04 nerenin plakası? 04 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:52

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:52

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 04 nerenin plakası? 04 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

04 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

04 Plaka kodu Ağrı ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ağrı ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır.

Ağrı Merkez İlçesi:

04 M 0001 ile 04 M 2999 aralığındaki harf gruplar

04 AC 001 ile 04 AZ 999 aralığındaki harf grupları

04 T 0001 ile 04 T 2999 aralığındaki harf grupları

04 Z 0001 ile 04 Z 4999 aralığındaki harf grupları

Doğubeyazıt:

04 D 0001 ile 04 D 9999 aralığındaki harf grupları

04 M 3000 ile 04 M 4999 aralığındaki harf grupları

04 T 3000 ile 04 T 4999 aralığındaki harf grupları

Patnos:

04 D 0001 ile 04 D 9999 aralığındaki harf grupları

04 M 3000 ile 04 M 4999 aralığındaki harf grupları

04 T 3000 ile 04 T 4999 aralığındaki harf grupları