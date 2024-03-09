09 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:38

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:38

İstanbul ilinde 09 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 09/03/2024 08:00:00 - 09/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah ERKAM, GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, ŞEHİT OSMAN YUMUK sk bölgelerinde 09/03/2024 00:00:00 - 09/03/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah AYIK, AYIK FIRIN, BAŞVEKİL, BÜYÜK SARAY MEYDANI, CAMİ, DENİZ ABDAL CAMİİ, DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ, DERVİŞPAŞA, GASPIRALI, GÜNAYDIN, HACAMATÇI, HACAMATÇI ÇIKMAZI, HACI CAFER, HADİ HÜN, KAYGULU BABA, KAŞIKÇI MEKTEBİ, KERPİÇHANE, KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA, NECİP ASIM, SAÇAKLI TÜRBE, SECCADECİ, SECCADECİ ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇITAK, ÇİÇEK BOSTANI, İBRAHİM ÇAVUŞ, İBRAHİM ÇAVUŞ ÇIKMAZI, İMAM FERDİ sk bölgelerinde 09/03/2024 00:00:00 - 09/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 09/03/2024 05:00:00 - 09/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah GÖK, KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TURYAPI SARIYER EVLERİ(GÖK SK), YEŞİLTAŞ sk bölgelerinde 09/03/2024 05:00:00 - 09/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -RUMELİFENERİ mah sk bölgelerinde 09/03/2024 05:00:00 - 09/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 09/03/2024 10:00:00 - 09/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, MÜMİN ARK, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, KARAMUSTAFA, MUSA ÇAVUŞ, ZAHİT KAYNAR, ÖZKAN TAŞKIN sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah HACI PERVANE, HALAY sk / YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, GONCA, KORU, MÜJDAT GÜRSU, NEDİM BEYAZGÜL sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah PIRILTI,MÜRVET sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKÇORA, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, REŞAT, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU, MONDROS sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 125.YIL, ABDULLAH DİRİK, SAİT GİRGİN, İLETİŞİM sk bölgelerinde 09/03/2024 13:00:00 - 09/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -HARBİYE mah sk bölgelerinde 09/03/2024 00:00:00 - 09/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, BİRAHANE sk bölgelerinde 09/03/2024 10:00:00 - 09/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANKARA, ATATÜRK, BİNGÜL, SOYDAN sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CÜNEYT ARKIN, TURGUT ÖZAL sk / FATİH mah AYHAN IŞIK, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CÜNEYT ARKIN, EREKE, FAZLI, HAZERFEN, PAPATYA, PELİN, TURGUT ÖZAL, VEHBİ KOÇ, İZMİR, ŞEHİT GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALİM, AYSUN, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, ERMAN, ESİN, EĞİTİM, EĞİTİM ÇIKMAZI, FULYA, FUNDA, HEDİYE, KURŞUN, KÜBRA, MANOLYA, MÜJDE, REÇİNE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SEVİM, TAŞOCAĞI, VAKAR, YURT sk bölgelerinde 09/03/2024 10:00:00 - 09/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., AŞIK VEYSEL, IHLAMUR, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, SEREN sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.POSTA, 1.ÇEŞME, 1.İKİTELLİ, 2.CİHAN, CEVİZLİK ÇIKMAZI, KARAKOL, MERKEZ CAMİİ, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 09/03/2024 10:00:00 - 09/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2330., 2338., 2339. sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 09/03/2024 18:00:00 - 10/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MİTHATPAŞA 1 sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, NECATİBEY 1, YAYLA, YAYLA DEMET sk bölgelerinde 09/03/2024 11:00:00 - 09/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARKIN, SİPAHİ sk bölgelerinde 09/03/2024 11:00:00 - 09/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, DEVELİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HIDIR, SEYYAH, SİMA, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk bölgelerinde 09/03/2024 09:30:00 - 09/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKBİLGE, BOĞAZİÇİ, DEMİRÖZ, DİLARA, EREN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUZUR, KALKAN, NURALEM, ORTANCA, SARIKUM, ÖZENLER sk bölgelerinde 09/03/2024 10:00:00 - 09/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, ALİ KARA, CEYLAN, DENİZ, DENİZYILDIZI, KELEBEK, OKYANUS, PASİFİK, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah MELODİ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, YUNUS EMRE, İMSAK sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2829., DEĞERMİHİÇ sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ENSAR, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, SAHRA, ZAKKUM, ZEYTİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 12., 14., 140., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 30., 34., 36., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 8., BARBAROS, BARIŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, LİMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 31., 78., 80., 82., 84., HÜRRİYET, KERVANSARAY, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 104., 108., 116., 14., 37., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., BAŞKENT, KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, PAŞABAHÇE sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1828., 1829., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837. sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1376., 1377., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 09/03/2024 09:00:00 - 09/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1413., 1444., 1445., 1446., 1447., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 09/03/2024 12:00:00 - 09/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce / YUNUS EMRE mah 374., 376., 378., 379., 380., 381., 382., MANDIRA sk / ZAFER mah 124. sk / İNÖNÜ mah 367., 368., 369., 370., 372., 374., 411., 412., BALİNA, DAR YOL, KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 09/03/2024 12:00:00 - 09/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.