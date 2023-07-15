1 kişi hayatını kaybetmişti... Adana'daki silahlı kavganın 7 zanlısı tutuklandı!
Yüreğir Otogarı'nda 12 Temmuz'da Göksel Onmaz'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir Otogarı'nda 12 Temmuz'da Göksel Onmaz'ın (56) öldürülmesiyle ilgili 7 zanlıyı gözaltına aldı.
"HARAÇ İSTEDİ" İDDİASI!
Şüphelilerden V.Ç.G.'nin (31) bir süre önce otogardaki yazıhanesini Ö.Y.'ye (49) devrettiği, bunun üzerine değnekçilik yaptığı öğrenilen Onmaz'ın işyerinin yeni ve eski sahibinden 250'şer bin lira haraç istediği iddia edildi.
Bunun üzerine V.Ç.G.'nin 6 arkadaşıyla otogara gittiği ve çıkan kavgada Onmaz'ın tabancayla öldürüldüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç.G., H.K. (26), O.B. (25), Y.Z. (21) ve F.Ş. (21), M.K. (22), C.A. (32) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Şeyh öldü, 'gavs' kavgası başladı
- Menzil ve FETÖ
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- 9 üst düzey bürokrat görevden alındı
- Celal Ülgen'den Yanardağ uyarısı
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!