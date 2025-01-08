08 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:49

SAKARYA ilinde 08 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, HACIMERCAN, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3305, 3306, 3309, 4006, 4009, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., ALAGÖZ, ATA EVLER İÇİ YOLU, ATATÜRK CD., BILAL, BİLAL, BİLAL SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAHRAMAN 1, MEHTER CD., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, ÖZKÖSEMEN SK., PUSULA SK., SAFRAN, SAKARYA CD., SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., ÜNLÜCE/1, YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/4, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde NAILIYE/3, NAILIYE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde BAĞDAT CD., BENGİSU SİTESİ İÇİ YOLU, EKER, EKER SK., IPEKYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 1545.-, 159. SK., 2031 SK., 2062 SK., 2064 SK., 2065 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087 SK., 2089 SK., 2090, 2095, 2109 SK., 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2141 SK., 2146 SK., 2147 SK., 5021 SK., 5131, 5131. SK., 5500, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5514, 5514 SK., ATATÜRK BULVAR, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATİH SULTAN MEHMED CD., SERVETIYE, SERVETİYE CD., TURGUT ÖZAL, YAVUZ SULTAN SELIM, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2021 SK., 2029 SK., 2032, 2032 SK., 2033 SK., 2035, 2035 SK., 2036 SK., 2037 SK., 2038 SK., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde FATIH SULTAN MEHMED CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE mahallelerinde 7030 SK., 7031 SK., 7040, 7040 SK., 7052 SK., 7066, 7066 SK., 7077, 7077 SK., 7079, 7079 SK., 7097. SK., 7128, BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKACAK, ÇAMLICA, KIZANLIK mahallelerinde 166, BAKACAK MERKEZ, GÖLYAYLA YOLU, KIZANLIK MERKEZ, MERKEZ_12, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, TASBURUN mahallelerinde BAGLAR, BAĞLAR, BAĞLAR SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BASI CD., BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., FATİH, MESELIK, MEŞELİK, OGUZLAR, PAPATYA, TASBURUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde PAZARKÖY, PAZARKÖY-GÜZLEK YOLU, PAZARKÖY-MERKEZYENİKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ mahallelerinde 10022 SK., 7163 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY mahallelerinde 10012, 10012 SK., 10014, 11003. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 23048, 23052, 23054, 23055, 23078, 23081, 23085, 23115, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU, PAZARKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4002 SK., 4007 SK., 4017, 4023 SK., 4025 SK., 4028, 4028 SK., 4044 SK., 7049, ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, İNÖNÜ mahallelerinde HARMANLI SK., İPEK SK., MARMARA, MARMARA CD., MEHMET AKİF ERSOY SK., YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10001 SK., 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008, 10008 SK., 10009 SK., 10013 SK., 10014 SK., 10021, 22007 SK., 6028 SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7118, 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8080. SK., 8084, 8086 SK., 8088, 8088 SK., 8088. SK., 8089. SK., 8096, 8096 SK., 8096. SK., 8097, 8098, 8115, 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., D-140, HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 2201. SK., 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5701 NOLU/2, 5702., 5703. SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU, 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA CD., SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU SK., 1312 NOLU, 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., 475 NOLU SK., 476 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, KANAL SK., SAVAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 512 NOLU SK., 521 NOLU SK., 530 NOLU SK., 531 NOLU SK., 532 NOLU, 532 NOLU SK., 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 537 NOLU SK., 541 NOLU SK., 542 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., 545 NOLU SK., 546 NOLU SK., 547 NOLU, 547 NOLU SK., 548 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 550 NOLU, 550 NOLU SK., 551 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., AYIRAN SK., BATUR SK., EFE, EFE SK., MÜRSEL, MÜRSEL SK., OGUZ., OĞUZ. SK., ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERI SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER, ÖNER SK., SERHAT SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, HIZIRTEPE, SIRINEVLER mahallelerinde 380 NOLU SK., 383 NOLU SK., ADNAN MENDERES CD., AKDAL, AKDAL SK., BAHAR EVLER İÇİ YOLU, DOĞRU SK., DOLUNAY ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DÖNMEZ SK., DR.AYDIN SK., FİGEN SAKALLIOĞLU CD., KIŞLA CD., KORU, KORU SK., KÖKSAL SK., M.IŞIK SK., MAYA SK., SERDAROĞLU SK., ŞEFKAT SK., YAŞMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde ADAPINAR, ADAPINAR SK., BARÇIN SK., BERAT, BERAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU, 1170 NOLU SK., AKARSU SK., BAŞAK SK., GEMİ SK., HÜRREM SK., KUMKÖY SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN, TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde AKGÜN SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., BAŞAKLI SK., BAYGIN SK., CEVAT AYHAN CD., GÖREN SK., KIRIK, KISLA CD., NİLAY SK., ORHANGAZI, PAMUK, PAMUK SK., PIRIL, PIRIL SK., SİPER SK., ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 12. CD., 13., 13. CD., 14. CD., 15. CD., 16., 16. CD., 180. SK., 184., 186., 190., 191. SK., 194. SK., 198., 198. SK., 200., 200. SK., 202., 202. SK., 217., 219. SK., 221. SK., 233., 233. SK., 235. SK., 3040., 3041., 3043., 3043. SK., 3044. SK., 3046., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3061., 3074. SK., 3075. SK., 3076. SK., 3079., 3081., 3084., 3084. SK., 3086., 3088., 3088. SK., 3089. SK., 3090. SK., 3092. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102., 3103., 3104., 3119., 3120. SK., 3121., 3122. SK., 3123., 3123. SK., 3125., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., 3134. SK., 3135., 3135. SK., 3139. SK., 3143., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3146. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3153., 3153. SK., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159. SK., 3160., 3160. SK., 3161., 3161. SK., 3162., 3162. SK., 3163. SK., 3164., 3164. SK., 3165., 3165. SK., 3167. SK., 3168., 3168. SK., 3169. SK., 3170. SK., 3171., 3171. SK., 3173. SK., 3174. SK., 3193 SK., 32 EVLER CD., 44., 511 NOLU, 511 NOLU SK., 513 NOLU, 513 NOLU SK., 514 NOLU, 514 NOLU SK., 523 NOLU SK., 524 NOLU SK., 525 NOLU, 526 NOLU, 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 528 NOLU SK., 529 NOLU SK., 530 NOLU, 577 NOLU SK., 579 NOLU SK., 6. CD., 813. SK., 815. SK., 821., 821. SK., 822., 822. SK., 826. SK., 828., 835. SK., 836., 837. SK., 838., 840., 841., 848., 848. SK., 849. SK., 850., 850. SK., 851., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 863., 863. SK., 864. SK., 865. SK., 866. SK., 868. SK., 922 NOLU SK., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ADİL SK., AKARSU, AKÇAY SK., ANIL SK., ARABACI, ARABACI SK., ARDA SK., ASİL SK., ATILGAN SK., AYDIN SK., BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ GARDEN KONAKLARI İÇİ, BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEŞKÖPRÜ SK., BEYAZGÜL SK., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUGDAY, BUSE SK., CEMAL KAMACI, CEMAL KAMACI SK., CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., CİHAN SK., CİHAT SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇAMLICA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIRÇIR, ÇIRÇIR SK., ÇİMEN SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., DAMLA, DAMLA SK., DİLEK 2 SK., DOĞUŞ SK., DOST SK., DURU SK., ECE, EMEK SK., EMRE, EMRE SK., ERDEM SK., EREN SK., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., EVRİM SK., FABRİKA CD., FATIH SULTAN SK., FATİH SULTAN SK., FENERLI SK., FENERLİ SK., FERAH 2 SK., FIDAN, FINDIK SK., FIRTINA, FIRTINA SK., FİDAN SK., FİLİZ 2 SK., GAMZE SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIRNE, GIRNE CD., GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GOOD YEAR, GÖKÇEN SK., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖNÜL SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ 2 SK., GÜNDÜZ SK., HAZAN 2, HAZAN 2 SK., HOSGÖR, HOŞGÖR SK., IDIL, İDİL SK., KANAL, KARABAYIR SK., KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN, KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., KARDELEN SK., KENAN SOFUOGLU, KEREM, KEREM SK., KILIÇ SK., KISMET SK., KOCAMAN, KOCAMAN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., KUTUP SK., MALTEPE, MALTEPE CD., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEVLANA 2, MEVLANA 2 SK., NEZİH SK., NIL, NIL SK., NİL SK., NİLÜFER