1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti: Manisa'daki katliam gibi kazada ayrıntılar ortaya çıktı

29.09.2025 12:46:00
Manisa’nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin pikapla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Katliam gibi kazanın anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli’den İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen Mert G. (41) yönetimindeki pikapla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Elanur U., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan 1’i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve pikapla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

