., Yaşar Doğu Cd., Çırpı İstasyon Sk., Örentepe Cd., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., OKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Yakapınar; , İsimsiz9, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Yeşilova; , İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Arıkbaşı; , İsimsiz13, İsimsiz49, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz62, İsimsiz74, HUZUR, OKUL, Çırpı İstasyon Sk., ŞEHİTLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Çiftçigediği; İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Osmanlar; Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Köyü, İsimsiz22, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Dernekli; Mersinli, Dernekli Yolu, Dernekli Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Çınardibi; Çınardibi Köyü İç Yolu, Çınardibi Köyü, Osmaniye Köyüçınardibi Köyü, Osmaniye Köyü, Köy İç Yolu, Armutlu Yolu, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz122, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz99, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz37, İsimsiz28, İsimsiz23, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Balcılar; Kenger, Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 09:00:03.415-2025-02-07 12:30:09.703 saatleri arasında Yalı; 6000, 6319/1, 6350. Sk., 6346. Sk., 6344. Sk., 6343. Sk., 6342. Sk., 6342 Sk., 6339. Sk., 6338/1. Sk., 6338. Sk., 6337. Sk., 6336. Sk., 6332 Sk., 6330. Sk., 6330 Sk., 6327. Sk., 6325. Sk., 6324. Sk., 6323. Sk., 6319. Sk., 6312. Sk., 6334, 6163. Sk., İsimsiz3, İsimsiz53, 6267. Sk., 6323. Sk., İsimsiz49, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz37, İsimsiz36, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:03.415-2025-02-07 12:30:09.703 saatleri arasında Şifne; 6352, 6369/1, 6362. Sk., 6351, 6350. Sk., 6349. Sk., 6337. Sk., 6267. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 13:00:38.384-2025-02-07 16:00:45.048 saatleri arasında Alaçatı; 18018, İsimsiz244, , 18018, Süzer Sun Dreams Hotel, Alaçatı Surf Paradise Club, İsimsiz283, 18015, İsimsiz269, İsimsiz258, İsimsiz255, İsimsiz253, İsimsiz250, İsimsiz249 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 09:00:39.908-2025-02-07 17:00:46.624 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2168. Sk., 2106. Sk., 2103. Sk., 2101. Sk., , 2115. Sk., 2117. Sk., 2121. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2129/1. Sk., 2131. Sk., 2133. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2148. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2170. Sk., 2206. Sk., 2349. Sk., 2353. Sk., 2730. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak, 2131/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:39.908-2025-02-07 17:00:46.624 saatleri arasında Kahramandere; İzmir-Seferihisar Yolu, Mithat Ünal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:39.908-2025-02-07 17:00:46.624 saatleri arasında Küçükkaya; küçükkaya sk., İsimsiz15, DAMLACA, Çamlı, Vatan, UMUT, SEVGİ, Mersinli, Eşme, Eski Küçükkaya Sk., Eski Küçükkaya, Anadolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:39.908-2025-02-07 17:00:46.624 saatleri arasında Çamlı; SAĞLIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KAPTAN, ŞAHİN, Şahin Sk., İzmir-Seferihisar Yolu, Çicek Sk., Çamlıca Cd., Çamlıca, ÇAM, Zeytin, YENİ, Yasemin Sk., Yasemin, Yaren, Ulus, Sevgi Sk., Saray Sk., Saray, Okyanus, Kültür Sk., Barış, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:39.908-2025-02-07 17:00:46.624 saatleri arasında Yelki; , 2137. Sk., 2143. Sk., 2153. Sk., 2196. Sk., 2204. Sk., 2380. Sk., 2407. Sk., 2411. Sk., 2415. Sk., 2423. Sk., 2435. Sk., 2478. Sk., 2540. Sk., 2544. Sk., 2559. Sk., 2561. Sk., 2567. Sk., 2730. Sk., 2732. Sk., Adnan Menderes Cd., Namık Elal Cd., 2713, 2464, 2198, 2468 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:39.908-2025-02-07 17:00:46.624 saatleri arasında Payamlı; , Küçükkaya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:41.187-2025-02-07 14:00:50.519 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2321. Sk., 2730. Sk., 2329. Sk., 2382. Sk., 2388. Sk., 2408. Sk., 2414. Sk., 2319/1, 2327. