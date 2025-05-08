08 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:57

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:57

KOCAELİ ilinde 08 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde ERIKLI MEVKII, ERİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, KARADIVAN mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BERİL SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, GÖKÇE SK., KUM, KUM SK., ORMAN. SK., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., ŞENOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde GÜL SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIBLEPINAR, SARAYBOSNA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 208. CD., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PAZARKÖY mahallelerinde KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, EVREN CD., GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KIRIK SK., KÖPRÜLÜ SK., KUZU, KUZU SK., MERVE, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 4.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ATILAY, ATILAY SK., BAHÇELİEVLER SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., GÜNEYBAĞ SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, KORCAN, MÜEZZİN MEHMET SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., SALMAN SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SÖGÜTLÜK, TOPÇULAR SK., YUDUM, YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 225. SK., 227., 227. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301., FIRUZE, FIRUZE CD., FİRUZE CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BEŞİK, ÇAĞRI, ELDİVAN, İNKILAP SK., KULELI, SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ARPAÇAY, ARPAÇAY SK., ÇAMLI, DÜZLER, DÜZLER SK., ELİT SK., EMRAH, GÜLAÇTI SK., GÜNAYDIN, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., KAVAKLI SK., MARTI SK., MELTEM SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MİNE SK., MÜDERRIS, NEŞELİK SK., ÖNDER, SARAYBAHÇE, TOPBAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, İBRİKDERE, MASUKIYE mahallelerinde 155. SK., BİGA SK., KIZILCA, KIZILERIK, KIZILERİK SK., REŞİTBEY CD., UZUNTARLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, 580, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD, HASAN TAHSİN CD., İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., NİLAY SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 108., 108. SK., 109. SK., 112. SK., 114. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 120. SK., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 132. SK., 133. SK., 134., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 247., 25., 25. SK., 29., 31. SK., 32., 32. SK., 34. SK., 35., 36., 37., 38., 4. SK., 40. SK., 41., 5. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ASLIHAN, ATALAR SK., AYDINLI SK., BEREKETLİ., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., ÇAMLI SK., ÇEMBER, DAĞOĞLU, DİBEKTAŞI SK., DOĞANTEPE CUMHURİYET, ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH SK., ENGİN, ENGİN SK., GÖZDE, GÖZPINAR, GÖZPINAR SK., GÜLDESTE, GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HAREM SK., INKILAP, ISTIKBAL, İZMIT., İZMİT.. CD., KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KOVAN, KOVAN SK., KULELİ, KULELİ SK., KURTBEY, KURTBEY SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., MELTEM, MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., ÖZDEMİR SK., ÖZVEREN SK., PLATIN, PLATİN SK., SARAYBAHÇE SK., SERAP SK., TARAKLI SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TUNALI SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AYITEPE YOLU, ESME DERE YOLU, EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., OTAG, SORGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAABDÜLBAKI, KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde AKMESE YOLU MEVKII, AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SITELERI MEVKII, ÇAMLIK SİTELERİ MEVKİİ KÜME EVLER, DENİZ KABUĞU SİTELERİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIZILCIK SK., MAZLUM SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde ALTINTEPE SK., ALTUNAY