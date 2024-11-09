09 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:54

Güncelleme: 09.11.2024 - 09:54

KOCAELİ ilinde 09 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ARSLANBEY OSB, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKASYA, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKKONAK, AKKONAK SK., ALADAĞ SK., ALİM, ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BALLICA, BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN, CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DAĞOĞLU, DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ERASLAN, EREN SK., FETIH, GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖKSU SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HARMAN SK., HAVAI, HÜNER SK., INKILAP, ISTIKBAL, ISTIKBAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP, İNKILAP SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIRGA SK., KAVAKLI SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KOVAN SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MELEK SK., MELİHA, MELTEM, MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PUMA SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT, TABİAT SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA SK., USLU, UYGAR, UYGAR SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNDERE, SERİNLİK mahallelerinde KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİDÜZÜ, SERINLIK, SERİNLİK mahallelerinde CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNLİK ORTA MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde EMRE SK., ESTERGON CD., KARAYAZI SK., RAHLE SK., ULUBEY SK., YUNUS EMRE CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKSEMSEDDIN, ARZUM, BAGDAT, BAGDAT CD., BALLICA SK., BEYLERBEYI, DEMİRKIRAN SK., ENGİNAR SK., EREN, FETİH SK., GÖRKEM SK., HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KETEN SK., KORLU SK., LAÇIN, LAÇİN SK., MELEK, MUALLİM SK., ÖZDEN, TAÇ SK., TURNA, YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 13. SK., 15. SK., 16. SK., 18. SK., 2. SK., 21. SK., 24. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA, ALPER SK., ELMAS, MERCAN SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI CD., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERMAN SK., GÜRGEN SK., HASKÖY, HASKÖY SK., KEHRİBAR SK., KOLA, KOLA SK., KUŞBURNU SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., SEDEF SK., TARÇIN SK., TARHUN, TURKUAZ SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 402. SK., 403., 404. SK., AKSU SK., D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde ANKARA.., ANKARA.. CD., ARNAVUT SK., BAKI, BAKİ SK., BIZIM, BİZİM SK., EĞLENCEDERE CD., HEMSIRE, NUR CD., OZAN SK., ÖZSOY SK., POYRAZ SK., SAKIP SABANCI CD., TUFAN SK., VOLKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 223. CD., 2246. SK., 2247. SK., 2249. SK., 2250. SK., 2251. SK., 2252. SK., 2253., 2253. SK., 2254. SK., 226. CD., 2269., 2269. SK., 228., 228. CD., 230. CD., 231. CD., AMIRAL, AMİRAL CD., ERSAN SK., FENERYOLU CD., FUAT UZGURAN CD., MEZARLIK ALTI MEVKII, SONGÜL SK., YAN YOL SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BARAJ SK., BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., LALE SK., PAPATYA SK., RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, CAMİ SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, ESELER, HASANOGLU MEVKII, KIŞ, MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, SOFUOGLU MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., NECATIBEY, PLEVNE CD., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY mahallelerinde BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., KUZEY MARMARA OTOYOLU, SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİLER YOLU, SEPETÇİLER YOLU SK., TOKİ KONUTLARI 1. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI mahallelerinde AHCILI MEVKII, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde BERİL SK., BESTE SK., HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, MESUT SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, ALİHOCALAR, PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERKESLI MEVKII, ÇERKESLI MEVKII KÜME EVLER, ÇERKEŞLİ MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, HASANFAKILAR MEVKII, HASANFAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGCILER MEVKII, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER BÖCEKLER MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde İZMİT KANDIRA YOLU SK, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde DENIZCILER CD., DUT SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., KUŞAKKAYA SK., TÜNEL SK., Uavtede Yok, YALÇINKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ mahallelerinde DENİZCİLER CD., ENGİN CD., HAFIZ HASAN YILMAZ CD., SEHIT NEDIM KÜÇÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, DENIZ, DENİZ mahallelerinde AĞRI SK., DENIZCILER, DERNEK, DERNEK SK., GONCA SK., GÜNDOĞDU SK., KORKMAZ, KORKMAZ SK., KURNAZ SK., MEKTEP, SUSAM, SUSAM SK., ŞEHİT HASBİ SK., TALGIR SK., TURHAN, TURHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA, BASRA SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., KANAL SK., KARAMÜRSEL CD., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., METIN, METIN SK., METİN SK., SEDİR SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MAHMUTPASA, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, YAYLACIK mahallelerinde BASYIGIT, BASYIGIT CD., D-130 YAN YOL CD, EMPAY SK., FAKÜLTE, GEDIK, KANALYOLU, KANALYOLU CD., SULTAN BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde BARBAROS CD., BAŞYİĞİT CD., FAKÜLTE CD., GEDİK