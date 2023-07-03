Gaziantep'te silahlı kavga... 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!
Gaziantep'te husumetli oldukları öne sürülen iki aile çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre; kavgada, Şahin Erşen (23), Selman Çevik (32) ve İzzet Karakoç (40), silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, M.İ. (23) ise ağır yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı M.İ. ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.
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