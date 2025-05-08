08 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:57

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:57

SAKARYA ilinde 08 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, DUDUKÖY, HATİPLER, KARAÇALI, KERTİL, KONAK, MERKEZ, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16012, 16014, 16015, 16018, 16019, 16020, 16021, 19018, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 3005, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34025, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKARSU SK., AKINCI, AKMESE, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, AYAN, AYAN SK., AZIZ DURAN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇER SK., BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALDAGI, ÇAKALLAR SK., ÇELIK, ÇELİK, ÇETİN, ÇEVİK SK., ÇUKURKUYU SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ AĞZI SK., DAĞ YENİKÖY, DAR SK., DERE, DIRMANDILAR, DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/6, DUDUKÖY/7, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA, EDİPPAŞA CD., EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EKİN, ERCAN, ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., FERİT SANER CD., GONCAGÜL, GÖKTAŞ SK., GÜL/1, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HATİPLER 6, HATİPOĞLU, HATİPOĞLU SK., HAYALLER SK., HAYELLER SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HUNLAR, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., ISIL, İsimsiz106, İsimsiz122, İSMAİL EFENDİ SK., KADİR KOÇ CD., KAHVECİOĞLU SK., KANARYA, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ CD., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARAKAŞ SK., KARANFİL SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KARŞIYAKA, KAYACIK/31, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KIZILCIKLI BURUN SK., KIZMAZ, KIZMAZ SK., KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KONAK 19, KOVA, KOVA SK., KÖRÜK, KÖSE, KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MANAV SK., MANOLYA SK., MERKEZ/4, MEŞE BAYIRI SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., NALBANTLAR, NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NEHIR, NERGİZ, NEVRIN, NEZIH, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ÖZÇELİK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ SK., SASKINLAR, SAVAŞ SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL, SOGUKSU, SOYSAL SK., ŞAFAK SK., ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ŞEKER, ŞEKER SK., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ, ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEKİNER SK., TEPE, TEZCAN SK., TEZER SK., Uavtede Yok, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAMAK, YAPRAK SK., YENİ MAHALLE 5 SK., YONCA CD., ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIÇAM, YENİÇAM mahallelerinde KANDIRA YOLU, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENİÇAM 1, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006. SK., 201, 206 SK., 207, 207 SK., 212, 215, 216, 216. SK., 222. SK., ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR CD., ESKİŞEHİR CD., İsimsiz145, KAVSAK1, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA mahallelerinde 212 SK., 219, 221, 239 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ALTAY SK., ARZU, ATATÜRK, BURÇAK, ÇARKÇI, DAMLA, DEVRAN, DISLI, GIDER, GİDER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜVEN, GÜVEN CD., KAPI, ÖZGÜR, SHT.ERDOGAN YENI, TUNA, TUNA CD., TÜRKER SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 05:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde ESER, ORHAN GAZİ CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CAD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY, RÜSTEMLER mahallelerinde 5529 NOLU SK., KARAKÖY, KARAKÖY CD., SET ÜSTÜ, ŞAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, KARAKÖY mahallelerinde 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., ANKARA, CD., ÇÖKEKLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, KARAKÖY mahallelerinde 5466 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526. SK., 5527 NOLU, 5529 NOLU, NEVIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde ANKARA, NEVİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, KARAKÖY mahallelerinde 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1302 NOLU, 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU, 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU, 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde ORHANGAZİ CD., SEDAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1304 NOLU, 1311 NOLU SK., 1312 NOLU SK., 1313 NOLU SK., 1319 NOLU, ATAR SK., KINALI SK., NİLÜFER SK., YENİ ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 423 NOLU SK., 424 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 432 NOLU SK., 503 NOLU, 503 NOLU SK., 506 NOLU SK., 710 NOLU, 808 NOLU, 808 NOLU SK., 811 NOLU SK., 815 NOLU SK., 816 NOLU, 816 NOLU SK., 820 NOLU SK., 821 NOLU SK., 839 NOLU, 839 NOLU SK., 840 NOLU, 840 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU SK., 850 NOLU SK., 853 NOLU SK., 859 NOLU SK., 863 NOLU, 867 NOLU SK., 870 NOLU SK., 876 NOLU, 879 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 887 NOLU, 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU SK., 901 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., ATLI SK., AYDIN BİLER SİTESİ İÇİ YOLU, BAHTİYAR SK., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, BEDİR SK., BİL SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇELİK SK., ÇIÇEK SK., ÇİÇEK SK., DARALI, DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, DOST SK., DSİ, DURGUN SK., ERBAS SK., ERBAŞ SK., ERKAN SK., FARABI CD., FULYA, GARİP SK., GURBET SK., GÜNESLI, GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜVERCIN SK., GÜVERCİN SK., ISIK SK., KADER SK., KARAAGAÇ, KORUN SK., MERKEZ EVLERİ İÇİ YOLU, METE, NADİR SK., NESE, NİLGÜN SK., ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, OVALI SK., ÖMÜR SK., PANCAR SK., PEHLİVAN SK., RENK SK., RUŞEN SK., SEDA SK., SEHA SK., SEHIT CELAL HAYTA, SEHIT EKREM BAYRAMOGLU, SEREF, SEREF SK., SEZEN, SONGÜL, SONGÜL SK., SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK., ŞEKER FABRİKASI, ŞEKERPARE ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ŞİRİN SK., TANIŞ SK., TARLA, TARLA SK., TETIK, TETIK SK., TETİK SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, TÜTEN, YAZLIK CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUŞ, ORTA, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., 421 NOLU SK., 422 NOLU, 422 NOLU SK., 425 NOLU SK., 429 NOLU SK., 433 NOLU SK., 670 NOLU SK., 807 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU, 810 NOLU SK., 812 NOLU, 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 814 NOLU SK., 816 NOLU SK., 817 NOLU SK., 818 NOLU SK., 819 NOLU, 819 NOLU SK., 825 NOLU SK., 841 NOLU SK., 846 NOLU, 854 NOLU SK., 858 NOLU SK., 860 NOLU SK., 862 NOLU, 863 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 868 NOLU SK., 871 NOLU, 871 NOLU SK., 875 NOLU SK., 880 NOLU SK., 881 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU SK., 895 NOLU, 898 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU, 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., 908 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., ARACI SK., ASMA, ASMA SK., AYDIN SK., BAHÇIVAN SK., BANKALAR CD., BAYRAM SK., BELLİ SK., BİLEN SK., BÖLÜK, CİHAT SK., ÇAPA SK., ÇAY SK., ÇEVRE YOLU CD., DARALI SK., DEGERLI, DEĞERLİ SK., DEPO SK., DİNÇ SK., DONANMA, DONANMA SK., DURGUN, ERBAS, FARABI, FARABİ, FULYA SK., GENÇ SK., GİRNE SK., HAMITBEY ÇIKMAZI, HAMİTBEY ÇIKMAZI SK., HUZUR SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, İYİ SK., KADER, KALE SK., KARAAĞAÇ BULVAR, KARDEŞ SK., KAYA, KIRGIN SK., KISMET SK., KÖŞE SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, MELEK, MELEK SK., MESIRE, MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., MESUDİYE SK., MİL SK., NEŞE SK., ÖREN, ÖREN SK., PEHLIVAN, PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, SEDAT KİRTETEPE CD., SEFA SK., SEHIT MUSA AYTAR, SEHIT MUSA AYTAR SK., SEVİNÇ SK., SEZEN SK., SIRIM SK., STAD, STAD SK., SÜRAT SK., ŞAKRAK SK., ŞANLI SK., ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEREF SK., TEL SK., TÜTEN SK., UÇAK SK., UN, UN SK., UYGAR SK., UYUM SİTESİ İÇİ YOLU, ÜSTÜN SK., YEL SK., YILDIZ CD., ZARIF SK., ZEMBİL SK., ZENGİN SK., ZEYTİN SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, KÜPÇÜLER, TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICAMI, YENIGÜN, YENİ CAMİ, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1131 NOLU SK., 1132 NOLU, 1132 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1136 NOLU, 1136 NOLU SK., 1137 NOLU, 1137 NOLU SK., 1138 NOLU, 1138 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1140 NOLU SK., 1141 NOLU SK., 1142 NOLU SK., 1143 NOLU, 1143 NOLU SK., 1144 NOLU, 1144 NOLU SK., 1145 NOLU SK., 1146 NOLU SK., 1147 NOLU, 1147 NOLU SK., 1148 NOLU SK., 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1150 NOLU SK., 1151 NOLU SK., 1152 NOLU SK., 1153 NOLU SK., 1154 NOLU, 1154 NOLU SK., 1155 NOLU SK., 1156 NOLU, 1159 NOLU, 1161 NOLU SK., 1164 NOLU, 1164 NOLU SK., 1165 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1167 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU, 1169 NOLU SK., 1170 NOLU, 1170 NOLU SK., 12 NOLU, 12 NOLU SK., 12. SK., 1324 NOLU SK., 1325, 1325 NOLU, 1326 NOLU, 1327 NOLU SK., 1328 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU, 1329 NOLU SK., 1330 NOLU, 1330 NOLU SK., 1331 NOLU, 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU, 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1342 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1345 NOLU, 1345 NOLU SK., 1347 NOLU, 1347 NOLU SK., 1350 NOLU, 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1355 NOLU, 14 NOLU, 14 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, 15 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1506 NOLU, 1506 NOLU SK., 1507 NOLU SK., 1510 NOLU SK., 1511 NOLU SK., 1512 NOLU SK., 1513 NOLU SK., 1515 NOLU, 1515 NOLU SK., 1515., 1519 NOLU SK., 1539 NOLU SK., 1540 NOLU SK., 1541 NOLU SK., 1542 NOLU SK., 1543 NOLU SK., 1544 NOLU SK., 1545 NOLU SK., 1547 NOLU, 1548 NOLU, 1548 NOLU SK., 1549 NOLU SK., 1550 NOLU, 1550 NOLU SK., 1552 NOLU, 1552 NOLU SK., 1555 NOLU SK., 1556 NOLU, 1556 NOLU SK., 1557 NOLU SK., 1560 NOLU SK., 1564 NOLU SK., 1567 NOLU SK., 1568 NOLU SK., 1571 NOLU SK., 18 NOLU SK., 2 NOLU SK., 20 NOLU SK., 21 NOLU SK., 22 NOLU SK., 226 NOLU SK., 227 NOLU SK., 228 NOLU SK., 230 NOLU, 230 NOLU SK., 25 NOLU SK., 3002 SK., 3003, 3003 SK., 3005 SK., 3006, 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., 5 NOLU SK., 5001 SK., 5002 SK., 5003 SK., 5004 SK., 5006 SK., 5008 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5024 SK., 5025 SK., 5026, 5026. SK., 5029 SK., 5030 SK., 5032, 5032 SK., 5040 SK., 5042 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADAPINAR, ADAPINAR SK., AKARSU, AKAY, AKAY SK., AKINCILAR, AKINCILAR SK., ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKES/1, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALTAY SİTESİ, ARA, ARA SK., ARI, ARI SK., AYRIK, AYRIK SK., BABALIK SK., BAGISLAR, BAGISLAR SK., BAĞIŞLAR SK., BALA SK., BARÇIN, BARÇIN SK., BASLAR, BAŞAK SK., BAŞLAR SK., BELGIN, BELGİN SK., BENT SK., BERAT, BERAT SK., BERBER SK., BEREKET SK., BERNA SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, BÜYÜK ÇIKMAZ SK., BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., CENGIZ SK., CENGİZ, CENGİZ SK., ÇAKMAK SK., ÇAYIR SK., ÇEKER SK., ÇILEK SK., ÇİLEK SK., DAĞLI SK., DANIS, DANIŞ SK., DEĞİRMEN SK. SOKAK, DEMIRCI, DEMIRCI SK., DEMİRCİ SK., DERYA, DERYA SK., DİLİM SK., DÜZ, DÜZ SK., EKICI, EKİCİ SK., ELİBOŞ SK., ELİF SK., EMIN SK., EMIR SK., EMİN SK., EMİR SK., EREN SK., ERISEN, ERİŞEN SK., GEMİ SK., GÖKHAN SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLHAN SK., GÜLŞEN SK., HACI SADIK, HACI SADIK SK., HAZER, HAZER SK., HİCRET SK., HOROZLU SK., HURMA SK., HÜRREM SK., İRFAN SK., KANDİL SK., KAPTAN SK., KARASU YOLU CD., KARE SK., KERKÜK, KESİK SK., KESKİN SK., KIR, KIR SK., KIRIM SK., KIRIMLI SK., KOCACIK SK., KOMŞU SK., KOZA SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., KUS SK., KUŞ SK., MAHSUN, MAHSUN SK., MEÇ SK., MEHTAPLI SK., MELIK, MELİK SK., METİN SK., MEYDAN SK., MIMAR SINAN SK., MİMAR SİNAN SK., NAL SK., OKAN SK., ÖBEK SK., ÖMER, ÖMER SK., PARALI SK., PAZAR, POLAT SK., POSTAHANE SK., RECEP SK., SAKARBABA CD., SAKARYA CD., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK, SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., SEHIT MURAT FATIH DIKTAS, SEHIT SADULLAH BENDER SK., SET ARKASI SK., SIRA, SIRA SK., SOMUN SK., SÖNMEZ SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK, ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT MURAT FATİH DİKTAŞ SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER ÇOCUK VE, ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TATLI SK., TEKERCİ SK., TEPELI, TEPELİ SK., TERAZI SK., TERAZİ SK., TIKIZ, TIKIZ SK., TURAN, TURAN CD., VEZIR, VEZİR SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAZAR SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YENİCAMİ BULVAR, YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI mahallelerinde SEBILLER, SEBILLER SK., SEBİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK mahallelerinde 1351, 1354, ABDÜRREZZAK 1, KONUKLU, KONUKLU 5, KONUKLU CD., KONUKLU SK., TAHIRAGA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA mahallelerinde 1105. CD., 5012, 5017, 5068, 5068 SK., 5077 SK., 5078, SAKARYA, SAKARYA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE mahallelerinde 3096 SK., 3102 SK., 3103 SK., 3103. SK., 3104, 3104 SK., 3107, 3108 SK., 3112 SK., 3114. SK., 3115 SK., 3118 SK., 3173, FETIH, FETİH CD., HASAN EFENDİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KARASU, KARSI, KARŞI, KIRAZLI, KİRAZLI, KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde 300 SK., 326, 327 SK., 328, 371, 374, 377, 379, 381, 400, 401, ABDULHAMİT SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, BESEVLER, GAZİ CD., GÖKÇEKIZ SK., HIRADERE SK., KARADERE, KARSI/2, KARSI/3, KARSI/4, KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., KIRAN, KUYUMCULLU_38, KÜÇÜK BOGAZ, MADEN DERESI, MADEN DERESİ, MERKEZ/11, ORTA MERKEZ, ORTA SK., SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ, SALIKAYA ESKİ SK., SALIKAYA YENI, SALIKAYA YOLU, SALLIKAYA, SALLIKAYA/2, SARI ÇALI, ŞEHİT FERHAT SÖZER CD., UFUK, YUKARI (KARASU) sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASSIGEÇİT mahallelerinde DEREKÖY İÇ YOLU, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT mahallelerinde YENI, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, INCILLI, İNCİLLİ, KUZULUK mahallelerinde 1001, 1027, 310, 607, 607 SK., 607/1, 607/1 