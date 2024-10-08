08 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:33

Güncelleme: 08.10.2024 - 09:33

İZMİR ilinde 08 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.029-2024-10-08 15:00:00.846 saatleri arasında Küçükburun; KÜÇÜKBURUN YAYLA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.164-2024-10-08 15:00:00.998 saatleri arasında Çeriközü; İsimsiz1, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.603-2024-10-08 15:00:00.098 saatleri arasında Çeriközü; Çeriközü köyü iç yolu, pınarbasşı sk, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Çeriközü Köyü İç Yolu, GÜLTEPE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.603-2024-10-08 15:00:00.098 saatleri arasında Dibekçi; İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.704-2024-10-08 15:00:00.616 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:00.425-2024-10-08 16:00:00.842 saatleri arasında Işıklı; İsimsiz19, İsimsiz12, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:00.425-2024-10-08 16:00:00.842 saatleri arasında Çiniyeri; İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz10, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.108-2024-10-08 15:00:00.765 saatleri arasında Zübeyde Hanım; , Şehit Nuri Yesugay Parkı İçi Yolu, 7448/18. Sk., 7448/17. Sk., 7400/6. Sk., 7400/24. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.322-2024-10-08 15:00:00.596 saatleri arasında Zübeyde Hanım; 7532. Sk., 7448/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.485-2024-10-08 15:00:00.992 saatleri arasında Zübeyde Hanım; 7448/14, 7448/15. Sk., 7563/10, 7448/13. Sk., , 7563/20. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.485-2024-10-08 15:00:00.992 saatleri arasında Mustafa Kemal; 6753/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.851-2024-10-08 15:00:00.468 saatleri arasında Zübeyde Hanım; 7448/14, 7563/17. Sk., 7563/16. Sk., 7563/15. Sk., 7563/14. Sk., 7563/13. Sk., 7563/12. Sk., 7563/10, 7563/18. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.925-2024-10-08 15:00:00.032 saatleri arasında Zübeyde Hanım; 7532. Sk., 7448/8. Sk., 7448/4. Sk., 7448/3. Sk., 7448/2. Sk., 7448. Sk., , 7448/1. Sk., 7448/11. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.409-2024-10-08 15:00:00.587 saatleri arasında Kuşçular; 8058/1, 8058, , KUŞÇULAR, 8044. Sk., 8034, 8018. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.819-2024-10-08 15:00:00.735 saatleri arasında Egekent; 8827. Sk., 8828. Sk., 8829. Sk., 8831. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.916-2024-10-08 15:00:00.307 saatleri arasında Egekent; 8050. Sk., 8828. Sk., 8827. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.871-2024-10-08 15:00:00.249 saatleri arasında Kurtuluş; 729, 744, 745, , 746, 736, 683. Sk., 726. Sk., NENEHATUN, 743, GÜN, GÜZELHİSAR, ÇAMLIK, 730, 740, 742, 731, 726 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.871-2024-10-08 15:00:00.249 saatleri arasında Yeni; , 912/1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz34, 921, 975, 872, 799, 804, 842, 805, 797. Sk., 801. Sk., 841. Sk., 844. Sk., 849. Sk., 841, 852. Sk., 856. Sk., 863. Sk., 875. Sk., GÜZELHİSAR, Kıbrıs Cd., Nene Hatun Cd., 850, 858, 865, 861, 866, 922, 803, 937, 903, 879, 882, 867, 864, 851 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.871-2024-10-08 15:00:00.249 saatleri arasında Güzelhisar; Balabanpaşa Sk., Hamam Sk., Köprülü 1. Sk., Kültür, Kültür Sk., Kıbrıs Cd., Merkez Cd., Mescit Sk., Oluklu Çeşme Sk., Seyhan Sk., Tabakhane Sk., Tepe 1. Sk., Çamaltı Sk., Çarşı Sk., Çayır, TABAKHANE, , İsimsiz1, İsimsiz2, GAVURDERE, GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, 17/20, BALABANPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.871-2024-10-08 15:00:00.249 saatleri arasında Kültür; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:00.737-2024-10-08 16:00:00.976 saatleri arasında Karaköy; , Çoraklar-Eski Karaköy Yolu, Karaköy Köyü İç Yolu, Eski Karaköy Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:00.737-2024-10-08 16:00:00.976 saatleri arasında Kalabak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:00.737-2024-10-08 