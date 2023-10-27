1 haftalık bebek su kanalında bulunmuştu: Anne gözaltında!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı.
İzmit'in Malta Mahallesi 32. Ada’daki su kanalından gelen ses üzerine yurttaşlar tarafından 1 haftalık kız bebek bulundu.
ANNESİ BIRAKMIŞ
Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek, bebeği bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, bebeğin annesi olduğu öğrenildi. Kadının kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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