SK., 636, AKPINAR CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., TASPINAR, TAŞPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, HARMANTEPE mahallelerinde 15/1, 335, 343 SK., 344, 344 SK., 345 SK., 346-, 346 SK., 346/1, 347, 348 SK., 349, 350 SK., 353, 353 SK., 353/2, 353/2 SK., 357, 364, 374 SK., 401 SK., 402 SK., 411 SK., 412, 412 SK., 413, 413 SK., 414, 414 SK., 415, 419, 419 SK., 420, 587, BANDIRMA CD., DOGU KARADENIZ, FEVZİ PAŞA CD., HUZUR, HUZUR CD., LOZAN CD., SELANIK, SELANIK CD., SELANİK, SELANİK CD., SONBAHAR, SONBAHAR CD., YUKARI/15999 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, KARALAR, KOGUTPELIT, KÜPLÜK, YANIKSAYVANT mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL/7, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARATOPRAK/5, KÜPLÜK/5, MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/3_10, MERKEZ/39, MERKEZ/40, MERKEZ/53, MERKEZ/63, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_26, MERKEZ_91, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, YALI, YAYLA, YENİ mahallelerinde 259. SK., 262., 262. SK., AKASYA, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET/1, FINDIKLIK EVLERİ(6), GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., HİLAL CD., İNKILAP CD., KAYASAN SK., KENAN TURAL CD., SAHILYOLU, SUNGURLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YAYLA mahallelerinde 138, 142, 144, 145, 147, 147 SK., 148, 150, 150 SK., 152, 152 SK., 153. SK., 157., 227, 228, 229, 230, 230 SK., 231, 232, 234, 234 SK., 235., 237 SK., 243 SK., 243., 245 SK., 246., 248 SK., 248., 248. SK., 301, 302, 302 SK., 303 SK., 338 SK., 344., 345. SK., 346., 348., 348. SK., 350, 350., 350/1., 351., ADNAN MENDERES, BARBAROS HAYRETTINPASA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİNPAŞA CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., MELODİ SİTESİ İÇİ YOLU, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMI/1, DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/17, GÖRELE/2, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KARSI_7, KARŞI_7, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/1_4, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_9, MERKEZ/41, MERKEZ/57, MERKEZ_4, MERKEZ_94, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARSI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, YENI, YENİ mahallelerinde AHSEN SK., BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., FINDIKLIK EVLERI(4), FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GÖKÇE HATUN/2, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALI YOLU/7, HENDEK KOCAALİ YOLU, HIZIR REİS, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MITHAT PASA, SHT.NURI TAN/3, ŞHT.NURİ TAN CD., TÜZEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEMNUNIYE mahallelerinde MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde SEYFİ POLAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMERCAN, UZUNKUM mahallelerinde ADA MERKEZ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/3, KÖYİÇİ, KUDÜS CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANPAŞA, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA mahallelerinde AÇELYA 1, ARDINÇ, ARDINÇ SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALABAN, ÇIÇEK, ÇİĞDEM SK., ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, GÜVEN 1, KAMER, KAMER SK., KARDELEN SK., LALE 2, OKUMUŞ SK., ORTANCA SK., PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, SENA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA mahallelerinde AHSAP, AHŞAP SK., GÜZ, GÜZ SK., NILÜFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA mahallelerinde DEMIRCI CD., DEMİRCİ CD., GAZİPAŞA CD., KARACA, KAZANA, KAZANA SK., KUMLUK SK., MEMIOGLU, MEMİOĞLU CD., MURATÇIKMAZI, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde GÜNES, GÜNEŞ SK., SEHIT ALBAY GÜNER EKICI, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1. CD., 17. CD., 18., 2. CD., 20. CD., 2103., 2109., 2128., 2134., 2134. SK., 2142., 2202., 2218., 2227., 2305., 2307., 2316. SK., 2406., 2422., 2431., 2431. SK., 302. SK., 304. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 310., 312. SK., 317., 317. SK., 318. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 327. SK., 329. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 335. SK., 336. SK., 339., 340. SK., 342. SK., 347., 349., 349. SK., 353., 388., 389., 389. SK., 4026 SK., 4030., 4031. SK., 4055. SK., 4057. SK., 4058. SK., 4059., 4059. SK., 4060., 4061. SK., 4063., 4065. SK., 4069. SK., 4070., 4073. SK., 4074., 4078., 4080., 4081., 4082., 423 SK., 423., 4600., 4600. SK., 4601., 4601. SK., 4602., 4602. SK., 4605., 4606., 525. SK., 535., 535. SK., 537. SK., 543. SK., 545. SK., 547., 549. SK., 551. SK., 553. SK., 557. SK., 558., 561., 562., 570., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598., 63., 63. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, ALANDÜZÜ, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ASIK, AŞIK SK., ATLAS SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, BAS, BEGONYA SK., BH HUZUR LİVA 7 İÇİ YOLU, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR SK., CAMİİ SK., CEYLAN SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇARK, ÇARK CD., ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DILBER, DİK, DOGA, DORUK SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ DEPREM EVLERİ, EVREN, FERAH SK., FERİK CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., FEVZİBEY CAD, FİLİZ SK., FİRUZE SK., GÖKKUSAGI SK., GÜMÜŞ SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISTIKLAL, İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSMET OCAKLI CD., İŞLER SK., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEKLİK SK., KEMER SK., KONAK SK., KOZA EVLERİ İÇİ YOLU, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MANOLYA SK, MEHMET AKIF ERSOY, MELİK, MEŞELİ SK., NAZLI SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ORHANGAZI, ORHANGAZİ SK., OZAN SK., P.T.T. SK., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR SK., SAKİN SK., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SANAYİİ CD., SEÇER SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAM SK., SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SORGUT SK., STADYUM, STADYUM CD., SULU SK., SUSAM, SÜMBÜL SK., SÜZER SK., ŞAHİN SK., ŞAHLAN, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT M KARABAŞOĞLU CD., ŞULE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., ÜNLÜ SK., YASEMİN SK., YAZLIK SK., YILDIRIM SK., YÜNÜAK, ZAMBAK SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, KARAKAMIS, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, OZANLAR, SELAHIYE, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 19., 4032., 4036., 4044. SK., 4046. SK., 4047. SK., 4048., 4054. SK., 4076., 4077., 4080. SK., 4081. SK., 4083., 4098., 4201. SK., 4204. SK., 4205. SK., 4209., 4209. SK., 4210., 4210. SK., 4211. SK., 4212. SK., 4213. SK., 4214. SK., 4215. SK., 4217. SK., 4222. SK., 4223., 4223. SK., 4224., 4230. SK., 4233. SK., 4235., 4235. SK., 4237., 4237. SK., 4239. SK., 4242. SK., 4401., 4401. SK., 4402., 4403. SK., 4405., 4413., 4414., 4417., 4418. SK., 4421., 4427., 4435., 4440. SK., 4441. SK., 4445., 4448. SK., 4454. SK., 4455., 4462, 4463., 4465., 4465. SK., 4468., 4470., 4470. SK., 4471., 4474. SK., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4483. CD., 4485., 4485. SK., 4489. SK., 4496., 822. SK., ADA, ADNAN MENDERES CD., ALEV SK., ALTUĞ SK., ANI, ASLAN SK., ATLAS, ATMACA