SK., ARDIÇLI SK., ASMALAR, ASMALAR SK., AYVALIK, AYVALIK SK., BARUTÇU SK., BEYAZ İNCİ SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA, BUCAK, CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., DEMİRAY SK., DERGAH, DOST, ECRİN SK., EDA SK., EGEMENLİK CD., EKIM, EKİM SK., ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GURBET, GÜLNİHAL SK., İKİZDERE CD., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MEKTEP, MURADIYE, MURADİYE CD., NİSA SK., ÖZ DICLE, ÖZ DICLE SK., ÖZ DİCLE SK., ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., SEYRAN SK., SOYER, SOYER SK., ŞENYUVA SK., TEMMUZ SK., TEPEKÖY, TEPEKÖY CD., ÜMIT, ÜMİT SK., YADİGAR, YADİGAR SK., YAĞIZDERE, YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., YORGUN SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde BARUT SK., BIBERIYE, BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CEYDA SK., DAĞ ÇİÇEĞİ SK., DINÇ, DÜZLEM, DÜZLEM SK., EBEDİ SK., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ SK., GÜLEN SK., GÜLENLER SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD, HATEM SK., IRMAK SK., KÖROĞULLARI SK., KÜRE SK., ONAY SK., SOSYAL SK., ŞİMŞEKLER SK., YENİYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY, YASSIBAG mahallelerinde ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KORUKENT, KORUKENT SK, LAVANTA BAHÇESI, S.S. MERVE CAN YAPI KOOPERATİF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR, AKASYALAR CD., KOCAELİ YÜRÜYÜŞ YOLU 3.ETAP SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLTEPE, KOZLUK, TURGUT mahallelerinde ÇAĞDAŞ SK., ISTANBUL KARAYOLU, İSTANBUL KARAYOLU CD., KIRKMESE, MEHMETÇIK, MIRALAY MÜMTAZ, MUSTAFA KARAKAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURİYET, ÇAYIROVA mahallelerinde 2335/1. SK., 5202., 5202. SK., 5203., 5203. SK., 5204., 5204. SK., 5205., 5205. SK., 5206. SK., 5207., 5207. SK., 5207/1., 5207/1. SK., 5208., 5208. SK., 5208/1. SK., 5208/2. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212. SK., 5213. SK., ALİ HAYDAR EFENDİ CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., ORTA CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, YENI, YENİ mahallelerinde 5104., 5104. SK., 5105., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5107/1. SK., 5107/2. SK., 5107/3. SK., 5108/2. SK., 5108/3., 5108/3. SK., 5109., 5109. SK., 5109/1. SK., 5110., 5110. SK., 5111., 5111. SK., 5111/1. SK., 5112., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114., 5114. SK., 5114/1. SK., 5114/3., 5114/3. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5115., 5115. SK., 5120/2. SK., 5120/3., 5120/3. SK., 5120/4. SK., 5120/5., 5120/5. SK., 5121/1., 5121/1. SK., 5121/2. SK., 5122. SK., 5123., 5123. SK., 5124., 5124. SK., 5124/2. SK., 5145. SK., 5146., 5146. SK., 5147. SK., 5149. SK., 5206., 5212., 5213., 5218. SK., 5219. SK., 5220. SK., ABDURRAHMAN KORHAN, ABDURRAHMAN KORHAN CD., EMEK CD., FATIH, GAZILER, GAZİLER CD., MENDERES CD., OSMANİYE CD., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ULUS, YAVUZ SELİM mahallelerinde 10. SK., 105. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 15/1. SK., 15/3. SK., 15/6. SK., 18. SK., 18/1. SK., 19. SK., 20., 20. SK., 21., 21/1. SK., 2142/1. SK., 2143. SK., 2147. SK., 2149/1. SK., 2152., 2152. SK., 2152/1. SK., 2154., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2158. SK., 2158/1. SK., 2160., 2160. SK., 2165. SK., 22. SK., 2201. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2., 2211/2. SK., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213., 2213. SK., 2213/2., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2216/1., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2219., 2219. SK., 2220. SK., 2220/1. SK., 2221. SK., 2222. SK., 2222/1. SK., 2222/2., 2222/2. SK., 2222/3. SK., 2223. SK., 2223/1., 2223/1. SK., 2224., 2224. SK., 2224/1. SK., 2225., 2225. SK., 2225/1. SK., 2226. SK., 2228. SK., 2229., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2231., 2231. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2., 2231/2. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234., 2234. SK., 2235., 2235. SK., 2236/1. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2240. SK., 2241. SK., 2318. SK., 2321., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2347/1. SK., 2348., 2348. SK., 2349., 2349. SK., 2351., 2351. SK., 2352., 2352. SK., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2359. SK., 2360. SK., 2361. SK., 27. SK., 27/1. SK., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/5. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 32/1. SK., 33. SK., 33/2. SK., 35. SK., 35/1. SK., 36. SK., 37. SK., 37/1. SK., 38. SK., 38/1. SK., 38/2. SK., 38/3. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40/1. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 42. SK., 43. SK., 44. SK., 44/1. SK., 45. SK., 45/1. SK., 45/2. SK., 45/3. SK, 45/3. SK., 46. SK., 461/3. SK., 47. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 49/1. SK., 5/6. SK., 5/7. SK., 50. SK., 53. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., 6. SK., 6/1. SK., 6/2., 6/3. SK., 6/4. SK., 8. SK., FİKRİ ALTIOKKA CD., GÜNEY YANYOL, İSTİKLAL CD., KÖROGLU, KÖROGLU CD., KÖROĞLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., NENEHATUN CD., PIRIREIS, PIRIREIS CD., PIRSULTAN, PİRİREİS CD., PİRSULTAN CD., TOPAL OSMAN AGA, TOPAL OSMAN AĞA CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ mahallelerinde 4043., 4043. SK., BAĞLAR SK., ÇAYIRDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/3. SK., 1312/7., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316/2. SK., 1320. SK., 1321. SK., 1322., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326., 1326. SK., 1327. SK., 1327/3. SK., 1328., 1328. SK., 1330., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL mahallelerinde 1201/4. SK., 1203. SK., SEHIT NUMAN DEDE, ŞEHİT NUMAN DEDE CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1201/3. SK., 1201/4. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3916., BAĞ SK., DEĞİRMENCİ SK., İsimsiz59, KARGALI, KARGALI CD., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME SK., OLUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 4701. SK, 4705., ÇORUH SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK CD., KIZILKAN SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1551., 1551. SK., 1552., 1553., 1553. SK., 1554. SK., 1558. SK., 1558/1. SK., 1558/2. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1560., 1560. SK., 1560/1. SK., 1564. SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAĞRI SK., POYRAZ SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SANTIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER mahallelerinde 1654/2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI mahallelerinde BAHÇE, BAHÇE SK., BIRCAN, BİRCAN SK., CAN SK., ERENLER SK., EŞREF SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KAVALA CD., LAVANTA SK., MECIT, MELİS SK., NURGÖK SK., ONAR SK., ORKİDE SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SATIGÜL SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SOKULLU CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ASLI, ASLI SK., BERKE SK., BOSTANCI, CEZVECI, CEZVECİ SK., DALGA SK., ERDAL SK., FILINGIR, FİLİNGİR SK., GÖKTAS, KARAASLAN CD., KARANI, KARANİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL SK., NUR SK., ÖZGÜR SK., SELALE, SEZGI, SEZGİ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN SK., ZENNUR SK., ZEYTINLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ISTASYON, İSTASYON, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1409. SK., 1409/2. SK., 1410. SK., 1410/1., 1411., 1411. SK., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1421. SK., 1421/2. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452. SK., 1454. SK., 1455. SK., 1456. SK., 1495. SK., 1495/2. SK., 1496/1., 1519., 1519. SK., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523. SK., 1523/1., 1524., 1525. SK., 1526. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1528/1. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1533. SK., 1533/1. SK., 1534. SK., 1535. SK., 1535/2. SK., 1537. SK., 1537/1. SK., 1538., 1539. SK., 1540., 1540. SK., 1541. SK., 1541/1. SK., 1542., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1543., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1554/1. SK., 1601., 1601. SK., 1601/1., 1601/1. SK., 1601/2. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609., 1609. SK., 1610. SK., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618/1. SK., 1618/2., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1625., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628., 1628. SK., 1628/1., 1628/1. SK., 1629. SK., 1630., 1630. SK., 1631., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1635. SK., 1636., 1636. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1637/2. SK., 1638. SK., 1639. SK., 1639/1. SK., 1640. SK., 1641., 1641. SK., 1642., 1642/1., 1642/1. SK., 1642/2., 1642/2. SK., 1642/3. SK., 1643. SK., 1644., 1644. SK., 1645., 1645. SK., 1645/1. SK., 1646., 1646. SK., 1647., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1654. SK., 1654/2. SK., 1655. SK., 1655/1., 1656. SK., 1657. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1659/1., 1659/1. SK., 1659/2., 1659/2. SK., 1660. SK., 1661., 1661. SK., 1662., 1662. SK., 1663., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3., 1663/3. SK., 1663/4., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1664. SK., 1664/2., 1664/2. SK., 1664/3., 1664/3. SK., 1664/4., 1664/4. SK., 1665., 1665. SK., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3., 1665/4. SK., 1666., 1666. SK., 1666/1., 1666/1. SK., 1666/2., 1666/2. SK., 1666/3. SK., 1667. SK., 1668., 1668. SK., 1669., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671. SK., 1672., 1672. SK., 563. SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., AYDINLAR, AYDINLAR CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIZIM, ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ETHEM BEY CD., FIRAT SK., GÜNEY YANYOL CD., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HASAT SK., KARAKUS, KARAKUŞ SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL CD., ÖKSÜZ, ÖKSÜZ SK., SANAYİ CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MURAT KAYA, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖGÜTLER CD., SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BOSTAN SK., BULGURLU SK., CANAN, CANAN SK., CİVAN SK., DESTAN SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERASLAN SK., ERTAÇ SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜRAL SK., HELAL SK., KETENCİLER SK., MELİH SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., NEFER SK., OKTAY SK., TEOMAN SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., ÜLKEM SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADI, YELPAZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 29 EKIM, 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE, ADATEPE SK., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE, AKABE SK., ANITTEPE SK., ANKARA CD., ATA CD., ATAMAN SK., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAĞDATLI CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKÜ, BANDIRMA SK., BAYRAM SIT, BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., CABİR TOKER SK., CAMİLİ SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOĞLU SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ERDAL BEY, ERDAL BEY SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESER SK., ESKİŞEHİR SK., FARUK SÖNMEZ SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÖKSU SK., GÜNDÜZ CD., GÜZEL SK., HALE SK., HAMİT ÇAVUŞ SK., HASAN ALI YÜCEL, HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN TAHSİN SK., HAYAT, HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HAZAR, HAZAR SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., IMREN, ISMET ATLI, IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İMREN SK., İNAN SK., İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KARABEKİR SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KIRAZCI, KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., MENZIL, MENZİL SK., MİNE ATALAY SK., MORLALE, MORLALE SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUSTAFA OKTAY, MUSTAFA OKTAY SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NECATİ ÖKSE CD., NEHİR SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., OZANLAR SK., ÖZEN SK., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAMSUN SK., SEHIT KUBILAY, SERHATLI SK., SERIF ÇANGA, SİVAS SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞENEL SK., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., TURAN DURSUN CD., UGURLU, UĞURLU SK., UYGUN SK., ÜNÜSAN SK., VATAN SK., YAŞAR KEMAL SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., CAHİT KAYRA SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, DENIZ, DENİZ, DUMLUPINAR, SERİNLİK, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, YAVUZ, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1641, 5014, ADA SK., AĞRI SK., ALİM SK., AYDINLAR SK., AYNA SK., BAĞLAR YOLU SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BAYDAR ALT SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., BERRIN, BEZENDI, BEZENDİ SK., BİLGE SK., BURHAN SK., CANAN CD., CANDAŞ SK., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CEMAL YANILMAZ SK., CEVİZLİ SK., CÜNEYT SK., ÇAGATAY SK., ÇAĞATAY SK., ÇAKIR SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇIMEN, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİMEN SK., ÇİMENLİ SK., D-100 KARAYOLU CD., DENIZ KIZI, DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DERNEK, DERNEK SK., DILEK, DİLEK SK., DUT, DUT SK., EMNİYETÇİLER SK., ENGIN, ENGİN CD., ERHAN SK., ERTÜRK SK., ESAS SK., ESEN, ESENTEPE CD., EŞREF BİTLİS CD, FAHRETTİN MUTAF SK., GONCA, GÖÇER, GÖÇER SK., GÜLSÜM, GÜLSÜM SK., GÜNAYDIN SK., GÜNDOĞDU SK., GÜNEY SK., H.AKAR, H.AKAR SK., HACI ÖMER SK., HAFIZ HASAN YILMAZ, HAFIZ HASAN YILMAZ CD., HANIMELI, HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HASAN GENÇ, HASAN GENÇ SK., HAYRAT, HAYRAT SK., İĞDE SK., İNCİR SK., İTİMAT SK., İZGİ SK., KALEM, KALEM SK., KALYON SK., KAPADOKYA, KARABEY, KARABEY SK., KAYNAKBAŞI SK., KEKLIK, KEMALOĞLU SK., KENGER SK., KIRIM, KISMET, KONUK SK., KORKMAZ SK., KURNAZ SK., KUŞAKKAYA SK., KÜÇÜK SK., LALE SK., MACIDE, MACİDE SK., MACİT SK., MARMARA CD., MEHTAP SK., MEKTEP SK., MEVLANA CD., NALLI, NALLI SK., NASUH SK., NATO, NATO CD., NURHAYAT SK., OCAKLI SK., OK SK., ONUR SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., OSMAN GAZI, ÖNDER SK., ÖZDİL SK., ÖZGEM SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PARK SK., PAZAR SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHIL, SANCAK SK., SANDALCI, SANDALCI SK., SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SEÇİLMİŞ SK., SEHIT RECEP KILIÇ, SERT SK., SEVGİ SK., SEVIM, SEVİM SK., SEYDA, SIMSIR, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK., ŞERMİN SK., ŞEYDA CD., ŞİMŞEK SK., ŞÜKRAN SK., TALGIR SK., TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEZLER SK., TUĞBA SK., TURHAN, TÜNEL, TÜNEL SK., URAL SK., UZUNER SK., ÜRÜN SK., YALÇINKAYA SK., YASİN SK., YENİLİK SK., YENİYOL SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AKÇAKESME SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARAPOĞLU SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA ALTI SK., AYLA, AYLA SK., AYŞEN SK., BABİL SK., BAĞLAR CD., BAĞLIK SK., BALIK, BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., BÖGÜRTLEN, BÖĞÜRTLEN SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., CUDİ SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., CUMHURİYET CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., ÇELIKIZ, DEĞER SK, DENİZLİ SK., DERIN, DERİN SK., DEVRAN SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., GÖKKUBBE SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLİSTAN SK., HASTANE, HASTANE CD., HÜNER, HÜNER SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KADİFE SK., KARANFILLI, KARANFİLLİ SK., KEKIK, KEKİK SK., KEVSER, KEVSER SK., KIRIKÇIHALA SK., KİRAZLIK SK., KONU, KÖRPE SK., KUTLU, KUTLU SK., NARIN, NEBI, NEBİ, NEBİ SK., OCAK, OCAK SK., PALMIYE, PANZEHİR SK., PINARSUYU, PINARSUYU SK, SADE SK., SAĞLIK SK., SAHIN, SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK., SANLI, SARAY, SARAY SK., SEBBOY, SEÇKİN SK., SEDEF, SEDEF SK., ŞEBBOY SK., TUFAN, ULUS, ULUS CD., VEDA SK., YESILCE, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK., YİĞİT SK., YONCA SK., YUVAKENT SİTESİ SK, YUVAMKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IRSADIYE, İRŞADİYE mahallelerinde IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde ATILLAHAN, ATİLLAHAN CD., ORHAN VELİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.