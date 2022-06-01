İzmir Şehir Hastanesi işçilerinden 'yemek' isyanı
İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, yemeklerin yetersiz olmasına tepki gösterdikleri için kendilerine hakaret edildiğini belirterek yemekhanede eylem yaptı.
İzmir’de 2014 yılında temeli atılan ve aradan geçen sürede yapımı tamamlanamayan İzmir Şehir Hastanesi’nde çalışan işçiler, kalitesiz ve yetersiz yemek verildiği için eylem yaptı.
Gama-Türklerler ortaklığı tarafından yapılan İzmir Şehir Hastanesi şantiyesi çalışanları, yemeklerin yetersiz ve kalitesiz olduğunu dile getirdikleri için kendilerine hakaret edildiğini belirtti. Bunun üzerine işçiler, masa ve sandalyeleri kırdı.
DİSK/Dev Yapı-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından açıklama yaparak olayın görüntülerini paylaştı.
Sendika, “Sorunların bitmek bilmediği şantiyede öğlen yemeğinin yetersiz ve kalitesiz olmasına tepki gösteren işçilere hakaret edilmesinden sonra yemekhane de isyan çıktı” açıklamasında bulundu.
İzmir Şehir Hastanesi inşaatında daha önce de maaşlarını alamayan işçiler eylem yapmıştı.
Video Haberler
- E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
- Üretilen 5 milyon sazan balığı göllerle buluşacak
- Hırsızlar kameralardan kaçamadı
- 112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya düştü
- Şehit Uzman Çavuş Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
- Çatalca'da depo alev alev yandı
- Çin’de 6.1 büyüklüğündeki deprem: Yaralılar var
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
- Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Erdoğan ağzını bozdu
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'