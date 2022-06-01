İzmir Şehir Hastanesi işçilerinden 'yemek' isyanı

İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, yemeklerin yetersiz olmasına tepki gösterdikleri için kendilerine hakaret edildiğini belirterek yemekhanede eylem yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:06
İzmir Şehir Hastanesi işçilerinden 'yemek' isyanı
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İzmir’de 2014 yılında temeli atılan ve aradan geçen sürede yapımı tamamlanamayan İzmir Şehir Hastanesi’nde çalışan işçiler, kalitesiz ve yetersiz yemek verildiği için eylem yaptı.

Gama-Türklerler ortaklığı tarafından yapılan İzmir Şehir Hastanesi şantiyesi çalışanları, yemeklerin yetersiz ve kalitesiz olduğunu dile getirdikleri için kendilerine hakaret edildiğini belirtti. Bunun üzerine işçiler, masa ve sandalyeleri kırdı.

DİSK/Dev Yapı-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından açıklama yaparak olayın görüntülerini paylaştı.

Sendika, “Sorunların bitmek bilmediği şantiyede öğlen yemeğinin yetersiz ve kalitesiz olmasına tepki gösteren işçilere hakaret edilmesinden sonra yemekhane de isyan çıktı” açıklamasında bulundu. 

İzmir Şehir Hastanesi inşaatında daha önce de maaşlarını alamayan işçiler eylem yapmıştı.


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