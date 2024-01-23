05 nerenin plakası? 05 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:55

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:55

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 05 nerenin plakası? 05 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

05 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

05 Plaka kodu Amasya ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Amasya ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır.

Amasya Merkez Plaka Harf Grupları:

05 AC 001 – 05 AZ 999

05 DA 001 – 05 DE 999

05 EA 001 – 05 EL 999

05 G 8001 – 05 G 9000

05 M 0001 – 05 M 2500

05 T 0001 – 05 T 2500

Merzifon İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 DF 001 – 05 DZ 999

05 T 5001 – 05 T 7500

05 G 9001 – 05 G 9250

05 M 5001 – 05 M 7500

Suluova İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 FA 001 – 05 FZ 999

05 G 9501 – 05 G 9750

05 M 7501 – 05 M 7999

05 T 7501 – 05 T 7999