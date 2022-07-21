1 ay önce yara almadan kurtulmuştu, aynı yerde yaptığı kazada hayatını kaybetti
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün 1 ay önce aynı yolda yine otomobil ile uçurumdan yuvarlandığı ancak kazadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Bağdaş Yaylası yolu Esenli mevkiinde Ercan Şimşekçi’nin (73) kullandığı 01 RB 853 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisine kalan sürücü Ercan Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şimşekci’nin cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan hayatını kaybeden Ercan Şimşekçi’nin 17 Haziran günü yine aynı mevkide kendi kullandığı araçla uçurumdan yuvarlandığı kazadan ise burnu bile kanamadan kurtulduğu ortaya çıktı.
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