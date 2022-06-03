1 işçi hayatını kaybetti: İnşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı

03 Haziran 2022 Cuma, 17:35

Başakşehir Kayabaşı’ndaki bir inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetmişti. Bölgeye ulaşan basın mensupları da olayı görüntülemeye başladı. Polis izniyle göçüğün meydana geldiği alanın yakınında çekim yapan basın mensupları, inşaatta çalışan işçiler tarafından alandan çıkarıldı. Bunun üzerine basın mensupları dışarıdan çekim yapmaya devam etti.

Ancak gazetecilere yönelik tepki burada da devam etti. Basın mensupları dışarıdan çekim yapmak istediği sırada 10 kişilik bir işçi grubu, gazetecilerin görüntü çekmek için kullandıkları cep telefonlarını almaya çalıştı. Darbedilen gazetecilerden İHA muhabiri aldığı darbeyle yere düştü. Darp edilen gazeteci hafif şekilde yaralanırken, telefonları da hasar gördü. Yoldan geçen sürücülerle akaryakıt istasyonu görevlileri olaya müdahale etti.

Yaralanan 3 gazeteci, olay üzerine şikayetçi oldu.



