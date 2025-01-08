08 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:49

İZMİR ilinde 08 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 05:00:12.269-2025-01-08 11:00:18.882 saatleri arasında Kurtuluş; 313. Sk., 311/1 Sk., 309, Şehit Kemal Cd., Prof. Dr. Zekeriya Aydın Sk., 304. Sk., 302. Sk., 301. Sk., 300. Sk., 299. Sk., İsimsiz19, İsimsiz18, , 305. Sk., 306. Sk., Cumhuriyet Cd., FATİH, Fevzi Paşa Cd., NAMIK KEMAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 05:00:12.269-2025-01-08 11:00:18.882 saatleri arasında Kazım Dirik; 375. Sk., Cumhuriyet Cd., NAMIK KEMAL, , İsimsiz7, İsimsiz8, İstiklal Cd., 374. Sk., İsimsiz10, 262. Sk., 283. Sk., 285. Sk., 292, 294. Sk., 296. Sk., 297. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 05:00:12.269-2025-01-08 11:00:18.882 saatleri arasında Atatürk; FATİH, Öğrt. Hasan Mirasçı Sk., 354. Sk., Beyazıt Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.051-2025-01-08 17:00:00.807 saatleri arasında İhsaniye; İsimsiz22, Şair Nedim Sk., İnkılap Cd., Köşk Cd., Kazım Karabekir Cd., Kazım Dirik Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Gazi Muhtar Paşa Cd., İsimsiz12, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.051-2025-01-08 17:00:00.807 saatleri arasında Adnan Menderes; ADALET, ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, Necip Paşa Cd., Nadir Süldür Cd., ERTUĞRUL GAZİ, Adnan menderes Blv., Özlü, egemenlik cd. , Özlü Sokak, İsimsiz1, FAIK TOKLUOGLU BUL., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.338-2025-01-08 17:00:00.852 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri, , İsimsiz17, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.338-2025-01-08 17:00:00.852 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.634-2025-01-08 17:00:00.119 saatleri arasında Yamandere; İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, NİYAZİ BOZKURT, Yamandere Köyü İç Yolu, , Yamandere Yolu, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.634-2025-01-08 17:00:00.119 saatleri arasında Küçükkemerdere; Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, küçükkemerdere atatürk, KÜÇÜKKEMERDERE DERE, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Küçükkemerdere Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.634-2025-01-08 17:00:00.119 saatleri arasında Çeriközü; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.634-2025-01-08 17:00:00.119 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.634-2025-01-08 17:00:00.119 saatleri arasında Büyükkemerdere; , İsimsiz5, İsimsiz9, buyukkemerdere, büyükkemerdere ara yol, Büyükkemerdere Yolu, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.634-2025-01-08 17:00:00.119 saatleri arasında Dallık; İsimsiz10, İsimsiz11, Dallık Köyü İç Yolu, Dallık Yolu, sogulcaksu kume evleri, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.634-2025-01-08 17:00:00.119 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.338-2025-01-08 17:00:00.852 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz40, , İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.338-2025-01-08 17:00:00.852 saatleri arasında Yakapınar; İsimsiz58, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.338-2025-01-08 17:00:00.852 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.338-2025-01-08 17:00:00.852 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 09:00:00.338-2025-01-08 17:00:00.852 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 10:00:00.059-2025-01-08 15:00:00.829 saatleri arasında Şirinkent; 4301. Sk., , 4285, 4273, 4250, 4232/1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, 4286, 4263, 4258, 4261, 4252, 4282, 3315. Sk., 3316. Sk., 3318. Sk., 4205 Sk., 4228, 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4240. Sk., 4242. Sk., 4244. Sk., 4246. Sk., 4249, 4253, 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4265. Sk., 4266. Sk., 4269. Sk., 4271 Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275, 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281 Sk., 4281. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., MUAMMER AKSOY, Çamyuva Sitesi, 4257 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:00.059-2025-01-08 15:00:00.829 saatleri arasında Çamlıçay; , 5190, 5194, 5198. Sk., 5200 Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210, 5212. Sk., 5213 Sk., 4215, 5220, 5235. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ, İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:00.059-2025-01-08 15:00:00.829 saatleri arasında Kalabak; , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz32, 3021, 3311, 3008, 3292, 3294, 3003, 3007. Sk., 3011 Sk., 3012. Sk., 3013, 3016/1. Sk., 3018, 3019/2. Sk., 3020, 3027. Sk., 3029. Sk., 3275. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3295. Sk., 3316. Sk., 3318. Sk., 3016, MUSTAFA KEMAL, 3017/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:00.059-2025-01-08 15:00:00.829 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; , 4106, İsimsiz23, İsimsiz24, 4118, 4127, 4108, 4108/1, 4102. Sk., 4104. Sk., 4111. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124, 4124/1. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., MUAMMER AKSOY, MUSTAFA KEMAL, Yeşil Vadi Evleri, İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-08 2025-01-08 10:00:00.059-2025-01-08 15:00:00.829 saatleri arasında Zeytinalanı; , İsimsiz4, İsimsiz5, 4134, 4138. Sk., 4142, 4139, İSMET İNÖNÜ, 4124, 4128. Sk., 4132. Sk., 4138 Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177, 4179 Sk., 4249, 4251. Sk., MUAMMER AKSOY, 4149 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-08 2025-01-08 10:00:00.059-2025-01-08 15:00:00.829 saatleri arasında Yelki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.