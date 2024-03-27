Ali Yerlikaya açıkladı: Nusret saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:54

Güncelleme: 27.03.2024 - 10:54

İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonunda Beşiktaş'taki Nusr-et isimli restorana silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı talimatını organize suç örgütü liderleri Barış Boyun ve Volkan Rençber'in verdiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine,

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı.

Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar),

organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar)

talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “MAHZEN-22” operasyonu düzenlendi??… pic.twitter.com/bi3kqUy9zS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 27, 2024

NE OLMUŞTU?

Etiler'de 21 Mart tarihinde motosikletle gelen kasklı 2 kişi, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 adet kovan bulunmuştu.



