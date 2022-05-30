TİGEM Şanlıurfa İşletmesi'nde sendika üyesi işçilere mobbing iddiası

TİGEM Şanlıurfa İşletmesi'nde sendika üyesi işçilere çeşitli yöntemlerle mobbing uygulandığı iddia edildi. Konuyu gündeme taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TİGEM yönetimine uygulamaya son vermeleri çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:29
TİGEM Şanlıurfa İşletmesi'nde sendika üyesi işçilere mobbing iddiası
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TİGEM Ceylanpınar İşletmesi'nde Tüm-Emek-İş Sendikası'na üye olan işçiler, çiftlik yönetimi tarafından mobbing uygulandığı iddiasında bulundu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’nde, Tüm Emek-İş Sendikası’na üye olan işçilere mobbing uygulandığı, emekçilere yönelik sudan sebeplerle disiplin süreci işletildiği, görev yerlerinin değiştirildiği yönünde bize şikâyet geldi. Sendika kurma, sendikaya üye olma, anayasal bir haktır."

Mahmut Tanal, TİGEM Ceylanpınar İşletmesi yönetimine tercih ettikleri sendikadan dolayı kurum emekçilerine baskı uygulamaktan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.


TİGEM Mahmut Tanal sendika

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