09 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:45

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:45

İstanbul ilinde 09 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, AKSU, BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, DOST, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, KOŞUYOLU, MEHMET SAİT, TALAT ARTEMEL, TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI, TEZ, UMUT, YILDIZ TEPE, İKİZTEPE sk / OSMANİYE mah ADALET, AKSU OSMANİYE YOLU, AKSUN ÇIKMAZI, ARALIK BAŞI, BİLDİK, CAMİ, CEMİYET, EVLEK, FABRİKALAR, FABRİKALAR C, FABRİKALAR GEÇİDİ, FABRİKALAR ÇIKMAZI, FAZIL KAYIKÇI, FIRIN, FİLDAMI, FİLDAMI ARALIĞI, FİLDAMI ÇIKMAZI, GENCER, KARAKOL ARALIĞI, KÖY ALTI, KİREÇ OCAĞI, KİREÇOCAĞI YOLU, MESCİT, MİNE, NİZAM, OSMANİYE MEKTEBİ, PULLUK, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SEYFİ BEY, SIĞIRTMAÇ, SUGÖZÜ, TEZ, YEŞİLSU, ÇAĞLAR, ÇIRPICI KOŞUYOLU, ÇOBAN ÇEŞME, ÇOBANÇEŞME KOŞUYOLU, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, ÜMRANİYE, ÜMRANİYE ÇIKMAZI, İNCİRLİ YOLU, İNCİRLİ ÇIKMAZI, İSMAİL EREZ, ŞENGÜL, ŞİRİN sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, AKSU, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah KONAKLI, MAHİRLER, MEKTEP, OTLUKBELİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 260., 51., 52., 53., 54/4., 54/6., 54/7., 54/8., 54/9., 58. BULVAR sk / NURİPAŞA mah 10., 10/1., 11., 11/1., 11/2., 11/3., 11/5., 217., 223., 232., 233., 234., 235., 236., 29/1., 29/2., 55., 55/1., 55/2., 55/3., 55/6., 56., 58/7., 60., 60/3., 61., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 63/4., 64/2., 64/3., 64/4., 64/5., 64/6., 64/7., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/2., 65/3., 65/5., 65/6., 65/7., 65/8., 65/9., 65/A, 65/B, bölgelerinde 09/07/2024 01:00:00 - 09/07/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah AHMET YOLAÇ, ALPULLU, AVNİYE, BELEDİYE HEKİMİ, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GÜLBEŞEKER, HULUSİ DEMİRELLİ, KIBRIS, KORMAÇ, MURADIM, MİLAS, PANCARLI, PİYALEPAŞA, RIFKI IŞIK, RUŞENBEY, SAMİ AYANOĞLU, SEFALI, SERİ EVLER, TERAKKİ, TERAKKİ ÇIKMAZI, TEYYARECİ HAYRETTİN, TEYYARECİ NURETTİN, UMUT, YAKUP ŞEVKİ, YENİ CADDE, YENİ YOL, YEŞİL ADALI, ÇAĞLAYAN, ÖMÜR, ÜLKÜ, İHSAN KALMAZ, İNCİRLİ, ŞANLI ASKER, ŞEHİT ER RIDVAN MERT, ŞEKER, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk / SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, ASİLLER, AYDINLAR, BAKIR, BESTEKAR RAUF YEKTA, BİNGÜL, DR. SALİH ZEKİ, HÜR, KENT, KUBİLAY, MAHMUT MORALI, MUHTAR, RESNELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SANTRAL ÇIKMAZI, SAĞLIK, TAMBURACI OSMAN, TUNABOYLU, VANKULU, YENİ İNCİRLİ YOLU, YÜCE TARLA, ZUHURATBABA, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 09/07/2024 01:00:00 - 09/07/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BAYIR, BILDIRCIN, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, LEYLEK, POLİS, SANDALCI KERİM, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, KARANFİL, ÇAVUŞ, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 09/07/2024 10:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KULELİ, MUSTAFA KEMALPAŞA sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 758/3., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 09/07/2024 00:05:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 09/07/2024 02:00:00 - 09/07/2024 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BARİKA, MUHTAR CELİL KULAKSIZ sk bölgelerinde 09/07/2024 09:30:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah ABDİ SUBAŞI, BÂKİ DEDE, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, FENER KİREÇHANE, TOPÇUBAŞI, YALDIZCI, YILDIRIM sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDİ SUBAŞI, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, İNCEBEL sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABACI MAHMUT, ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KATİP KASIM BOSTANI, KATİP MUSLAHATTİN, KULEBOYU, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA ARALIĞI, MANASTIRLI RIFAT, MUSA KAZIM EFENDİ, MÜVERRİH NAİMA, NAZIMBEY, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PERVANE DEDE, SANCAKTAR BABA, SULU BOSTAN, YOKUŞ ÇEŞMESİ, ÂSIMBEY, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk / CERRAHPAŞA mah DAVUTPAŞA İSKELESİ, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, KARABAŞ AKARCASI, TARSUSLU CAMİİ, ÇORLULU ALİPAŞA sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 758/3., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 09/07/2024 00:05:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1031., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1052., 1054., 1070., 1071., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 4., 5., 7. sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk / ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT sk / İSTİNYE mah BALABANDERE, DARÜŞŞAFAKA sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah GARİPÇE sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ELBASAN, OVANCA, SAÇAKLI, YELBAYIRI sk bölgelerinde 09/07/2024 10:00:00 - 09/07/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALİM, DÜZTEPE, DİKMEN, ERİK, GÜMÜŞYAKA, MELTEM, VİLLAKENT, YOLDAŞ, YURTTAŞ, ZİLAN, ÇEMEN, ÖZTÜRK sk / MİMAR SİNAN mah ASLI, HEMŞİN sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HURİ, HİKAYE, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UĞUR MUMCU, YAZMALI, YELPAZE, YULAF, YUNUS NADİ, ZİYARET, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, DRAMA, DUTDİBİ, GÖKÇEKENT, HAYDAR ALİYEV, KATRANLI, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYHAN IŞIK, AYTEKİN KOTİL, CELAL ATİK, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, ESER, FULYA BAYIRI, GÜL 