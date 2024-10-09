09 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:46

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:46

SAKARYA ilinde 09 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZİ, GEDİKOĞLU SK., HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAYTALAR SK., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, KANARYA 1, LEKOSA, MUSALAR SK., NATO YOLU, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., PINAR 2, ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AKTAR, ALTAN SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ATAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, KADİR EFENDİ CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SAHIL, SAHİL CD., SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ, YAMAN, YAMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, FEVZİ ÇAKMAK CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHVARMAZ mahallelerinde SEYHVARMAZ/8, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK mahallelerinde BOZÖREN SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZİYE SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, İsimsiz139, KOZAN SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/4, ÖZBEK/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PASALAR, PAŞALAR mahallelerinde KARAPINAR, KARAPINAR SK., MERKEZ/11, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, AKÇAKAYA, KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde AHİLER KÖY YOLU, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, KEMALIYE, KEMALİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇÇILAR, AĞAÇÇILAR, BAKACAK, ESKIYAYLA, ESKİYAYLA, KADIKÖY mahallelerinde 1, AGAÇÇILAR, AGAÇÇILAR/2, AĞAÇÇILAR SK., BAKACAK, BAKACAK SK., BAKACAK/5, BAKACAK/6, ESKIYAYLA, ESKIYAYLA/1, ESKIYAYLA/2, ESKIYAYLA/5, ESKIYAYLA8, ESKİYAYLA KÖYÜ YOLU, ESKİYAYLA SK., KADIKÖY, KADIKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, ÇARDAK, FEVZIYE mahallelerinde BOZÖREN, ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/2, ÇARDAK_14, DR. FAKIH SK., FEVZIYE, FEVZIYE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, BACIKÖY, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, HAYRETTIN, HAYRETTİN, ISABALI, İSABALI, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, AHILER, AHILER/2, BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK., HAYRETTIN, HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, ISABALI/5, İSABALI SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK., PINARLI/4, PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 20. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 26. SK., 28. SK., KORTEPE CD., ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYIGIT CD., SEDAT ERYIGIT/1, SEDAT ERYIGIT/10, SEDAT ERYIGIT/5, SEDAT ERYİĞİT CD., ZIYARET, ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 902. SK., 911 SK., 927., 931. SK., 934., 935., 936. SK., 937., 938., 940. SK., 941., 957. SK., 994., ÇESME, ÇESME SK., ÇEŞME SK., DILAN, GAZALİ SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELIMIYE, SELİMİYE SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPAŞA mahallelerinde 50. SK., 52. SK., 54, KIRANTEPE MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde 1904., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT mahallelerinde BAYAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT mahallelerinde BAYAT, KAVAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 22002. SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKIN SK., ÇESMEBASI, ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., DEĞİRMEN SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARAPÜRÇEK CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KONAKÇI SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., MERKEZ3, MERKEZ4, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN SK., TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARSI, KARŞI, MERKEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 404., 411., 415., 425., ABDULHAMIT, ABDULHAMİT SK., AHSEN, AHSEN SK., AKHUN, BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BİNDALLI SK., ÇİLİNGİR SK., DEMİRHAN SK., DOGAN, DOĞAN, ELIF, ELİF SK., ESENTEPE_2, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖK, GÖKÇE HATUN, GÖKÇEKIZ SK., GÜL PEMBE, GÜL SK., GÜLİSTAN SK., GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/4, HENDEK KOCAALİ YOLU, İSTİKLAL SK., KURS, KURS SK., M.AKİF ERSOY CD., MERZİFON SK., ONBASI, ONBAŞI SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PASA, PAŞA SK., PINAR, PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SARMASIK/3, SEHIT NURI TAN, SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞHT.NURİ TAN CD., TASLIK-, TAŞLIK SK., TEK SK., TÜZEL, ULU SK., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGACIK, AĞACIK, BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, KANCALAR, KUSCA, NALKÖY, TEBERIK, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1303, 1455, 1502, 1503, 1504/1, 1506, 1509, 1702, 1704, 1753, 1755/1, 1951, AGACIK, AGACIK SK., AGACIK/10, AGACIK/6, AĞACIK, AĞACIK SK., ASAGI/1, AŞAĞI, BAKIRLI 3, BAKIRLI KARADENIZ, BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KARADENİZ, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, IHLAMUR, İsimsiz123, İsimsiz132, KIBRIS, KUSCA, KUSCA SK., MERKEZ/6, MERKEZ/6 SK., MUHACIR, MUHACIR SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU/12, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., NECIP FAZIL, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTİN ERBAKAN, OSMANLI, POTOĞLU, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, TÜRKOGLU, TÜRKOGLU1, ULUS CD., VATAN CD., VATAN GÖLKENT, YENI, YENI 3, YENI/1, YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., İsimsiz86, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN_5, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_196, MERKEZ_280, MERKEZ_299, MERKEZ_315, MERKEZ_58, MERKEZ_7, SITELER, SİTELER SK., ÜST YURTLUK, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YURTLUK, YURTLUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HICRIYE, HİCRİYE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde 14604, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ASAGI, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ_150, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_59, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA_7, YUKARI_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKUM, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENİ mahallelerinde ABANOZ, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALT, ASAGI_20, ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İSTANBUL CD., KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KISLA, KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KUM, MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., ŞİŞMAN SK., TÖMEK SK., ÜST SK., YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KARAMÜEZZINLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, ÜÇOLUK, YENI mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ SK., ACARLAR, ALICILAR, ALICILAR SK., ALT SK., AŞAĞI SK., AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, ÇİLEKLİ, DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, KAHYALAR, KAŞALTI SK., KULAK, KULAK SK., MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ/4, POYRAZLAR, PTT SK., SAKARBOYU, SISMAN, TÖMEK, TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, YENI_9, YEŞİLTEPE SK., YUKARI 10, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUMESE, KURUMEŞE, LIMANDERE, LİMANDERE, SINANOGLU mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU, 2 NOLU SK., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., ACIELMA KÜME EVLER, ADAPAZARI KARASU YOLU, ÇOBAN, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZI PASA1, FEVZİ PAŞA CD., GAFFAR OKKAN, GÖL YOLU, GÖL YOLU CD., HACI ALİ SK., HACILAR, İsimsiz95, KANARYA SK., KARASU-, KARASU (MERKEZ), KARASU (MERKEZ) CD., KARASU CD., KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, LİMANDERE YOLU, MENDERES, MENDERES CD., MENEKŞE SK., MERKEZ SOK., NERGIS, NERGİS SK., PAPATYA, PAPATYA SK., SAKARYA CD., SAKARYA_3, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 09 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EPÇELLER, SARICALAR mahallelerinde 15 NOLU CD., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98 NOLU, 98. SK., SARICALAR, SARICALAR CD., SÖĞÜT, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.