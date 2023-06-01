1 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 1 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora Ankara dahil 14 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarılarda yağışların özellikle 12-18.00 saatleri arasında yoğunlaşacağı konusuna dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, İç Ege ve Edremit Körfezi çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ve Bolu çevreleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte il il hava durumu...
EDİRNE 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR 12°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ADANA 17°C, 28°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 15°C, 30°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 12°C, 21°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 11°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 22°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU 12°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı bulutlu
AMASYA 14°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 12°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 6°C, 18°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 19°C
Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
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