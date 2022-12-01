1 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, yarın Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, yarın Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 9°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile yarın öğle saatlerinden Eskişehir, Karaman, Aksaray, ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
SİVAS 2°C, 14°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 3°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİNOP 133°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
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