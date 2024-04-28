1 ayda iki silahlı saldırı! Etiler’de Nusret’e ateş açtılar

Etiler’de gece saatlerinde Nusret isimli et restoranına motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşun restoranın yanındaki bankaya isabet ederken, restorana herhangi bir isabet olmadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis, peşine düştüğü saldırganın peşinden de ateş açtı.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:28
Abone Ol google-news

Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle gelen kasklı iki saldırgandan biri, Nusret isimli et restoranına ateş açtı. Ancak kurşun restorana değil yanında bulunan bir bankaya isabet etti. Olay esnasında devriye gezen Beşiktaş polisi, araçla hemen motosikletli saldırganın peşine takıldı. 

O esnada polis, “dur” ihtarına uymayan saldırganın peşinden birkaç el ateş açtı. Ardından saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri kovanları alarak incelemek üzere delil torbasına koydu. Çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

1 AYDA İKİ SALDIRI

Öte yandan, geçtiğimiz 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sıralarında yine Nusret isimli et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya’da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan’da, M.A.Y. Beylikdüzü’nde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı.


Etiler haberleri silahlı saldırı haberleri Nusret Gökçe haberleri

İlgili Haberler

Ali Yerlikaya açıkladı: Nusret saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı

Ali Yerlikaya açıkladı: Nusret saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı
Etiler'de Nusret restoranına silahlı saldırı: 11 el ateş edildi

Etiler'de Nusret restoranına silahlı saldırı: 11 el ateş edildi
Nusret Cömert kimdir? İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert kaç yaşında, nereli?

Nusret Cömert kimdir? İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı: Yüzde 8’den 10, yüzde 18’den 20’ye çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı: Yüzde 8’den 10, yüzde 18’den 20’ye çıkarıldı
Gonca Vuslateri anne oldu

Gonca Vuslateri anne oldu
Esenyurt Belediye Başkanı, sokak köpeğini yağmurdan koruyan çocuğu ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı, sokak köpeğini yağmurdan koruyan çocuğu ağırladı
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Yıldızlar Bugün ne diyor?

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Yıldızlar Bugün ne diyor?
Emin misiniz Sayın Şimşek! Vergide 'amansız' sıfırlamalar...

Emin misiniz Sayın Şimşek! Vergide 'amansız' sıfırlamalar...
‘İnci Taneleri’nde Azem’in kızı Nehir ortaya çıktı

‘İnci Taneleri’nde Azem’in kızı Nehir ortaya çıktı
Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'

Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu