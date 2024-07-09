09 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:46

KOCAELİ ilinde 09 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN, ERTEN SK., GÜLHANE SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., METANET SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SERINSU, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REİS CD., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ALA SK., BASRA SK., İRİS SK., SÖĞÜTLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AŞİNA SK., ATIF ERÇIKAN CD., ERCİYES SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., MASHAR SK., SARMAŞIKLI SK., SERİN SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., UMUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde BADEMCİ SK., DAĞHAN SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., MAZİ SK., ÖZGÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI mahallelerinde 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3550., AŞIR SK., KAYABAŞI SK., TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, YAGCILAR mahallelerinde 3401., 3402, 3420., 4701. SK, ESEN SK., GÜL SK., ONUR SK., PAPATYA SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde HİLAL SK., SARI ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., GÜLTEPE SK., HASRET SK., KUMLU SK., MUTLULUK SK., TAVŞANTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Temmuz Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, TOPÇULAR mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANBABA CD., TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR, KAYMAZ mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.