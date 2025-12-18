1,5 yaşındaki bebek mıknatıs yuttu, bağırsağı 3 noktadan delindi!

Edinilen bilgilere göre, mıknatıs yutan Faruk Akman isimli 1,5 yaşındaki bebek acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından yakın takip amacıyla çocuk cerrahisi kliniğine yatırıldı.

Yapılan takiplerde mıknatısların sindirim sisteminde ilerlemediği tespit edilirken, çoklu mıknatısların bağırsak duvarlarına yapışarak delinmeye neden olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine bebek hastaya tanısal laparoskopi kararı verildi.

BAĞIRSAKLARINDA 3 FARKLI NOKTADA DELİNME OLDUĞU BELİRLENDİ

Ameliyat sırasında bağırsakların 3 farklı noktasında delinme olduğu belirlendi. Laparoskopi destekli cerrahi yöntemle yaklaşık 5 santimetrelik hasarlı bağırsak bölümü çıkarılarak onarım gerçekleştirildi.

Çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mücahit Erman tarafından yapılan operasyon sonrası sağlık durumu hızla iyileşen minik hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan baba Sedat Akman, başarılı operasyon nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na, Batman İl Sağlık Müdürlüğü'ne, hastane yönetimine ve ameliyatı gerçekleştiren doktora teşekkür etti.

Yetkililer ise küçük çocukların erişebileceği alanlarda bulunan mıknatıs ve benzeri yabancı cisimlerin hayati riskler oluşturabileceğine dikkat çekerek aileleri daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.