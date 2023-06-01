1 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 01.06.2023 - 08:41

Güncelleme: 01.06.2023 - 08:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, İç Ege ve Edremit Körfezi çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ve Bolu çevreleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte il il hava durumu...

EDİRNE 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 24°C



Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 26°C



Parçalı bulutlu

SAKARYA 15°C, 25°C



Parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR 12°C, 23°C



Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 27°C



Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 26°C



Parçalı bulutlu

ADANA 17°C, 28°C



Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 25°C



Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 29°C



Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 15°C, 30°C



Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 12°C, 21°C



Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 23°C



Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 22°C



Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 24°C



Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 12°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 24°C



Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C



Parçalı bulutlu

AMASYA 14°C, 28°C



Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 25°C



Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 6°C, 18°C



Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 28°C



Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 19°C

Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 33°C



Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C



Parçalı bulutlu

SİİRT 15°C, 31°C



Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 32°C



Parçalı bulutlu