SK., ORBAY, ORBAY SK., ÖNDEREVLERI, ÖZCAN ÇIKMAZI SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PARK İÇİ YOLU, PEHLİVAN SK., RODOP SK., SAHİL SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SALKIM 2 SK., SAYIN, SAYIN SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SERHAT 2 SK., SERVIS, SERVİS, SUAT SK., SÜKRAN, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞİMŞEK SK., ŞÜKRAN SK., TANER SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, TOYOTA CD., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, UĞURLU SK., UYGAR SK., UZAY SK., ÜLKÜ SK., ÜMİT SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD., VOLKAN, VOLKAN SK., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU, YAHYA KEMAL SK., YARGIÇ SK., YASEMİN ÇIKMAZI SK., YAYLA, YAYLA SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER, ZERAFET SK., ZEYNEP SK., ZEYTIN, ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 830. SK., 841. SK., 842. SK., 844., 859 SK., 861. SK., BAHTİYAR SK., KORUTÜRK, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 817. SK., 824. SK., KIR SK., KORUTÜRK SK., SIRMA SK., UZAY, YAHYA KEMAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 807. SK., 808. SK., 809., 809. SK., 810., 810. SK., 814. SK., 816., 818., 820., 826., 9. CD., BİLGE SK., BİLGİN SK., ÇAĞLAR SK., MALİ MÜŞAVİRLER SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, KURUÇEŞME mahallelerinde 2402. SK., 2406., BAL, GAZI YIGIT UÇAR, İŞLER SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME mahallelerinde ŞEHİT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, KURUÇEŞME mahallelerinde GAZİ YİĞİT UÇAR, ISLER, SEHIT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde GİRDAP SK., KUBILAY, KUBİLAY SK., MIMAR SINAN, ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, FEVZİYE mahallelerinde FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., İsimsiz139 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE/25 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, AHILER, AHILER/2, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAM mahallelerinde 3565., 3567., ESKISEHIR YOLU, KESTANELIK, KESTANELIK SK., KESTANELİK, PARSELLER, SEHIT RECEP DEMIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, BURHANİYE, SÜTALAN mahallelerinde BURHANİYE SK., GEYVE TARAKLI, SÜTALAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 15/1, 329, 329 SK., 330, 330 SK., 376, 542, 543, 543 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 561, 561 SK., 562 SK., 564, 569, 570, 572, 573, 580, ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD., SEHIT ATIF ÖDÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde DEGIRMEN-, ESKURT, HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE CD., ORTA-, SEN, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBAŞI FUADİYE mahallelerinde ÇAYBAŞI CD., FUADIYE, FUADİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBAŞI FUADİYE mahallelerinde 702 SK., 801, 801 SK., 801. SK., 801/1, 802, 802. SK., 803 SK., 804 SK., 804. SK., FUADIYE CD., FUADİYE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBAŞI FUADİYE, TUAPSALAR mahallelerinde 307 NOLU, 604. SK., 805 SK., 807, 807 SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 24 NOLU CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 1.CD., 16006, 16007, 16012, 16014, 16015, 16019, 16020, 16021, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2012, 2013, 3001, 3005, 34005, 34008, 34011, 34014, 34016, 34021, 34023, 34025, 4003, 4005, 4007, 4008, 4012, 6.CD., 7.CD., akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., GÜVEN, İsimsiz122, KARABACAK, KARABOĞAZ, KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KIZILCIKLI BURUN, KOCADAG, KOCADAĞ SK., MERKEZ/4, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., TEPE, Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde KARPUZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 08 Ocak Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, KARALAR, KOGUTPELIT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL/7, CAMI/1, FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GEDİK SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, KARALAR, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KISA, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK/5, MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_4, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/40, MERKEZ/53, MERKEZ/63, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_26, MERKEZ_91, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.