1, GÜVEN 1, HALASKARGAZİ, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY RAFET, NUR, SAMANYOLU sk / FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BALLICA, BİLGE, DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, TOSUN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk / MERKEZ mah PALAZOĞLU sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BÜYÜKDERE, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER sk bölgelerinde 09/07/2024 10:00:00 - 09/07/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah BORA, BURCU, MANOLYA 4, MORSALKIM, MİMOZA 2, ONUR 4, ORTANCA 4, PAPATYA 5, TEPECİK, ZEKİ BORA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖNÜL, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk / SULTAN SELİM mah BASAMAK, GÜMÜŞ, SULTAN SELİM, ŞENKARDEŞLER sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM, ARİF, ASİL, AYARCI, AZİM, DEVRAN, ECDAD sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKAN YILDIZ, AKŞAM, AZİM, AŞİYAN sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BÜKÜM, DUMAN, KOÇ sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM, ARİF, ATLI, AYAN, AZİM, DEVRAN sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AYVALI, FEVZİ ÇAKMAK, HALK, MELEK sk bölgelerinde 09/07/2024 11:30:00 - 09/07/2024 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah MASLAK ÇEŞME sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.BAYRAK, 4.FATİH, ZENGİN sk / TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 105., 106., 107., CUMHURİYET, DEMİRHİSAR sk bölgelerinde 09/07/2024 09:30:00 - 09/07/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 24., 7., PAZAR sk bölgelerinde 09/07/2024 11:00:00 - 09/07/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKŞEMSETTİN, AVASKÖY YOLU, KÖY ÇIKMAZI, PİLOT, SEL, TUNABOYLU, ÖZGECAN, İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 09/07/2024 13:30:00 - 09/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 08/07/2024 20:00:00 - 09/07/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1431., 1432., 1433., 1434., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1442., 1446., 1450., 1451., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., 1502., 1503., 1504., 1507., 1509., 1510., 1511., BAHAR, CAMİ YOLU, GÜLBAHAR, İSTİKLAL, ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKYEL ÇIKMAZI, GAZİ, KARAYEL ÇIKMAZI, KAYA, SUBAŞI, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 5. sk bölgelerinde 09/07/2024 10:00:00 - 09/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKÇAYLI, ATALAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLU, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKARSU, AKÇAYLI, ATALAY, DOĞANAY, DOĞANBEY, DÖNMEZ, DÜLGER, DİLBER, DİLEK, DİLŞAH, EMİNE PARS, MUSTAFA YAŞAR, ÖZGECAN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 09/07/2024 12:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 09/07/2024 00:30:00 - 09/07/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1105., 1107., 1107/1., 1108., 1110., ATIŞALANI sk / MENDERES mah 301., 302., 304., ATIŞALANI, ÖMER SEYFETTİN, İNÖNÜ sk / MİMAR SİNAN mah 76., 78., İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 127., 133., 163., 164., 175., AZİZİYE, SEYİT ONBAŞI, İNÖNÜ sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 09/07/2024 02:00:00 - 09/07/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR sk bölgelerinde 09/07/2024 00:30:00 - 09/07/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 09/07/2024 00:30:00 - 09/07/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY, SARIGAZİ sk bölgelerinde 09/07/2024 00:30:00 - 09/07/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLBAHÇE, ŞEHZADE sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah NECLA KUNERALP, YASEMİN sk bölgelerinde 09/07/2024 00:00:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GİRNE, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -GÜRPINAR mah sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah KIVANÇ, MERVE, SEÇKİN, SUNGUR, ZİYA GÖKALP, ÖZEL sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYBORA, BARAJ, EGEMEN, GÜLSÜM, GÜRKAN, HALİT, HASAN TAHSİN, HIZIR, KARACAOĞLAN, KORUKENT, MERAL, MIZRAK, MUHSİN, NENE HATUN, ONAY, ROTA, SADIK, İNANÇ, İREM sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 425., BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 416., 417., 421., BALİNA sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 151. sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 886., 887., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 897., 898., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 906., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 923., 924., 929., 942., 946., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 09/07/2024 09:00:00 - 09/07/2024 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ENVERPAŞA, MERİÇ, SÜLEYMAN DEMİREL, YAKUP CEMİL sk bölgelerinde 09/07/2024 10:30:00 - 09/07/2024 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk / ZAFER mah sk bölgelerinde 09/07/2024 11:00:00 - 09/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 09/07/2024 13:00:00 - 09/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 19. sk bölgelerinde 09/07/2024 00:05:00 - 09/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 09/07/2024 09:30:00 - 09/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2984., 2985., 2986., 2987., 2989., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 09/07/2024 11:00:00 - 09/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2852., 2854., 2858., 2868., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2870/2., 2874. sk bölgelerinde 09/07/2024 13:00:00 - 09/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.