SK., GÖKTUG, MEMNUN, SEYİD CD., YÜCELEN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., HAŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., HACI MECIT, IŞIK SK., KOCATEPE CD., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., FEZA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., PETEK, PETEK SK., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AYAZ, BEGÜM, BEGÜM SK., BULUT SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., GEZMİŞ SK., HAFIZ SK., HARMANLIK CD., HÜSEYIN NAZ, ISKETE, İNAN SK., İSKETE SK., KAYMAK SK., KOZLUCA SK., NESLİHAN SK., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANSA, ANSA SK., BEĞENDİK SK., DEMIRCILER, DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., GÖZDEM, GÖZDEM SK., KENT, KENT SK., MASAL SK., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde KIBRIS SK., MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., PELINSU, PELİNSU SK., ULUBATLI HASAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde ADNAN MENDERES, DEDEOĞLU SK., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 118., 118. SK., 120., 120. SK., 122., 122. SK., 122/1. SK., 124., 124. SK., 130. SK., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 135/1. SK., 199. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354. SK., 2355. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 101., 101. SK., 102. SK., 104. SK., 105/1. SK., 106., 106. SK., 107/2. SK., 110., 112., 114., 114. SK., 45/3. SK., 49/1., 51., 51. SK., 5104. SK., 53. SK., 54. SK., 56. SK., 57. SK., 57/2. SK., BOSNA CD., PİRSULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 00:10-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 3202. SK, 3210., 3220., 3236. SK., 3249., 3252., 3254., 3258. SK, 3265., ARMUTLU SK., CAN SK., ELMALI SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 521. SK., 522., 522. SK., 523., 523. SK., 524., 524. SK., 526. SK., 527. SK., 532/3. SK., 533/1., 533/1. SK., 534., 535., 535. SK., 535/2. SK., ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 2005. SK., 2005/1. SK., 2005/2. SK., 2005/3. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014. SK., 2015., 2016. SK., 2016/1. SK., 2017. SK., 2019. SK., 2021. SK., 2023. SK., 2024. SK., 2025. SK., 2026., 2026. SK., 2027. SK., 2028. SK., 2029., 2029. SK., 2030., 2030. SK., 2031. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2040/1. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2046. SK., 2049., 2056. SK., 2057. SK., 2110. SK., 2111. SK., 2112., 2112. SK., 2112/1. SK., 2114. SK., 2115. SK., 2121. SK., 2121/1. SK., 2121/2. SK., 2122., 2122. SK., 2122/1. SK., 2123. SK., 2123/1., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2125/1. SK., 2126., 2126. SK., 2127., 2127. SK., 2128., 2128. SK., 2129., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2134. SK., 2135. SK., 2135/1. SK., 2136. SK., 2136/1., 2136/1. SK., 2136/2., 2136/2. SK., 2137. SK., 2137/1. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/2. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1., 2141/1. SK., 2141/2., 2141/2. SK., 2142. SK., 2142/1. SK., 2142/2. SK., 2142/3. SK., 2143., 2145/1. SK., 2158/1. SK., 2162. SK., 2163. SK., 2164., 2164. SK., 2165. SK., 2166. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 403. SK., 405. SK., 405/1. SK., 405/5. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., 427., 430., 430. SK., 431. SK., 431/1. SK., 432. SK., 45/3. SK, MEHMETÇIK, MEHMETÇİK CD., ORDU, ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD., TOPAL OSMAN AGA, ULUS, YASA, YASA CD., YESILTEPE, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 336. SK, 557. SK., 558/2. SK., 560/3. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 00:10-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3224., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3240., 3242., 3242. SK., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., KARANFİL SK., MERVE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SUDE SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 00:10-01:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4432., 4433., 4433. SK., AYAZ SK., HAMİDİYE SK., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3215., 3278., BADEM SK., ÇİÇEK SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1116/1., 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., 1196. SK., ASKERİ YOL SK, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ, MUALLIMKÖY mahallelerinde 712/1. SK., 714. SK., 715. SK., 724/1. SK., 727. SK., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 730/2. SK., 731. SK., 732., 732. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 732/4. SK., 732/5. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 734/3. SK., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3., 735/3. SK., 736., 736. SK., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4. SK., 748., 748. SK., 800. SK., KAZIM KARABEKİR CD., LIMAN, LİMAN CD., SAIDI NURSI, SAİDİ NURSİ CD., SAYGIN, SAYGIN CD., ŞEHİTLİK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILOVASIOSB, GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 514. SK., 516. SK., 542/1. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545. SK., 545/1. SK., 546. SK., 550. SK., 550/1. SK., 557., 557/1. SK., 557/2. SK., 558. SK., ASALET, ASALET CD., ÇEVRE YOLU SK, D-4001, ELMACIK DERE YOLU SK., KARDES, KARDEŞ CD., MİMAR SİNAN CD., ŞEYH ŞAMİL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL SK., MEHTAP CD., SÜLÜN SK., TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD., IHLAMUR SK., PELİKAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde KUMRU SK., MEHTAP, SÜLÜN, TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.