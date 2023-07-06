1 kişi hayatını kaybetmişti... Adana'daki silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı!

Seyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:43
1 kişi hayatını kaybetmişti... Adana'daki silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı!
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Haziran'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Resul Aydemir'in (17) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışmasını sürdürdü.

Kavgada tabancayla vurularak yaralanan Mehmet E. (29) ve babası Selim E. (49) hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, kavgaya karışan Mehmet E.'nin arkadaşı Alaaddin A. (30) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Mehmet E, Selim E. ve Alaaddin A. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mehmet E. ve Alaaddin A. tutuklandı, Selim E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan maktul Aydemir'in arkadaşı Fatih T.'nin (18) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gülbahçesi Mahallesi'nde 29 Haziran'da iki grup arasındaki silahlı kavgada Resul Aydemir hayatını kaybetmiş, arkadaşı Fatih T. ile karşı gruptan Mehmet E. ve babası Selim E. yaralanmıştı.

Resul Aydemir ve Fatih T.'nin motosikletle husumetlilerinin bulunduğu sokağa gelmesi ve ardından birbirlerine tabancalarla ateş etmeleri güvenlik kamerasına yansımıştı.


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