SK., AY SK., AYDA SK., BAHRIYELI, BAHRİYELİ, BAYRAK, BERRAK SK., BEYLERBEYİ KONAKLARI İÇİ YOLU, CANLI SK., CENNET CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇOKOL, DAHI, DAHİ, DEREBOYU KONAKLARI İÇİ YOLU, ECEM SK., EFE, ELKIN SK., ERİŞ SK., EYÜP SULTAN, GEDIZ, GÖKÇE, GÖKÇEÖREN, GÖKÇEÖREN CD., GÖKKUSAGI, HEYBET SK., ISMET OCAKLI, KARABOGAZ, KİLİT SK., KORU SK., KUŞBURNU SK., MİLEN SK., NAR SK., ORHAN SK., PLEVNE CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, RÜYAM SK., SAHLAN, SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SAZAN SK., SEBNEM, SEHIT MUHIDDIN ÇELIK, SEZGIN, SİTE İÇİ YOLU, SORGUT, SÜLEYMAN BINEK CD., ŞAFAKKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEBNEM, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞEHİT MUHİDDİN ÇELİK CD., ŞEKER CD., TAFLAN, TAFLAN SK., TELLİ SK., UMUT, VARLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 18. CD., 19. CD., 2102. SK., 2141., 2141. SK., 2142. SK., 2202. SK., 2212., 2227. SK., 2228., 2314., 2320., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2421. SK., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 301. SK., 303. SK., 305., 305. SK., 306. SK., 308., 310. SK., 314. SK., 321., 321. SK., 326., 326. SK., 330. SK., 334. SK., 335., 336., 337. SK., 338., 338. SK., 339. SK., 340 SK., 344. SK., 346. SK., 347. SK., 357. SK., 365. SK., 367. SK., 369. SK., 379. SK., 381. SK., 383., 391. SK., 4005. SK., 4028. SK., 4029. SK., 4056. SK., 4058., 4060. SK., 4061., 4066. SK., 4067., 4067. SK., 4069., 4076. SK., 4077. SK., 409., 411., 427. SK., 431., 4604. SK., 531., 531. SK., 533., 533. SK., 539. SK., 541. SK., 546 SK., 546., 547. SK., 548. SK., 549., 550. SK., 554. SK., 555. SK., 556., 556. SK., 562. SK., 564. SK., 566., 566. SK., 568. SK., 572. SK., 580., 580. SK., 582., 582. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 924., AÇELYA SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., ARALIK CD., ARALIK SK., ARALIK. CD., ASIK SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR, BAL, BAL SK., BAŞ SK., BEGONYA, BOR, BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, CAMI SK., CEYLAN, ÇAKAR SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SK., DEFNE, DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., DEMET SK., DIK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DİLBER SK., EFE SK., EFES SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENSAR, ERMİŞ SK., ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN SK., FERAH, FERIK, FURKAN SİTELERİ İÇİ YOLU, GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÖKKUŞAĞI SK., GÜLLÜ SK., GÜMÜS, HALDIZOĞLU SK., HANIMELİ SK., ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İSMET OCAKLI, KARAKOL SK., KAYA SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KERVAN SK., KETEN SK., KILINÇ, KILINÇ SK., KONAK, KUMRU SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUTLU EVLER, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MERT, MERT SK., MESELI, MESUT, MESUT SK., NAZAR, NAZAR SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZİ, P.T.T., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFIR, SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEHIT B.SOYBILGIÇ, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SERDİVAN PARKI İÇ YOLU, SERHAT, SERHAT SK., SÖGÜT, SULTAN SARAYI, SUSAM SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., TÜRKYOLU, YASEMIN, YASEMIN SK., YILDIRIM, ZARIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, KARAKAMIŞ, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 4005., 4008. SK., 4028., 4033. SK., 4035., 4038. SK., 4045. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4050. SK., 4051. SK., 4063. SK., 4070. SK., 4075, 4201., 4203. SK., 4205., 4207. SK., 4213., 4218., 4218. SK., 4219. SK., 4220. SK., 4221., 4225., 4226. SK., 4227., 4229., 4230., 4231. SK., 4232. SK., 4236., 4238. SK., 4240., 4240. SK., 4403., 4407., 4409., 4410., 4416., 4418., 4422., 4424., 4425., 4427. SK., 4429., 4430., 4430. SK., 4432., 4439., 4440., 4441., 4445. SK., 4448., 4455. SK., 4457., 4459., 4459. SK., 4461., 4461. SK., 4471. SK., 4472., 4474., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4484., 4489., 4496. SK., 4600 SK., 4603. SK., 4605. SK., ADA KONAKLARI İÇİ YOLU, ALEV, ANI SK., ARALIK, ARMAGAN, ARMAĞAN SK., BAHRİYELİ CD., BERRAK, BH HUZUR LİVA 8 İÇİ YOLU, BOYLAN, ÇOKOL SK., DUMAN SK., ELA SK., ELKİN SK., ELVAN, ENDAM, ENDAM SK., FERIK CD., FIRAT, GÜR SK., HASIR, HASIR SK., HEYBET, INANÇ, KAPLAN SK., KARAMAN, KILIT, KURT SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., NUH, NURLU, NURLU SK., PEMBE SK., PLEVNE, PLEVNE CD, RÜYAM, SAHA YOLU SK., SANTAŞ LOCA EVLERİ İÇİ YOLU, SAZAN, SEHIT, SEKER, SEKER CD., SENLIK, SIFA, SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞELALE SK., ŞENLİK SK., ŞİFA SK., TOK, TURNA SK., TUZLA SK., TÜRKYOLU CD., ULUS SK., VARLIK SK., VATAN, VATAN CD., YAKUT, YARGIÇ, YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU SK., DEMİROĞLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET mahallelerinde KIREMITLIK, MUHARREM ÇOGAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, YENICE, YENİCE mahallelerinde ÇARDAK, ÇARDAK SK., MUHARREM ÇOĞAL SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CİHADİYE mahallelerinde CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇELTIKLER, ÇELTİKLER, GAZI, GAZİ, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, UMURBEY mahallelerinde 1020., 1022., 1029., 1071., 1077., 1096., 986., AGAÇDELEN, AĞAÇDELEN SK., AHMET VEKİF PAŞA SK., ATATÜRK LİSESİ SK., BASAR, BAŞAR SK., BELEDİYE SK., CAMİ ARALIĞI SK., CUMHURİYET MEYDAN, ÇALI SK., DEMIREL, ELVAN BEY, ELVAN BEY SK., HACI İBRAHİM SK., HAL SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz130, KEPEKLI, KEPEKLİ CD., MEHMET BALKAN SK., MİTHAT PAŞA SK., MUHTAR KEMAL, NAMIK KEMAL 1.ÇIKMAZ SK., NAMIK KEMAL SK., NAMIK KEMAL SK. 2. ÇK., SATEX, SHT.ERDINÇ TÜRETKEN, STATYUM, STATYUM SK., ŞAİR YAHYA KEMAL SK., ŞHT.ERDİNÇ TÜRETKEN SK., ŞHT.ŞENOL KAMIŞ MEYDAN, ULUĞBEY SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UZUN ÇARSI, UZUN ÇARŞI SK., ÜÇOK, YARAR, YENI ÇARSI, YENI HAN, YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALIDIYE, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1558., 1561., 2153., 2356., 2361., 2451., 2452., 2454., 3002., 3006., 3154., 3501., 3504., 3506., 4202., 4208., 4214., 4215., 4216., 4356., 4652., 4701., 4708., 4709., 4711., 4714., 4716., 4722., 4724., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUSLAR-, DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACIÖMERLER, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TASOLUK, TAŞOLUK SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, ILIMBEY, İLİMBEY, KARAÇAM mahallelerinde 1404 NOLU, 1520., 1560, 1562, 3404., 3406., 3407., 3408., 3409, 3409., 3412., 3557., 3558., 3559., 3560., 3565., 3567., 3568., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADLIYE-, DARDAGANLAR, DARDAĞANLAR, DARDAĞANLAR SK., DEMİR SK., ESKISEHIR YOLU, ESKİŞEHİR YOLU SK., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK., İsimsiz75, KESTANELIK, KESTANELİK, KESTANELİK SK., MOLLA MEHMET EFENDI, ORMAN YOLU, ORTA -, ORTA_1, PARSELLER, SEHIT RECEP DEMIR, ŞEHİT RECEP DEMİR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7077, 7077 SK., 7084 SK., 7086 SK., 7088 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOROZLAR mahallelerinde 398 NOLU, 399 NOLU, 399 NOLU SK., HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.