05 nerenin plakası? 05 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 05 nerenin plakası? 05 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 05 nerenin plakası? 05 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
05 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
05 Plaka kodu Amasya ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Amasya ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır.
Amasya Merkez Plaka Harf Grupları:
05 AC 001 – 05 AZ 999
05 DA 001 – 05 DE 999
05 EA 001 – 05 EL 999
05 G 8001 – 05 G 9000
05 M 0001 – 05 M 2500
05 T 0001 – 05 T 2500
Merzifon İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 DF 001 – 05 DZ 999
05 T 5001 – 05 T 7500
05 G 9001 – 05 G 9250
05 M 5001 – 05 M 7500
Suluova İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 FA 001 – 05 FZ 999
05 G 9501 – 05 G 9750
05 M 7501 – 05 M 7999
05 T 7501 – 05 T 7999
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