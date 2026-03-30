1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı: Patlamaya ilişkin Adana Valiliği'nden açıklama

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın damında istiflenen çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayda ağır yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefik Ü. (37), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şefik Ü. hayatını kaybetti.

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada ise inceleme ve araştırma titizlikle devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 21.00 sıralarında ilimiz Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir binanın damında, çok sayıda torpil maddesinin henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucunda bir patlama meydana gelmiştir. Olayın ardından, bölgeye derhal 112 acil sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen patlamada yaralanan (2) vatandaşımız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış olup, olayda yaralanan (1) kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir."