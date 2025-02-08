08 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:33

Güncelleme: 08.02.2025 - 09:33

KOCAELİ ilinde 08 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, KARSIYAKA, SEPETLIPINAR mahallelerinde ARZU SK., AZRA, AZRA SK., BAYSAL, BAYSAL SK., CEVİZLİK CD., DILRUBA, DİLRUBA SK., FERAY, FERAY SK., FULDEN SK., IZGI, RUMEYSA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., YAVUZ ÖZER, YAVUZ ÖZER CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde DEVRAN SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATATÜRK, CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, BERRA SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ SK., NECATIBEY, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MİHRİBAN, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ARIZLI, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KOCATEPE, KULFALLI, YENİ mahallelerinde 10. SK., 14. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., DUYAR SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI SK., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, İSMAİL ÖZEN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., OKUL ARKASI SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PAŞALAR SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAGLAMLAR, SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRDERE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BADE SK., BEKIR, BEKİR SK., HACI OSMAN SK., KALEMCİOĞLU SK., KARAAĞAÇ SK., SABIR SK., SEHIT KAZIM, ŞEHİT KAZIM CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DIK, ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYIR SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., ERIM, ERSOY, ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜR SK., GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANARYA SK., KANBEL SK., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KINA SK., KORKMAZ SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MERT SK., MERVE SK., MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PAPATYA SK., SAHIL, SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., SÜLÜN, ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., TURNA SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ÇİMENLER SK, GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., ATAKAN CD., AYBAHÇE, AYBAHÇE SK., AYBALA SK., AYDINLAR, AYDINLAR SK., AYKENT SİTESİ SK, BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BAHAR, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BAYAR, BESTE, BEYAZ, BEYAZ SK., BORAN, BORAN SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI, DARI SK., DİCLE CD., DİLARA SK., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., FAKIR BAYKURT, GÖKHAN SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, ISMETPASA, IZCI, İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KIRLI SK., KUL, KUL SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER, ÖZTÜRKLER SK., SARVAN, SARVAN SK., SEKBANLI, SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., SERÜVEN SK., ŞEN SK., TOPÇU, YAZ, YAZ SK., YAZMALI SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde ACAR SK., ANKA CD., ANKARA.., ANKARA.. CD., ARILAR SK., ARNAVUT SK., BAKİ SK., BEDIR, BEDİR SK., BİZİM SK., MUMCU SK., NUR, NUR CD., ÖZBEY SK., ÖZLEM SK., ÖZSOY SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SEMA, ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., TUĞRA SK., ULUS, YALI SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADALI HALİL SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., BAKIRCI SK., CİRİT SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM SK., İBNİ SİNA CD., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., REŞAT SK., SAIR BAKI, ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKAN, ATABEY, AYHAN SK., BAĞDAT CD., FERASET SK., OKTAY SK., SAKIN, SAKİN, ŞEYMA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1426. SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1801., 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1., 1803/1. SK., 1803/2. SK., 1803/3. SK., 1806. SK., 1807., 1807/1., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/1. SK., 1809., 1809. SK., 1809/2. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811/1. SK., 1812., 1812. SK., 1812/1., 1812/1. SK., 1814., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1817/1. SK., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1. SK., 1819/3. SK., 1819/4., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1821., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823., 1823. SK., 1823/1. SK., 1823/2., 1824., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1829/1. SK., 1830., 1830. SK., 1831., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1837/1., 1837/1. SK., 1838. SK., 1839., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1840/1. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850., 1850. SK., 1851., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860., 1860. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., BARIS, BARIŞ CD., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., GÜNEY YANYOL CD., HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD., KOŞU YOLU CD., TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1116/1., 1184. SK., 1196. SK., D-100 KARAYOLU, HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3265, 3265., 3270., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., ÇAM SK., ÇATAL SK., ERİM SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KUMTEPE, KUMTEPE SK., MUSTAFA KEMAL, ÖZDEN SK., PELITLI YOLU, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3231., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3242., 3246., 3247., 3248, GÜL SK., SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3231, 3235. SK., 3236., 3237., 3240, 3240., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244., 3244. SK., 3247. SK., 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., ORGANİZE, ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1012/1., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1012/3. SK., 1013/2. SK., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1941., 1966., 1966. SK., 1967/1. SK., 1968. SK., 1973. SK, 1975., 1975. SK., 1976., 1976. SK., 1976/1. SK., 1976/2. SK., 1977. SK., 1983. SK., 1985., 1985. SK., 1986. SK., 1986/1., 1986/2. SK., 1986/3., 1986/3. SK., 1986/4., 1986/4. SK., 1986/5. SK., 1987. SK., GENÇLIK, GENÇLİK CD, GENÇLİK CD., TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI, MİMAR SİNAN mahallelerinde 301. SK., 304. SK., 307. SK., AŞIK VEYSEL CD., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, ULUS mahallelerinde 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2004. SK., 2030. SK., 2031. SK., 2033. SK., 2034., 2034. SK., 2035. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2039. SK., 2040. SK., 2040/2. SK., 2041. SK., 2043. SK., 2044., 2044. SK., 2044/1. SK., 2047. SK., 2047/1. SK., 2048. SK., 2049., 2049. SK., 2049/1. SK., 2049/2., 2049/2. SK., 2049/3. SK., 2049/4., 2049/4. SK., 2049/5. SK., 2050. SK., 2051. SK., 2053. SK., 2054. SK., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/2. SK., 2055/3., 2055/3. SK., 2055/5. SK., 2056. SK., 2057., 2057. SK., 2058. SK., 2058/1. SK., 2059. SK., 2060., 2060. SK., 2061. SK., 2061/1. SK., 2061/2. SK., 2061/3. SK., 2062. SK., 2063. SK., 2064. SK., 2065., 2065. SK., 2066., 2066. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069. SK., 2103. SK., 2103/1. SK., 2105., 2106., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2108/1., 2108/1. SK., 2109. SK., 2110. SK., 2143. SK., 2144. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., 2146., 2146. SK., 2147. SK., 2148., 2148. SK., 2149., 2149. SK., 2149/1. SK., 2150. SK., 2151., 2151. SK., 2153. SK., 2154. SK., 2156., 2157., 2157. SK., 2159. SK., 2160., 23 NİSAN CD., 301/1. SK., 301/2. SK., 302. SK., 303. SK., 305., 305. SK., 305/1., 305/1. SK., 306., 306. SK., 306/1. SK., 306/2. SK., 306/3. SK., 307/1. SK., 307/2. SK., 308. SK., 308/1., 309., 310. SK., 311. SK., 311/1. SK., 313. SK., 313/1. SK., 313/2. SK., 314., 314. SK., 315. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/2. SK., 316/3. SK., 318. SK., 318/1. SK., 319/1., 319/1. SK., 320., 320. SK., 320/1., 320/1. SK., 320/2., 320/2. SK., 320/3., 320/4., 320/4. SK., 321. SK., 322., 322. SK., 322/1. SK., 323/1., 323/1. SK., 323/2. SK., 323/3. SK., 324., 324. SK., 324/1., 324/1. SK., 324/2., 324/2. SK., 324/3., 324/3. SK., 325., 325. SK., 325/1. SK., 326., 326. SK., 326/1., 326/1. SK., 327., 327/1., 327/1. SK., 327/2. SK., 327/3., 327/3. SK., 327/4. SK., 327/5., 327/5. SK., 328., 328. SK., 328/1. SK., 329., 329/1. SK., 329/2., 329/2. SK., 329/3., 329/3. SK., 330. SK., 330/1., 330/1. SK., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333. SK., 335., 335/1. SK., 335/2. SK., 336., 336. SK, 343., 501., 501. SK., 502. SK., 502/1., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 504/1. SK., 505., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6., 509/6. SK., 509/7. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/2. SK., 513., 513. SK., 515. SK., 516. SK., 517. SK., 519. SK., 520. SK., 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 524. SK., 525., 525. SK., 525/1. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 528/1. SK., 528/2. SK., 529. SK., 529/1. SK., 529/2. SK., 530. SK., 530/1., 530/1. SK., 530/2., 530/2. SK., 530/3. SK., 530/4. SK., 531., 531/3. SK., 532., 532. SK., 532/1., 532/1. SK., 532/2., 532/2. SK., 532/3. SK., 533., 533. SK., 533/1., 533/1. SK., 534. SK., 535., 535. SK., 535/1. SK., 535/2. SK., 536., 536. SK., 536/1. SK., 536/2., 536/2. SK., 536/3. SK., 537/1., 537/1. SK., 537/3. SK., 537/4. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 543. SK., 543/1. SK., 543/2. SK., 543/3. SK., 554., 554. SK., 556. SK., 559. SK., 560. SK., 562., 563. SK., 563/1. SK., 564. SK., 565. SK., 567., 567. SK., 568., 568. SK., 568/1. SK., 568/2. SK., 569. SK., 570. SK., 572/1. SK., 573. SK., 573/1., 573/1. SK., 574., 574. SK., 575. SK., 576/1. SK., 577., 577. SK., 578., 578. SK., 617/1. SK., 618., 618. SK., 618/1. SK., 619., 619. SK., 619/1. SK., 619/2., 619/2. SK., 619/3. SK., 619/4., 619/4. SK., 619/5., 619/5. SK., 620., 620. SK., 620/1. SK., 620/2., 620/3. SK., 621. SK., 746/2. SK., 748. SK., 748/1. SK., 750. SK., 752. SK., 754., 754. SK., 755. SK., 756/1. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764., 764. SK., 765. SK., 766., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 771. SK., 772. SK., 896., BAHARDERE CD., BAHARIYE, BAHARIYE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS, BARBAROS CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., EMEKTARLAR, EMEKTARLAR CD., ESENLER, ESENLER CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU CD., ORDU CD, ORDU CD., SEHIT HALIL KAMIS, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., TOPAL OSMAN AĞA CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULUS CD., VATAN, VATAN CD., YASA, YASA CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YENI BAGDAT, YENI BAGDAT CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3044. SK., 3045. SK., KÖROGLU, SERÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., BEDESTENLİ SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde AK SK., ATMACA SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., MERCAN SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 360., 413. SK., 415. SK., 416., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 424. SK., 425. SK., 426. SK., 427., 428. SK., 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 440., 440. SK., 442. SK., 446. SK., 447. SK., 449. SK., 472. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2. SK., 480. SK., 484. SK., 485., 489., 489. SK., 530., 531. SK., 531/1. SK., 531/2. SK., 537. SK., 547. SK., 584. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., ÇALDIRAN CD., KARADENİZ CD., MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİYALEPAŞA mahallelerinde 546. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, GEBZE OSB2, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD., 1500. SK, ADA SK., AHU, AKDENIZ, AKIN SK., AKSU SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATLAS SK., AVCI SK., AYÇA, BADEM SK., BAGLARBASI, BALKAYA SK., CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ÇİĞDEM SK., DOLUNAY SK., DORUK SK., DURU, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER, KARANFIL, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KONAK SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NERGIS, NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖYKÜ, ÖZEN, PETEK, RÜZGAR SK., SADIK, SADIK SK., SEDEF SK., SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT ÖZAL CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YESIM, YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, GEBZE OSB, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3202. SK, 3218., 3219., 3219. SK., 3220., 3221., 3236. SK., 3248/1., 3248/2., 3252., 3253, 3253., 3253. SK., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., AYDIN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EMİR SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GİZEM SK., KOCAGÖL, MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.