16:00:00.976 saatleri arasında Çoraklar; Çoraklar Yolu, ÇORAKLAR OKUL, Mercan Sk., Aydoğdu Sk., Gül 2. Sk., Menekşe Sk., , İsimsiz3, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 10:00:00.737-2024-10-08 16:00:00.976 saatleri arasında Çaltılıdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.947-2024-10-08 16:00:00.129 saatleri arasında Ovacık; , , İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz21, İsimsiz21, OVACIK, OVACIK, İsimsiz43, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz45, İsimsiz51, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz53, AKALAN, AKALAN, İsimsiz57, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz58, ELMADERESİ, ELMADERESİ, İsimsiz62, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz65, Akalan, Akalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:00:00.947-2024-10-08 16:00:00.129 saatleri arasında Uzunköy; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:30:00.948-2024-10-08 15:30:10.577 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:30:00.948-2024-10-08 15:30:10.577 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 09:30:00.948-2024-10-08 15:30:10.577 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:30:00.948-2024-10-08 15:30:10.577 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz35, İsimsiz11, İsimsiz52, , İsimsiz6, İsimsiz27, İsimsiz39, İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:30:00.948-2024-10-08 15:30:10.577 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 09:30:00.948-2024-10-08 15:30:10.577 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 10:00:34.735-2024-10-08 12:00:46.386 saatleri arasında Altınyunus; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 11:00:28.212-2024-10-08 16:00:37.847 saatleri arasında Musalla; 1035/1. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1032. Sk., 1031. Sk., 1030. Sk., 1028. Sk., 1026. Sk., 1025. Sk., 1024. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., 1008. Sk., 1007. Sk., 1006. Sk., 1005. Sk., 1004. Sk., 1003/1. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 7016, 7004, 7012, 7003, 7015, 2122/1, İsimsiz223, İsimsiz222, İsimsiz218, İsimsiz216, İsimsiz215, İsimsiz212, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz208, İsimsiz205, İsimsiz204, 7035, İsimsiz177, İsimsiz171, İsimsiz168, 7007, 7010, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz135, İsimsiz114, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz108, İsimsiz105, İsimsiz102, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz18, İsimsiz92, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz21, İsimsiz15, İsimsiz14, 7002, Küme Evler, 7001, , 1060. Sk., 2009, Akarca Mevkii, 7006, 7010/1, 7011, 7020. Sk., 7019. Sk., 7018. Sk., 7017. Sk., 7014. Sk., 7008. Sk., 7000. Sk., 2122. Sk., 2032, 2015/1. Sk., 1065. Sk., 1063. Sk., 1062. Sk., 1061. Sk., 1058. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1055. Sk., 1054. Sk., 1053. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 1050. Sk., 1049. Sk., 1048. Sk., 1047. Sk., 1045. Sk., 1044. Sk., 1043. Sk., 1042. Sk., 1041. Sk., 1039. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 11:00:28.212-2024-10-08 16:00:37.847 saatleri arasında İsmet İnönü; 2300. Sk., 2167. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2157. Sk., 2156. Sk., 2150. Sk., 2149. Sk., 2148. Sk., 2147. Sk., 2144. Sk., 2143. Sk., 2142. Sk., 2141. Sk., 2140. Sk., 2138. Sk., 2137. Sk., 2136. Sk., 2135. Sk., 2133. Sk., 2132. Sk., 2129. Sk., 2128. Sk., 2127. Sk., 2126. Sk., 2125. Sk., 2124. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2082. Sk., 2081. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2078/1. Sk., 2078. Sk., 2077. Sk., 2073. Sk., 2070. Sk., 2069. Sk., 2066. Sk., 2064. Sk., 2062. Sk., 2061. Sk., 2060. Sk., 2059. Sk., 2058. Sk., 2057. Sk., 2056. Sk., 2055/1, 2055. Sk., 2053. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2048. Sk., 2046. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2040. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2032, 2030. Sk., 2028. Sk., 2025. Sk., 2024. Sk., 2023. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2020. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., 2011. Sk., 2009, 2008. Sk., 2007. Sk., 2006. Sk., 2005/3. Sk., 2005/2. Sk., 2005/1. Sk., 2005. Sk., 2122/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 11:00:28.212-2024-10-08 16:00:37.847 saatleri arasında Ovacık; 7104, 7151/1, Köy Yolu, 7120, 7165. Sk., 7164. Sk., 7163. Sk., 7161. Sk., 7158. Sk., 7154. Sk., 7152. Sk., 7151/1. Sk., 7150. Sk., 7148. Sk., 7146. Sk., 7145. Sk., 7144. Sk., 7143. Sk., 7141. Sk., 7140. Sk., 7136. Sk., 7135. Sk., 7134. Sk., 7133. Sk., 7132. Sk., 7128. Sk., 7127. Sk., 7126. Sk., 7125. Sk., 7123. Sk., 7122. Sk., 7119. Sk., 7117. Sk., 7116. Sk., 7115. Sk., 7114. Sk., 7113. Sk., 7112. Sk., 7111. Sk., 7110. Sk., 7109. Sk., 7100. Sk., 7099. Sk., 7096. Sk., 7095. Sk., 7091. Sk., 7090. Sk., 7089. Sk., 7088. Sk., 7084. Sk., 7083/1. Sk., 7083. Sk., 7081. Sk., 7080. Sk., 7079. Sk., 7078. Sk., 7076. Sk., 7075. Sk., 7074. Sk., 7073. Sk., 7072. Sk., 7071. Sk., 7070. Sk., 7065. Sk., 7064. Sk., 7063. Sk., 7061. Sk., 7060. Sk., 7059. Sk., 7053. Sk., 7051. Sk., 7049. Sk., 7047. Sk., 7046. Sk., 7045. Sk., 7044. Sk., 7043. Sk., 7042. Sk., 7040/1. Sk., 7040. Sk., 7039. Sk., 7038. Sk., 7037. Sk., 7036. Sk., 7027. Sk., 7000. Sk., 7068/1, 7105, 7140/1, 7034/1, 7107, 7094, 7102, 7167, 7056, 7036/1, 7060/1, 7103, 7140/2, İsimsiz301, İsimsiz300, İsimsiz291, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz8, İsimsiz4, İsimsiz3, 7150 SK., İsimsiz1, 7032, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 11:00:28.212-2024-10-08 16:00:37.847 saatleri arasında Fahrettinpaşa; İc Yol, 2213/1, Site İci Yol, 2228. Sk., 2227. Sk., 2226. Sk., 2225. Sk., 2224. Sk., 2222/1. Sk., 2222. Sk., 2221. Sk., 2220. Sk., 2218. Sk., 2217. Sk., 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk., 2213. Sk., 2212. Sk., 2211. Sk., 2210. Sk., 2208, 2207. Sk., 2206. Sk., 2205. Sk., 2204. Sk., 2203. Sk., 2202. Sk., 2201. Sk., İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 11:00:28.212-2024-10-08 16:00:37.847 saatleri arasında Çakabey; 2208, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 10:00:46.664-2024-10-08 15:00:58.101 saatleri arasında Çetin Emeç; Güvenevler Sk., Börklüce Mustafa Sk., Ayhan Işık, Börklüce Mustafa, AZİZ NESİN, PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, Mürsel Paşa, Mürsel Paşa Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 13:00:42.595-2024-10-08 16:00:49.711 saatleri arasında Ufuk; 910/3. Sk., 868/2, 862. Sk., 860. Sk., 848/3. Sk., 3413/1. Sk., 2763. Sk., , 868/1. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., 901. Sk., 905. Sk., 907. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 913. Sk., 915. Sk., 917. Sk., 868. Sk., 864. Sk., 917/1. Sk., 917/2. Sk., 917/3. Sk., CEYLAN, Fevzi Çakmak Cd., Kılıç Reis Cd., Şehit Pyd. Çvş. Ceysu Ceylan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 13:00:42.595-2024-10-08 16:00:49.711 saatleri arasında Şirinkapı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 13:00:42.595-2024-10-08 16:00:49.711 saatleri arasında Dicle; Fevzi Çakmak, 877. Sk., 872. Sk., 869. Sk., 868. Sk., 866. Sk., 864. Sk., 862. Sk., 859. Sk., 858. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 13:00:42.595-2024-10-08 16:00:49.711 saatleri arasında Çamlık; 850 sokak, 851/2, Onat Cd., Fevzi Çakmak Cd., 871. Sk., 858. Sk., 863, 855/1. Sk., 852. Sk., 851/1. Sk., 851. Sk., 841/1. Sk., 841. Sk., 829/2. Sk., 829/1. Sk., 829. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-08 2024-10-08 13:00:42.595-2024-10-08 16:00:49.711 saatleri arasında Ulubatlı; 2763. Sk., Kılıç Reis Cd., Adalet Cd., 3449. Sk., 3430. Sk., 3414. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 13:00:42.595-2024-10-08 16:00:49.711 saatleri arasında İsmet Paşa; 3662. Sk., 3661. Sk., 3659. Sk., 3523. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-08 2024-10-08 13:00:42.595-2024-10-08 16:00:49.711 saatleri arasında Ferahlı; Şehit Pyd. Çvş. Ceysu Ceylan Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., CEYLAN, 3523. Sk., 3515. Sk., , 3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3423/1. Sk., 3423. Sk., 3422. Sk., 3421. Sk., 3419. Sk., 3417. Sk., 3416. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.