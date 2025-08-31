Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 21:30:00
Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir soru gündeme geldi: 1 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak mı?

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Peki, 1 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler bedava mı, ücretsiz mi?

1 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz yıl okullar 9 Eylül Pazartesi günü açıldı. Okulların açıldığı ilk gün saat 06.00 ile saat 14.00 arasında toplu taşıma araçları ücretsiz sefer yaptı.

Ancak bu yıl toplu taşıma araçlarının okulların açıldığı ilk gün ücretsiz olmasıyla ilgili resmi bir karar alınmadı.

