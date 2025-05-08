08 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:57

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:57

MANİSA ilinde 08 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-08 2025-05-08 09:00:11.333-2025-05-08 15:00:18.749 saatleri arasında Namazgah; Seden Sk., PEKİN, NAZIM USULOĞLU, MELİS, Eyüplü Teğmen Ali Bey Sk., DR.SADIK AHMET, CEYLAN, BURHAN DOĞAN, Betül Sk., Afacan Sk., , İsimsiz5, İsimsiz1, GAZİ OSMAN PAŞA, ŞİRİN, ŞAHİN, İRFAN, İnci Sk., Çimen Sk., ÇAĞATAY, Çark Sk., ZÜBEYDE HANIM, ZAFER, SEHER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-08 2025-05-08 09:00:11.333-2025-05-08 15:00:18.749 saatleri arasında Nihat Danışman; Silman Sk., Yay Sk., AZİM, İsimsiz18, GAZİ OSMAN PAŞA, NAZIM USULOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-08 2025-05-08 09:00:35.468-2025-05-08 12:00:45.562 saatleri arasında Taşokçular; İsimsiz10, isimsiz 45, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz45, Patika, İsimsiz30, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-08 2025-05-08 09:00:35.468-2025-05-08 12:00:45.562 saatleri arasında Armutlu; , İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-08 2025-05-08 13:00:09.568-2025-05-08 16:00:17.042 saatleri arasında Üşümüş; İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-08 2025-05-08 09:00:36.9-2025-05-08 15:00:44.077 saatleri arasında Taytan; 59, 88, İsimsiz73, , 64, İsimsiz158, 62. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-08 2025-05-08 09:00:44.985-2025-05-08 15:00:51.696 saatleri arasında Taytan; 59, , İsimsiz74, İsimsiz75, Salihli Simav Yolu, İsimsiz145 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-08 2025-05-08 09:00:38.305-2025-05-08 12:00:49.001 saatleri arasında Kıranşeyh; Kıranşeyh Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-08 2025-05-08 09:00:44.305-2025-05-08 15:00:52.782 saatleri arasında Değnekler; İsimsiz1, Deynekler Köyü İç Yolu, Deynekler Köyü Yolu, , değnekler, değnekler, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, değnekler, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, değnekler, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-08 2025-05-08 09:00:44.305-2025-05-08 15:00:52.782 saatleri arasında Kumkuyucak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-08 2025-05-08 10:00:01.687-2025-05-08 16:00:07.465 saatleri arasında Çarıkmahmutlu; İsimsiz10, İsimsiz51, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-08 2025-05-08 10:00:13.49-2025-05-08 13:00:21.982 saatleri arasında Yıldız; İsimsiz30, İsimsiz34, zafer, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, Yıldız Köyü İç Yol, Selendi İç Yol, , İsimsiz29, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.