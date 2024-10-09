09 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:46

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:46

KOCAELİ ilinde 09 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, KÖRFEZ, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD., ACAR SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., ALA, ALA SK., ALPER, ANADOLU SK., AŞIK VEYSEL CD., ATES BÖCEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BANKA SK., BAŞKÖY SK., BAYHAN SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BEBEK SK., CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CEYHAN CD., CİHANGİR SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DERE KENARI SK., DİRİKAN CD., E.ELÇİBEY CD., EFENDILER, ELA SK., ELIBOL, EMİN KAHYA SK., ERKUT HOCA SK., FİL, FİL SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RECEP ACAR SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATUNCUK SK., HAZAR, HAZAROĞLU SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA SK., KOCAMAN SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUŞKONMAZ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MELIKE, MEVLÜT, MEVLÜT SK., MİMAR SİNAN CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., NARİFE HANIM SK., NİĞBOLU SK., NURLU, NURLU SK., OĞUL SK., OKTAR SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALI KESKIN, RÜZGARGÜLÜ SK., SAKIR HOCA, SALİH OSMANLI SK., SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEVGİLER SK., SEYFİ SK., SONBAHAR SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ SK., ŞAHİT SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİTLER SK., TURGUT SK., TÜRK SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YAVRUKUŞ SK., YENIMAHALLE, YENİMAHALLE CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ÇINARDERE CD., HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT, KARABULUT SK., SEHIT TEVFIK, ŞEHİT TEVFİK SK., YANIK, YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZLÜK MEVKII, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY, GÖKÇEÖREN, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARGAOGLU MEVKII, KARGAOĞLU MEVKİİ, KARGAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKENT, KORUKENT SK, S.S. MERVE CAN YAPI KOOPERATİF, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇGAZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, MALTA, MİMAR SİNAN, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AKCAN, AKCAN SK., AKGÜNES, AKGÜNEŞ, AKGÜNEŞ SK., AKKUTAY, AKKUTAY SK., AKTAS, ARNAVUT, ARNAVUT SK., ATMOSFER, ATMOSFER SK., AYVALIK, AYVALIK SK., BAŞAR SK., BAŞOL SK., BATIN SK., BEGÜM, BEKTAŞ TOKER SK., BİBERİYE SK., BİRAY SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., CAMİDÜZÜ SK., CESUR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DAL SK., DEMİRAY SK., DEMİRTAŞ SK., DİKENLİ SK., DÜZEY SK., EREL, EREL SK., ERİŞ SK., ERSÖZ SK., ERTAŞ, ERYAMAN SK., FİDAN SK., GAMZE SK., GENÇOĞLU SK., GÖK SK., GÖKÇEM SK., GÜLŞEHRİ SK., GÜN, GÜN SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., GÜRDAL, GÜRDAL SK., GÜRKAŞ SK., HIZIR REİS SK., İMAMOĞLU SK., KARDEŞ SK., KAVAK, KAYAPINAR SK., KEMERKÖPRÜ SK., KENAN, KENAN SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., KOCADERE SK., KÖKEN SK., KUTLU SK., KUTUP YILDIZI SK., MANİDAR SK., MİLLİYET SK., MOLLA RECEP, MOLLA RECEP SK., MÜFTÜOĞLU SK., ORTAÇ SK., ÖZKAL SK., ÖZÖN SK., PAZAR YOLU SK., POLEN SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., SARITAŞ SK., SEHIT MUSTAFA TÜRK CD., SELANIK, SERÇE SK., SEVER SK., SOYKAN SK., ŞEHİT MUSTAFA TÜRK CD., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SK., ŞENYİĞİT SK., ŞİRİNYER SK., TAHA SK., TALİH SK., TOLGA SK., TURAL, TURAL SK, TURKUAZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU SK., UYGUN, UYGUN SK., ÜSTÜNER SK., YUSUF, YUSUF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATATÜRK CD., ATMACA SK, ATMACA SK., BAĞDAT SK., BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, HARA, HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖYYOLU SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, UZUN SK., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde 131., 201. SK., 214., 214. SK., 234., 234. SK, 234. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241., 241. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde ARSLAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK EVLERİ SK., DEĞİRMENKAPI CD., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde ANADOLU, ANADOLU CD., OVA, OVA SK., SARICALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde CANAN SK., ÇAĞLAR SK., SERAP SK., VALİDE SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 10:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KAYACIK, OLUKLU, OVACIK mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 21. SK., 235. CD., 27. SK., 2926., 3., 4. SK., 5., 52., 53., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 91. SK., 93., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., AYDIN DEMIR, BAHADIR SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAYRAKTAR, BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BENLI, BESEVLER, BEŞEVLER CD., CELAL ATİK CD., CEVİZ SK., DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., EREN SK., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZI ÇAKMAK, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, HALİL MUTLU SK., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KONUT, KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR, NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., VEHBİ EMRE SK., YAŞAR DOĞU CD., YILDIRIM CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2818., 2832., 2875., 3089, AKIN, ATLAS, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKİİ, ÇIFTLIK, DOGA KENT MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIBLEPINAR, KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SELVI, SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, YAVUZ mahallelerinde ABDÜLHAMİT HAN CD., BAHAR, BAHAR SK., BILDIRCIN SK., BURAK SK., ÇELİKLER SK., ÇENEDAĞ CD., ÇİMENLİ SK., EMEKTAR SK., ESENTEPE CD., FIRTINA SK, GÜLLÜK SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., İPLİK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARAÇAM SK., KAZA SK., KEREM, KEREM SK., KORULU, KORULU SK., NANE SK., ORMAN SK., ÖNER SK., RÜZGARLI SK., SANTRAL SK., SAYGIN SK., SEHIT SÜLEYMAN, ŞEHİT İZZET SK., ŞEHİT SÜLEYMAN SK., ŞİRİN SK., YASAR DOGU, YELIZ, YELİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI OSMAN mahallelerinde AKÇA SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BILGI, BİLGİ SK., BOSTAN, BOSTAN SK., ÇAKI SK., EMRE SK., GLÜCKAUF SK., HIZIRREİS CD., MENZİL SK., NAGİHAN SK., NEHİR SK., ÖZLEM SK., SAKA SK., SAYAR SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., TUNAHAN, TUNAHAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, MESRURİYE mahallelerinde 4619., 4625., FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4623., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., GÜNER, GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KUBİLAY SK., TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., YESIL, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde AKAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., VAROL SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1801., 1801. SK., 1807/1., GÜNEY YANYOL CD., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.