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak, , 2311. Sk., 2317. Sk., 2319. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:00:41.187-2025-02-07 14:00:50.519 saatleri arasında Yelki; 2309. Sk., İzmir-Seferihisar Yolu, Namık Elal, Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mareşal Fevzi Çakmak, 2732. Sk., 2730. Sk., 2522. Sk., 2520. Sk., 2380/1. Sk., 2380. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 09:30:00.028-2025-02-07 16:00:00.038 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz48, İsimsiz45, MOLLALAR, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz30, TAŞLIYATAK, , CEBECİLER, Mollalar, İsimsiz87, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 09:30:00.028-2025-02-07 16:00:00.038 saatleri arasında Tumbullar; İsimsiz49, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.919-2025-02-07 12:00:00.802 saatleri arasında Suludere; İsimsiz73, İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz63, YUKARI AKKAVAKLAR, ATATÜRK, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, İsimsiz38, İsimsiz34, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz4, KOCAÇINARLAR, , İsimsiz137, İsimsiz101, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, KOCAÇINARLAR, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, YUKARI AKKAVAKLAR, YUKARI AKKAVAKLAR, SULUDERE, Kocaçınarlar, Cumhurıyet Koyu İç Yolu, Cumhuriyet Koyu İç Yolu, İsimsiz268, İsimsiz42, MUSLUK, İsimsiz7, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz138, İsimsiz102, İsimsiz103, KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, İsimsiz109, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, KOCAÇINARLAR, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz128, İsimsiz131, KOCAÇINARLAR, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.919-2025-02-07 12:00:00.802 saatleri arasında Şemsiler; Mimar Sinan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.919-2025-02-07 12:00:00.802 saatleri arasında Aydoğdu; KOCAÇINARLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 10:00:00.379-2025-02-07 13:00:00.338 saatleri arasında Belevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 10:00:25.747-2025-02-07 12:00:35.196 saatleri arasında Peker; 5148/2. Sk., 5151. Sk., 5068. Sk., 5076. Sk., 5077. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., 5084. Sk., 5127/1. Sk., 5127. Sk., 5126. Sk., 5125. Sk., 5124. Sk., 5122. Sk., 5121. Sk., 5120. Sk., 5103. Sk., 5083. Sk., , 5027. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5034. Sk., 5036. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5045. Sk., 5046. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5128. Sk., 5128/1. Sk., 5129. Sk., 5130. Sk., 5136. Sk., 5082. Sk., 5058. Sk., 5060. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5066. Sk., 5137. Sk., 5138. Sk., 5140. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5148/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:25.747-2025-02-07 12:00:35.196 saatleri arasında Uzundere; 6100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 10:00:25.747-2025-02-07 12:00:35.196 saatleri arasında İhsan Alyanak; 4972/1. Sk., 4976. Sk., 4977. Sk., 5001. Sk., , 5003. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5020. Sk., 5020/2. Sk., 5021, 5024. Sk., 5027. Sk., 5034. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5044. Sk., 5044/1. Sk., 5045. Sk., 5046. Sk., 5047. Sk., 5049. Sk., 5048. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5054. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Yenikurudere; Yenikurudere Köyü İç Yolu, Yenikurudere Köyü, YENİ KURUDERE YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Kamberler; KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER, KAMBERLER YOLU, İsimsiz91, kamberleryolu kümeevler, Kamberler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-07 2025-02-07 14:00:00.343-2025-02-07 17:00:00.516 saatleri arasında Bayramlı; Bayramlı Yolu Kümeevleri, Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.